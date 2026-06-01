Una queixa per mals olors destapa un local d’esclaves sexuals a Barcelona
La Guàrdia Urbana descobreix un bordell en uns baixos sense finestres de les Corts, on tres dones xineses treballaven, menjaven i dormien. Els veïns havien denunciat pudors
Els puters paguen uns 30 euros per estar-hi 20 minuts, tarifa que inclou un servei complet
Guillem Sánchez
Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona va descobrir a principis de març un bordell clandestí on explotaven tres dones de nacionalitat xinesa. Els agents havien acudit al carrer Arizala, a prop de l’Spotify Camp Nou, per atendre una queixa veïnal per pudors. Segons la denúncia, la pudor procedia d’un local, uns baixos sense finestres i de parets fosques. Els policies van trucar al timbre i va treure el cap un home xinès. Els agents van intentar explicar-li, sense sort, per què eren allà. L’home no entenia res, però els va deixar entrar. Quan els policies van posar un peu dins, la queixa veïnal per males olors va passar a ser la menor de les seves preocupacions.
Era un local fosc i allargat. Davant els urbans hi havia un passadís amb cinc portes: cinc habitacions numerades. Cada una de les estances tenia un llit i una tauleta de nit. Cap tenia finestres. Mentre els policies obrien i tancaven portes, pel final del passadís, van començar a arribar dones atretes per la inspecció dels uniformats: eren totes xineses. No parlaven castellà. Tampoc tenien documentació.
Sense llibertat
Al diccionari, la paraula "esclau" té la següent definició: "persona que no té llibertat per estar sota el domini d’una altra". Els policies van intentar parlar amb les dones, utilitzant el telèfon com a traductor, per mirar d’esbrinar si estaven en aquell local perquè volien o algú les estava obligant a vendre el seu cos.
L’encarregat del local –l’home que havia obert als policies i que s’havia mantingut en silenci– al veure que es dirigien a les dones va aixecar la veu. Va dir alguna cosa en xinès, sense mirar enlloc. Bastant fort perquè la seva veu arribés fins a l’últim racó del local. Als agents, que no havien entès ni mitja paraula, els va semblar que acabava de donar l’ordre a les prostitutes que no parlessin. I va fer efecte: cap d’elles ha denunciat estar sent esclavitzada. Malgrat les evidències.
Els veïns que viuen als pisos superiors al prostíbul creuen que l’activitat va començar fa més d’un any. Responsabilitzen l’amo d’aquests baixos del que està passant: és un ciutadà espanyol que ja no resideix a Barcelona i que va llogar el local a un ciutadà xinès. Segons els veïns, aquest amo s’ha desentès de l’activitat que es porta a terme a la seva propietat perquè en té prou que l’arrendatari pagui el lloguer.
"Veiem entrar homes grans i també molt joves", explica un d’ells. "Hi ha puters de totes les edats, també universitaris", remarca la dona que l’acompanya. A aquests veïns no els agrada conviure amb un bordell, però també tenen por de presentar una denúncia. La queixa per pudors que va conduir la Guàrdia Urbana fins aquí no la va presentar cap d’ells, qui va trucar va ser una inquilina d’un altre edifici.
Sempre obert
Mentre va durar la inspecció de la Guàrdia Urbana, l’activitat del bordell no es va aturar. En realitat, mai ho fa. Aquell matí diversos clients van trucar al timbre ignorant que dins hi havia la policia. Un parell d’ells, possiblement operaris empleats en la reforma del nou estadi del FC Barcelona, van confirmar als agents que havien vingut a buscar sexe. Segons van aclarir, pagarien 30 euros per estar 20 minuts amb una dona. Aquesta tarifa inclou un servei complet.
Els Mossos han detectat que, a Barcelona, l’oferta de serveis sexuals de pagament és tan àmplia que els proxenetes abaixen preus. La prostitució low cost l’acaben exercint gairebé sempre les dones més vulnerables, avisen. Per a elles suposa haver d’anar-se’n al llit amb més homes.
"Gairebé mai les veiem"
Els veïns consultats per aquest diari expliquen que a l’home xinès a càrrec del prostíbul d’Arizala el veuen sovint assegut en un dels bancs que hi ha davant el local. És amable i torna totes les salutacions. D’elles, en canvi, no en saben res. "Gairebé mai les veiem", coincideixen tots.
En aquest local hi ha cinc habitacions destinades a atendre els clients i una sisena habitació, amb lliteres. En aquesta sisena cambra és on les dones dormen quan no treballen. És l’única habitació amb finestra, que dona a un pati ubicat al final del local. En aquest pati han muntat una cuina precària. Les olors que molestaven els veïns procedien d’aquesta cuina, que utilitzen les dones per preparar el seu menjar. Les tres mengen, dormen i treballen sense sortir gairebé mai al carrer. Pels Mossos, que els veïns no les vegin mai significa que estan aïllades, una condició que, en general, les perjudica.
Els homes que busquen sexe de pagament a Barcelona recorren a portals especialitzats. En alguns resulta possible trobar l’anunci d’aquest bordell del carrer Arizala. N’hi ha prou amb buscar per noies orientals, asiàtiques o xineses. Hi ha desenes de comentaris que han deixat els clients. Són valoracions sobre les dones: les puntuen com si estiguessin opinant sobre el menjar d’un restaurant.
