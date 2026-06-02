RELIGIÓ
La visita del Papa dispara la picaresca i el lloguer de balcons
Roberto Bécares
"Llogo balcó a primera línia per veure la desfilada del Papa al carrer del Rosselló amb passeig de Sant Joan. 500 euros. Preu negociable". Anuncis com aquest han començat aparèixer en portals de compravenda de segona mà com Wallapop de cara a la visita de Lleó XIV a Barcelona. "Ubicació en primera línia, primera planta. Àpat inclòs", diu aquest anunci en concret de cara al 10 de juny, quan el Pontífex recorrerà amb el seu papamòbil el carrer del Rosselló abans d’arribar a la Sagrada Família, on oficiarà una missa solemne i beneirà la Torre de Jesús.
La visita del Papa ha disparat la picaresca, sobretot de cara al 10 de juny, ja que els poc més de mil metres que recorrerà el Pontífex entre la Diagonal i Sardenya serà l’única oportunitat que tindran els barcelonins de veure de prop Lleó XIV, ja que la resta de desplaçaments els farà en vehicles tancats i per uns trajectes que es mantenen en secret.
"Un lloc perfecte"
"Lloguer habitació visita Papa. A 5 minuts de la Sagrada Família. Bon estat. 500 euros", diu un altre dels anuncis de la plataforma. Si un no s’hi vol deixar tants diners, hi ha un balcó entre Rosselló i Roger de Flor que es lloga per la mòdica xifra de 150 euros. Té una capacitat per a sis persones i inclou "quatre cadires".
Si un té possibles, no obstant, i vol evitar-se haver de veure el Papa per la televisió en el seu esperat acte de la Sagrada Família, també hi ha un usuari de la web que lloga un balcó amb vista a l’obra mestra d’Antoni Gaudí. "Un lloc perfecte per relaxar-se, gaudir de l’esdeveniment sense aglomeracions i admirar l’arquitectura. Inclou begudes, accés a lavabo i ascensor. Més detalls per privat", diu l’anunci, que no mostra el preu final.
