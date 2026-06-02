El Govern perfila la finestreta única de les ajudes socials
El Consell Executiu aprovarà avui la creació d’un òrgan per dissenyar en un any com ha de ser el futur model integrat de prestacions.
Pau Lizana Manuel
El Govern farà avui el primer pas perquè totes les ajudes i prestacions socials de la Generalitat, independentment de la conselleria o de l’organisme del qual depenguin, arribin a la ciutadania a través d’una finestreta única. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el Consell Executiu aprovarà en la seva reunió setmanal la creació de la Comissió Interdepartamental d’Integració de Prestacions i Ajudes, que tindrà un any des de la seva constitució per impulsar un pla per desenvolupar aquest nou model integrat. La idea és que en els pròxims anys, qualsevol ciutadà, empresa o entitat interessada a accedir a alguna ajuda o prestació social ho pugui fer des d’una mateixa finestreta, sense haver de preocupar-se de qui gestiona aquesta ajuda.
En data d’avui, la Generalitat està gestionant prop de 50 prestacions diferents que arriben a unes 490.000 persones, segons dades de la Conselleria de Drets Socials, que capitanejarà la iniciativa. No obstant, ara, aquesta cinquantena d’ajuts es vehiculen a través de set conselleries diferents: Salut, Justícia, Habitatge, Educació, Empresa i Treball, Igualtat i Feminisme o Economia, a més de Drets Socials, que és la que més ajuts entrega. Aquesta dispersió genera duplicitats –quan les ajudes s’entreguen amb finalitats similars– i una dificultat més gran dels ciutadans per conèixer i accedir a les prestacions.
Unificar programes
Totes aquestes conselleries, acompanyades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), formaran part d’aquesta nova Comissió Interdepartamental que comença avui. El nou òrgan estarà assessorat per un equip tècnic especialitzat de cinc persones que tindran com a principal objectiu la redacció d’un Pla d’integració del sistema de prestacions i materials econòmics .
La seva comesa durant aquest any serà estudiar com s’estan vehiculant les diferents ajudes socials, tant pels requisits que s’exigeixen com els sistemes informàtics que utilitzen o la facilitat del seu accés. L’estudi ha de permetre traçar un pla perquè els diferents departaments col·laborin més entre si, unificar els diferents programes informàtics que s’utilitzen avui per a aquests ajuts i simplificar el procediment d’accés.
Així, tot i que queda almenys un any per saber els detalls del pla, l’objectiu és que un ciutadà pugui informar d’alguna manera de les seves necessitats i que, automàticament, pugui saber a quins ajuts pot accedir. A més llarg termini, la idea és que la simplificació del sistema de prestacions vagi a més i permeti, per exemple, entregar alguns ajuts de manera automàtica, sense que els interessats ho hagin de sol·licitar-ho. És una cosa que ja passa en altres països de la Unió Europea com Bèlgica o Estònia.
L’equip de tècnics que acompanyarà la Comissió Interdepartamental tindrà un pressupost de 400.000 euros anuals i es preveu que la seva tasca es prolongui durant tres anys; un per a la redacció del pla ocupi uns tres anys en total. Serà el departament de Drets Socials el que assumeixi la despesa total d’1,2 milions d’euros. El programa s’emmarca en l’estratègia de la Generalitat per renovar, digitalitzar i simplificar la burocràcia dels tràmits Administratius de la ciutadania.
"Després de l’estiu"
Abans que tiri endavant aquesta finestreta única general de la Generalitat, hauria d’entrar en vigor la finestreta única pròpia del departament de Drets Socials, que fa anys que està anunciada i encara no s’ha estrenat. En una entrevista recent amb EL PERIÓDICO, la consellera Mònica Martínez Bravo va assegurar que la finestreta seria operativa "després de l’estiu".
Fonts del departament asseguren que la nova Comissió Interdepartamental no interfereix amb el desenvolupament de la seva finestreta pròpia i que el comitè d’experts haurà d’integrar-la en la seva proposta. De moment, continua pendent el traspàs a Catalunya de l’ingrés mínim vital (IMV), indispensable perquè aquesta finestreta es posi en funcionament.
