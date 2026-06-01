Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Quatre fuetsFGCMeritxell CalduchTirallonguesJonathan AndicPep Guardiola
instagramlinkedin

Per al 10 de juny

La visita de Lleó XIV dispara la picaresca a Barcelona: «Llogo balcó al carrer Rosselló per veure el Papa per 500 euros»

Diversos veïns de la via esmentada han posat de lloguer les seves terrasses per disfrutar de l’únic trajecte que farà el Pontífex en papamòbil per la ciutat comtal

Barcelona instal·larà pantalles gegants a les Glòries i l’Arc de Triomf per seguir en directe la visita del papa Lleó XIV

Barcelona es prepara per als talls de trànsit per la visita del papa Lleó XIV i col·loca cartells informatius a la ciutat

El papa Lleó XIV pujat al seu papamòbil durant un recorregut pel Vaticà el 27 de maig.

El papa Lleó XIV pujat al seu papamòbil durant un recorregut pel Vaticà el 27 de maig. / MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / E

Ja segueixes-nos?Marca'ns com a mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Roberto Bécares

Madrid

«Llogo balcó a primera línia per veure la desfilada del Papa al carrer Rosselló amb passeig de Sant Joan. 500 euros. Preu negociable». Anuncis com aquest han començat a aparèixer en portals de compravenda de segona mà com Wallapop de cara a la visita de Lleó XIV a Barcelona. «Ubicació en primera línia, primera planta. Menjar inclos», diu aquest anunci en concret de cara al 10 de juny, quan el Pontífex recorrerà en el seu papamòbil el carrer Rosselló abans d’arribar a la Sagrada Família, on oficiarà una missa solemne i beneirà la torre de Jesucrist.

La visita del Papa ha disparat la picaresca, sobretot de cara a aquell 10 de juny, ja que els poc més de mil metres que recorrerà el Sant Pare entre la Diagonal i Sardenya serà l’única oportunitat que tinguin els barcelonins de veure de prop Lleó XIV, ja que la resta de desplaçaments els realitzarà en vehicles tancats i per uns trajectes que es mantenen en secret.

«La terrassa té quatre cadires»

«Lloguer habitació visita Papa. A cinc minuts de la Sagrada Família. Bon estat. 500 euros», diu un altre dels anuncis de la plataforma. Si un no vol deixar-se tants diners, hi ha un balcó entre Rosselló i Roger de Flor que es lloga per la mòdica xifra de 150 euros. Té una capacitat per a sis persones i inclou «quatre cadires».

Si un té possibilitats, no obstant, i vol evitar-se haver de veure el Papa per la televisió en el seu esperat acte de la Sagrada Família, també hi ha un usuari de la web que lloga un balcó amb vista a l’obra mestra d’Antoni Gaudí. «Un lloc perfecte per relaxar-se, disfrutar de l’esdeveniment sense aglomeracions i admirar l’arquitectura. Inclou begudes, accés a bany i ascensor. Més detalls per privat», diu l’anunci.

El cert és que a la plataforma es poden trobar també lloguer d’habitacions en habitatges, sense estar registrades com a pis turístic. «Habitació doble amb terrassa privada i bany compartit en àtic amb vista a tot Barcelona, Sagrada Família, Catedral de Barcelona, Santa Maria del Mar, 150 euros nit», diu un dels comercials.

Notícies relacionades

A Madrid, on el Papa viatjarà del 6 al 9, encara no es coneixen els trajectes del papamòbil, per la qual cosa encara no ha aparegut la picaresca en aquest sentit, si bé, davant l’alt preu de les poques habitacions que queden lliures, ja hi ha particulars que lloguen habitacions per 250 euros al dia dins de la ciutat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  2. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  3. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  4. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  5. Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
  6. Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
  7. Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
  8. Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor

Ferrocarrils de la Generalitat demana perdó a un usuari: ‘El tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpi les molèsties’

Ferrocarrils de la Generalitat demana perdó a un usuari: ‘El tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpi les molèsties’

ERC activa l’elaboració de la llista electoral per a les generals en ple conflicte amb Rufián

ERC activa l’elaboració de la llista electoral per a les generals en ple conflicte amb Rufián

Assemblea insòlita a l'atri de la basílica de Montserrat per debatre el preacord d'Educació

Assemblea insòlita a l'atri de la basílica de Montserrat per debatre el preacord d'Educació

Miki Esparbé, nominat al Max al millor actor pel muntatge "Los nuestros"

Miki Esparbé, nominat al Max al millor actor pel muntatge "Los nuestros"

Manel Deli, de Manresa, és segon en els 100 quilòmetres del 'Wexford Festival of Running'

Manel Deli, de Manresa, és segon en els 100 quilòmetres del 'Wexford Festival of Running'

Mor als 42 anys Matt Brown, estrella de 'Mi familia vive en Alaska': el seu cos ha aparegut en un riu de Washington

Mor als 42 anys Matt Brown, estrella de 'Mi familia vive en Alaska': el seu cos ha aparegut en un riu de Washington

El mes de maig ha estat el més mortífer a les carreteres de les comarques centrals

El mes de maig ha estat el més mortífer a les carreteres de les comarques centrals

L'assemblea insòlita de docents a l'atri de la basílica de Montserrat, en imatges

L'assemblea insòlita de docents a l'atri de la basílica de Montserrat, en imatges
Tracking Pixel Contents