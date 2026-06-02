Polèmica lingüística
El Papa inclourà el català en la missa a la Sagrada Família però no en la benedicció de la Torre
El papa Lleó XIV inclourà el català en la missa a la Sagrada Família de Barcelona pel centenari de la mort d’Antoni Gaudí, però no en la benedicció de la Torre de Jesucrist, segons el missal del viatge del Pontífex a Espanya. Una decisió que ha despertat ja la polèmica a Catalunya, al considerar que la llengua catalana queda relegadaen favor del castellà.
Al misal, publicat per l’ Oficina de Celebracions Litúrgiques Pontifiques,apareix que durant la missa s’utilitzarà el català en passatges, al costat del castellà, però la benedicció de la Torre de Jesucrist està prevista íntegrament en castellà.
En l’anterior visita d’un Papa a Catalunya, Benet XVI també va utilitzar el català en la cerimònia de dedicació al culte de la Sagrada Família de Barcelona. En concret, Benet XVI va utilitzar el català per iniciar i tancar la seva homilia en la missa de dedicació de la Sagrada Família al culte, amb referències a la Verge de Montserrat i a la Mercè, patrones de Catalunya i de Barcelona, respectivament.
En la missa que celebrarà el dia 10 a la Sagrada Família, se seguirà l’esquema de la visita de Benet XVI el 7 de novembre del 2010 i també s’espera que Lleó XIV, com va fer el pontífex alemany, pronunciï l’homilia començant en català i seguint en castellà. Així, el Papa començarà amb la benedicció en català i hi haurà peticions i lectures tant en català com en castellà.
El Pontífex recordarà a l’inici que la celebració és per beneir la nova torre de la basílica: «Queridos hermanos estem aquí reunits per celebrar amb alegria l’Eucaristia que ens fa familiars de Déu i sants per vocació, i per inaugurar la nova torre d’e Basílica, coronada per la creu, que, com l’escala de Jacob, uneix el cel i la terra per lloança i glòria de Déu», dirà.
En la benedicció de la torre, al final de la cerimònia, el Papa demanarà a Déu recordar «dels que han treballat en la construcció d’aquesta casa d’oració i dels que hi trobaran pau i consol». «Tu, que vas il·luminar el teu ser Antoni Gaudí per deixar les realitats d’aquest món i buscar les del cel, concedeixen-nos edificar enmig dels homes la nova Jerusalem de tu Reino», conclourà la seva benedicció.
