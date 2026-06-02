millora hospitalària
La Vall d’Hebron inaugura la reforma de l’àrea d’oncohematologia infantil
El nou espai, que ha sigut finançat per les fundacions Aladina, Albert Bosch i Small, ha suposat una inversió de 7,4 milions. En els últims mesos s’han fet 72 trasplantaments de medul·la òssia i s’han tractat més de 100 pacients.
Entre les zones comunes hi ha un espai per a famílies amb sofàs i sala de jocs
Beatriz Pérez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va inaugurar ahir la nova Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent de l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), que ha sigut finançada al 100% per la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Small i ha suposat una inversió de 7,4 milions. "Una sanitat capdavantera, universal i d’alt nivell és un dels factors que més cohesionen la societat", va remarcar Illa, que va destacar la "col·laboració publicoprivada".
La nova àrea, que està en funcionament des de l’octubre tot i que va ser inaugurada ahir, duplica la superfície de l’anterior. Segons el gerent de la Vall d’Hebron, Albert Salazar, en els últims mesos s’han fet 72 trasplantaments de medul·la òssia en aquesta àrea i s’han tractat més de 100 pacients.
Ubicada a la planta 1 de l’Hospital Infantil i de la Dona de Vall d’Hebron, compta amb més de 2.646 metres quadrats, té 12 habitacions individuals per a nens, vuit per a adolescents i adults joves, i nou habitacions d’entorn protegit per a trasplantament hematopoètic.
Afavorir la vida familiar
Totes les habitacions han sigut concebudes com petits apartaments per afavorir la vida familiar. A més, compta amb una terrassa exterior en el mateix nivell de la planta, zones de lleure i descans diferenciades per franges d’edat, espais comuns per a les seves famílies i àrees de treball per a professionals més àmplies i amb millors condicions lluminoses.
"Tot això té un impacte en la recuperació emocional i física dels pacients", va destacar Illa, que a més va posar en valor que a la Vall d’Hebron i, en concret, en aquesta nova àrea es tracta nens "amb la millor tecnologia possible". "Catalunya té el millor talent possible", va reivindicar el president.
"Fa set anys que vam decidir unir-nos per tirar endavant un somni preciós. Volíem que nens i famílies tinguessin un espai bonic, humà, que transmetés esperança. Això és avui una realitat. Hi ha zones de jocs perquè els nens continuïn sent nens", va valorar Laura Lucaya, vicepresidenta de la Fundació Small.
Habitacions individuals
El disseny d’aquesta nova àrea ha sigut cocreat per pacients, familiars i professionals per garantir un espai funcional que respongui a les necessitats dels usuaris. "La remodelació de l’Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adolescent ens ha donat l’oportunitat de replantejar l’espai i situar-lo a l’altura d’un centre oncològic internacional de referència com és la Vall d’Hebron", explica Lucas Moreno, cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’hospital.
"A partir d’ara, els pacients disposaran d’habitacions individuals, lluminoses i confortables, i els professionals també tindran espais de treball més eficients –va afegir Moreno–. A més, hem canviat el paradigma en l’ingrés dels pacients que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics: les antigues cambres d’aïllament han sigut substituïdes per habitacions d’entorn protegit, més accessibles per a les famílies, però amb un rigorós control d’infeccions".
Entre les zones comunes destaquen un espai per a famílies equipat amb taules, sofà i zona de brunch, una àrea terapèutica de rehabilitació; una sala de jocs diferenciada per a nens i adolescents o adults joves; una aula hospitalària on poden continuar amb la seva formació mentre romanen ingressats i un despatx de psicooncologia.
"Hem diferenciat clarament les zones dedicades a pacients adolescents i adults joves, tant a les habitacions com als espais de lleure. Fomentar que els pacients es relacionin amb altres persones de la seva mateixa edat que travessen circumstàncies similars i portar a terme activitats pensades per a ells afavoreix la socialització, el seu desenvolupament maduratiu i el benestar emocional, tan important per garantir l’adherència al tractament i millorar el seu pronòstic", diu Elena Nogales, supervisora d’infermeria del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques.
Assajos clínics
La nova àrea disposa d’una Unitat d’Assajos Clínics, equipada per portar a terme els 60 assajos clínics actius a la Vall d’Hebron en línies d’investigació com les teràpies avançades i CAR-T, la teràpia gènica i el neuroblastoma.
El Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de la Vall d’Hebron és un centre d’excel·lència acreditat i de referència estatal i internacional en trasplantament de progenitors hematopoètics, cirurgies complexes, radioteràpia, malalties hematològiques no malignes, sarcomes i neuroblastomes. El centre atén al voltant de 100 pacients nous a l’any, a més d’entre 30 i 40 pacients procedents de tot el país per realitzar procediments complexos com cirurgies, trasplantaments de progenitors hematopoètics i assajos clínics.
Tots aquests nens, nenes i adolescents amb malalties oncohematològiques es beneficiaran de la reforma integral d’aquest nou espai.
