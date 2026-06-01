Barcelona, protagonista
SAP amplia en 2.000 metres quadrats el seu hub a BCN
Aquesta multinacional del programari ha sumat dues plantes a les seves oficines de Barcelona, on ja treballen més de 600 persones, i s’ha consolidat com un dels centres més grans a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.
Paula Clemente
Tot va començar com un "experiment". Era 2006, Barcelona començava a mostrar símptomes que podia convertir-se en un pol tecnològic –és l’any en què el Mobile World Congress va aterrar a la ciutat– i un grup de treballadors locals de SAP, multinacional alemanya de software, va proposar provar una nova manera de treballar amb els clients. "Ens vam adonar immediatament que el model funcionava", recorda avui Augusta Spinelli, presidenta regional de la tecnològica a Europa, a l’Orient Mitjà i a l’Àfrica (EMEA). La directiva ha viatjat a Barcelona per commemorar el 20è aniversari d’aquell projecte, avui convertit en un hub on treballen més de 600 persones i que acaba d’ampliar-se en gairebé 2.000 metres quadrats per acollir encara més personal.
Aquella dotzena d’empleats que ho van començar tot "proposaven una nova manera de treballar, pensant, en particular, en les petites i mitjanes empreses, el que avui anomenem segment corporatiu", introdueix aquest alt càrrec de SAP. "Aquest és un segment molt important per a la companyia, representa dos terços del nostre mercat potencial i és on tenim l’ambició de poder créixer encara més", incideix la mateixa, per explicar el creixement dels últims anys i que es continuï invertint en el lloc.
En essència, la idea era comptar amb un espai dedicat exclusivament a les vendes digitals –d’aquí el nom de digital hub– en què empreses menys familiaritzades amb la tecnologia capdavantera poguessin rebre una atenció presencial. Cinc anys després, el model es va acabar replicant al Caire (Egipte) i a Dublín (Irlanda).
Després de tres exercicis més, van decidir que el hub també s’ocupés de les tasques centrades en la satisfacció de les empreses que els contractaven i, més endavant, la gestió integral del seu cicle de vida. Prevenda, venda, postvenda, assistència tècnica, suport en l’adopció de noves funcionalitats... Tot, per a companyies de tot Europa, de l’Orient Mitjà i de l’Àfrica.
De fet, tot i haver arribat a una desena de centres d’aquest tipus arreu del món, el de Barcelona destaca per la seva mida i maduresa. "El personal és molt jove, però el sistema és molt sòlid i està ben establert, cosa que afavoreix que puguem posar a prova nous models de treball", apunta Spinelli, que posa com a exemple la intel·ligència artificial. "Estem implementant noves maneres de treballar aprofitant les capacitats de la intel·ligència artificial", explica, en relació amb un perfil de client que demana solucions cada vegada més sofisticades.
En relació amb aquesta tecnologia, la directiva de la multinacional descarta que hi hagi por a possibles retallades de personal associades a la seva implantació. "SAP està en un negoci en creixement, el de la tecnologia de la informació, així que l’important per a nosaltres és tenir capacitat, recursos i el talent de les persones. De fet, molt sovint no podem augmentar el nombre d’empleats tot el que voldríem: quan en volem contractar 10, només en trobem 7", assenyala la mateixa.
Prova d’aquest afany per engrandir equip és que en els últims mesos hagin estat fent seves dues plantes més de l’edifici que ocupen a prop de la platja de Llevant i el Parc del Fòrum. Abans del 2026 ocupava 8.000 metres quadrats i ara n’ocupa 9.700. "Necessitem més espai perquè som més persones, és tan simple com això", resumeix Spinelli. "Volíem oferir més suport als nostres socis de Barcelona i, des d’aquí, incrementar l’esforç que dediquem al màrqueting a escala global", enuncia la directiva, que assegura continuar contractant, tot i que sense un objectiu establert de plantilla.
El rol de Barcelona
"En cinc anys espero tenir molta més gent de la que tenim avui: més personal, més espai i més responsabilitats", afirma. No sembla que hagin de ser tasques d’R+D, ja que la directiva explica que la prioritat de la companyia és fer créixer les bases que ja tenen dedicades a això en altres països, més que obrir-ne de noves. "I Barcelona funciona tan bé per atendre els clients...", defensa.
Sobre la ciutat, per cert, només té elogis: "Veig un creixement empresarial molt positiu i un enfocament emprenedor molt encertat", reflexiona. També destaca la disponibilitat de perfils altament qualificats, tant els que es formen aquí com els que la ciutat atrau de fora per establir-s’hi: "És una de les ubicacions més cobejades de SAP, on conviuen 50 nacionalitats diferents, i no és només perquè l’edifici tingui vistes al mar: és per la qualitat de vida que ofereix Barcelona", conclou. Tot i això, afegeix que el flux també funciona en sentit invers: "Sé de molta gent que va començar aquí i en pocs anys ha aconseguit una trajectòria internacional molt exitosa dins de la companyia".
