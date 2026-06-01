Michel Kisfaludi, director general adjunt d’Europcar França: "Barcelona és una barreja única de tradició i modernitat"
Aquest executiu d’origen francès es va establir a Barcelona ara fa 26 anys. Dos dels seus tres fills van néixer a la capital catalana.
El Periódico
Michel Kisfaludi, de 59 anys, ha viscut a Barcelona una bona part de la vida adulta. Va arribar de França als 24 anys per a una primera experiència professional i va tornar als 33 anys per quedar-se. Dos dels seus tres fills han nascut a Barcelona. Des del 2024 viu entre París i Barcelona com a director general adjunt d’Europcar França, després d’haver dirigit Europcar Espanya, el líder europeu del lloguer de cotxes.
¿Per què va triar Barcelona?
¡Per la meva dona, que és d’aquí! Ens vam conèixer a Barcelona i després em va acompanyar a París, Mèxic i els Estats Units durant sis anys, en què va sacrificar la seva carrera professional. La tornada no va costar gaire de fer. Van sortir bones oportunitats professionals per a tots dos i així vaig poder continuar desenvolupant la meva carrera, primer en banca i després en el sector tecnològic.
¿Quins punts de la ciutat destacaria com a positius?
M’encanta aquesta barreja única de tradició i modernitat: entre festes de barris i start-ups amb joves de moltes nacionalitats. Es respira una energia especial. A més, la ciutat és prou gran per perdre-s’hi i, alhora, pots escapar-te i disfrutar d’una natura privilegiada.
¿Quins punts de la ciutat s’han de millorar? ¿Com es pot fer?
La gent és qui fa una ciutat, de manera que és important que Barcelona atragui les millors empreses per poder retenir els seus joves i els ofereixi bones oportunitats de carrera. Les empreses busquen un marc reglamentari estable i compromís polític de millora contínua de les infraestructures.
¿Què espera vostè de la Barcelona dels pròxims anys?
¡Portarem la Champions a casa! Vaig perdre moltes apostes aquest any amb amics parisencs quan el PSG va guanyar la Champions. També espero que avancem en la reducció de la contaminació urbana i que les nostres universitats continuïn pujant en els rànquings internacionals. Aquests dos punts són essencials per projectar la ciutat.
¿Quina sent que és la seva ciutat? ¿Què troba més a faltar de la seva ciutat d’origen?
França és el meu país, però Barcelona és la meva ciutat, per amor, per haver-hi criat els meus fills. Són molts anys de felicitat.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis