Conflicte obert
Professors contraris al preacord amb Educació bloquegen l’accés a la Casa Batlló
Els manifestants han muntat taules i cadires al passeig de Gràcia i els visitants no han pogut accedir a l’edifici
Vaga de professors a Catalunya, en directe | Última hora dels talls de trànsit a Barcelona, manifestacions i l’acord amb Educació
Jordi Puig
Un centenar de docents en vaga protesten a les portes de la Casa Batlló de Barcelona, al passeig de Gràcia, bloquejant els accessos. La protesta ha impedit que la Casa Batllópogués obrir les portes aquest dimarts al matí. Els manifestants han arribat a peu des de la plaça d’Urquinaona i han muntat taules i cadires davant de l’accés a l’edifici. Aquesta acció s’emmarca en la jornada de vaga al Barcelonès, una aturada que, malgrat el preacord assolit divendres, mantenen la CGT, la Intersindical i la COS.
Els manifestants porten samarretes grogues i pancartes, com una en què es pot llegir: «Illa rectifica, l’educació pública perilla». Passades les nou del matí, els manifestants han tallat el passeig de Gràcia, a l’altura del carrer d’Aragó. A les dotze sortirà una marxa des del Palau Robert (Diagonal amb passeig de Gràcia).
Tallat el passeig de Gràcia
Als manifestants que han arribat a peu s’hi han afegit els que han participat en dues marxes amb bicicleta per la ciutat. Els primers a arribar han sigut un centenar que han sortit de Fabra i Puig minuts després de les vuit del matí i han tallat, en un primer moment, l’avinguda Meridiana d’entrada a Barcelona. Aquesta columna ha arribat uns deu minuts abans de les 9.30 hores. Una mica més tard ha arribat una segona marxa amb bicicleta, que ha sortit de la zona de La Campana, a la Gran Via.
Una vegada agrupats tots els manifestants, s’han congregat unes 300 persones, que han continuat bloquejant l’accés a la Casa Batlló i tallant el passeig de Gràcia, des de Gran Via fins a Mallorca. Una protesta semblant van portar a terme dies enrere a la Sagrada Família, un altre pol turístic de la ciutat.
