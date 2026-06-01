explotació sexual
Els Mossos detecten un auge de la prostitució ‘low cost’ a Barcelona
La policia catalana alerta que la ciutat s’està convertint en un destí de turisme sexual. La falta de denúncies per part de les dones explotades agreuja la problemàtica perquè impedeix l’actuació de la justícia.
A la capital catalana i l’àrea metropolitana només 50 bordells tenen llicència
Guillem Sánchez
"Estem un país molt consumidor de prostitució", afirma en declaracions a EL PERIÓDICO el subinspector dels Mossos d’Esquadra Luis Moreno. "Aquí [pagar per serveis sexuals] no està tan mal vist com en altres llocs i ens estem convertint en un destí de turisme sexual", avisa aquest policia, considerat el màxim especialista de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) en el delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.
Que Barcelona i la seva corona metropolitana s’hagin convertit en un lloc referencial per al consum de serveis sexuals es percep, per exemple, als portals indexats a Google que permeten consultar tota l’oferta disponible. Hi ha centenars de locals. El responsable d’una d’aquestes webs explica a aquest diari que només 50 disposen de llicència. "Però fa 20 anys que ja no es concedeixen", aclareix, negant que sigui correcte referir-se a la resta com a locals "clandestins" perquè no es poden regularitzar.
Bordells amb publicitat
Els bordells que poden anunciar-se públicament, fins i tot amb cartells a l’exterior, són els que acostumen a comportar menys risc per a les dones que exerceixen la prostitució. La seva activitat és pública i les dones tenen llibertat per entrar i sortir. Però a mesura que els bordells es van allunyant de la vista pública i amaguen la veritable activitat, el perill per a elles augmenta.
El subinspector Moreno explica que, durant la pandèmia, quan la prostitució es va allunyar del carrer però va continuar funcionant, el negoci es va transformar. Particulars i organitzacions van començar a llogar pisos i locals per convertir-los en "prostíbuls clandestins". Aquesta proliferació preocupa els Mossos, a qui els resulta molt complicat saber què hi passa a l’interior. Rosa Cendón, que fa anys que defensa els drets de les dones explotades, coincideix que quan la prostitució es dona en "espais tancats" és gairebé impossible ajudar-les.
Els Mossos, a més, han detectat que, en els últims anys, l’explotació d’algunes dones s’ha agreujat amb l’auge dels serveis sexuals low cost. En aquests locals o pisos, com el descobert al carrer Arizala de Barcelona gràcies a una queixa veïnal per males olors, s’ofereixen "serveis ràpids i econòmics". "Estem veient que alguns duren 15 minuts, és una lògica comercial que està trencant el mercat", explica el subinspector Moreno. "Són ofertes destinades a puters amb poca capacitat econòmica i menys escrúpols". I que recauen sobre dones que pateixen unes "situacions lamentables", que "pateixen molt", afegeix el subinspector.
A Barcelona hi ha dones que exerceixen la prostitució i que procedeixen de racons molt allunyats del planeta: la Xina, Nigèria, Colòmbia, Romania. En alguns casos, com passa amb la comunitat xinesa, les barreres culturals fan pràcticament impossible que, en cas d’explotació, s’atreveixin a denunciar. "És habitual que no ho facin", explica Cendón, que ha acompanyat els cossos policials en diversos operatius. "Si fa poc temps que són aquí i se senten enganyades potser alguna denuncia, però si ja porten molt en una situació d’invisibilitat és molt mes complicat", distingeix.
Sense denúncies, impunitat
Sense una denúncia, la justícia espanyola no pot actuar contra els explotadors. "Estem en contacte amb la fiscalia i amb organitzacions humanitàries, fem el que podem, però no confien en la policia", reconeix Moreno, que aclareix que l’Estat no persegueix la prostitució sinó l’explotació sexual. "Qualsevol dona pot fer el que vulgui, però el que veiem és que són molt poques les que l’exerceixen de manera voluntària", insisteix.
El responsable d’uns d’aquests portals d’anuncis de serveis sexuals remarca que col·labora amb els cossos de seguretat, tant Mossos com Policia Nacional –a càrrec també de moltes de les operacions que es fan per delictes de tràfic d’éssers humans–, i opina que el problema és que les dones "tenen por de ser deportades: els espanta més tornar al seu país que continuar fent el que fan aquí".
En el passat, nombroses investigacions policials han acabat sense una condemna contra explotadors sexuals perquè les dones esclavitzades han tingut por de declarar durant el judici. "És un problema molt gran", es lamenta Moreno.
