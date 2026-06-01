El papamòbil arriba a Barcelona

El vehicle papal va aterrar ahir en un avió de l’Exèrcit espanyol a l’aeroport del Prat completament tapat amb lones i escortat per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Un avió militar descarrega el papamòbil a l’aeroport del Prat. | POLICIA NACIONAL

El Periódico

Barcelona

El papamòbil va arribar ahir al migdia a Barcelona. Ho va fer enmig d’un ampli dispositiu de seguretat a la terminal corporativa de l’aeroport del Prat. El vehicle papal va sortir del recinte aeroportuari poc després de les 12.40, transportat per dues grues, completament tapat amb lones i escortat per una comitiva formada per diversos cotxes patrulla de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a més de vehicles de paisà de la policia secreta, segons va informar l’agència de notícies ACN. El dispositiu es va desenvolupar sense incidències i forma part dels preparatius de la visita que el Pontífex té prevista a la capital catalana del 9 a l’11 de juny.

L’arribada del vehicle s’emmarca en els treballs logístics previs al viatge de Sa Santedat. Una vegada fora de les instal·lacions aeroportuàries, la comitiva es va dirigir cap a un emplaçament secret, en el qual el vehicle serà custodiat i preparat per a la visita.

El compte especialitzat Trànsit Aeri Catalunya ja havia avançat l’arribada del vehicle pocs minuts abans que aterrés a l’aeroport de Barcelona-el Prat. A través de les xarxes socials, va informar de l’aproximació final d’un avió Airbus A400M de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai d’Espanya, procedent de Roma, que hauria sigut l’encarregat de traslladar el papamòbil i el material logístic necessari per a la visita de Lleó XIV a Catalunya.

"En aproximació final a l’aeroport de Barcelona-el Prat un dels A400M de l’Exèrcit de l’Aire Espanyol procedent de Roma. Molt probablement porta els papamòbils i altres materials per a la visita del Papa de la setmana que ve", va assenyalar el compte a la seva publicació.

La ciutat pedala cap al Tour amb la Festa de la Bici

"Pot ser que faci que ens replantegem moltes coses"

Michel Kisfaludi, director general adjunt d'Europcar França: "Barcelona és una barreja única de tradició i modernitat"

Jesús Bel, capellà de la presó Brians 1: "Amb la seva visita a Brians, el Papa fa que la gent miri la presó amb altres ulls"

Acaben les obres de Marina davant la Sagrada Família

El papamòbil arriba a Barcelona

Ets dels que no es perd ni un cafè —concretament, ni un Cafè per a Cinc? Demostra-ho i vine a la Fórmula 1

Trump no té "pressa" i vol fer esmenes al futur acord amb l'Iran

