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Dispositiu de seguretat

Barcelona instal·larà 11 càmeres de vigilància davant les platges més cèntriques abans de Sant Joan

Collboni augura que la visita del Papa i la sortida del Tour seran com «dos Sant Jordis a l’estiu», que «generaran un impacte en la vida quotidiana», però que serà només «puntual»

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El Front Marítim de la Barceloneta, a Barcelona.

El Front Marítim de la Barceloneta, a Barcelona. / MANU MITRU

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Jordi Ribalaygue

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona instal·larà 11 càmeres de seguretat abans de Sant Joan al Front Marítim de la Barceloneta, entre la plaça del Mar i el carrer Marina, per vigilar els accessos a les platges cèntriques de la ciutat. L’alcalde, Jaume Collboni, ho ha anunciat aquest matí i ha apuntat que el nou sistema de videovigilància ha d’estar operatiu en unes dues setmanes, a temps perquè funcioni per a la revetlla, quan milers de persones ocupen els carrers i es concentren a la costa de la ciutat fins ben entrada la matinada. No obstant, fonts municipals han matisat que falta per veure que la connexió pugui efectuar-se a temps perquè funcionin per a l’operatiu de Sant Joan. No és una qüestió que preocupi en especial la policia, que disposa de drons i altres equips de control al litoral per a la revetlla.

Collboni ha recordat que la videovigilància no enquadrarà directament les platges, per qüestions de protecció de la privacitat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) exigeix. «No enfocarà la sorra, sinó sobretot els accessos, que és el requeriment que tenim dels tribunals», ha explicat l’alcalde. Ha manifestat que es tindrà un «cura especial a la zona que ha d’enfocar-se, és una mesura nova i s’anirà estenent per la ciutat».

Collboni ha confiat que les càmeres «donaran una sensació reforçada de seguretat». Al seu torn, ha defensat que «tenen una tasca preventiva però també probatòria». «Ens han d’ajudar a fer una feina de dissuasió», ha postulat.

El socialista ha remarcat que aquest serà el primer estiu amb plena vigència de les sancions de la nova ordenança de civisme i de la nova llei que endureix les penes per la multireincidència delictiva. «Ja s’està notant una disminució dels petits delictes que cometien els multireincidents», ha assegurat el regidor. «Estem molt confiats que aquest estiu podem aplicar plenament aquest nou marc legal, que dissuadirà molts que pensaven que cometre petits delictes aquí sortia barat o gratis, acabarem amb això a Barcelona i aquest estiu ho notarem», ha vaticinat.

«Impacte» pels grans esdeveniments

Collboni ha advertit que serà un estiu «una mica diferent», a causa de la visita del Papa durant la setmana que ve i la sortida del Tour de França, amb dues etapes a la ciutat a principis de juliol. «Seran dies puntuals d’una certa tensió de la vida pública de la ciutat», ha reconegut l’alcalde. En tot cas, s’ha mostrat convençut que els serveis de la ciutat estaran «preparats per gestionar amb la màxima eficàcia aquests esdeveniments».

«Tindrem dos grans esdeveniments puntuals i tindran un impacte que hem previst», ha afirmat Collboni, que ha fet una crida a «la responsabilitat i el civisme» dels barcelonins davant les dues cites excepcionals. «Ens agrada l’exemple de Sant Jordi, que la ciutat sempre supera amb nota, i aquest estiu tindrem dos Sant Jordis importants», ha comparat el regidor. El socialista ha augurat que la ciutat notarà més el desembarcament del pilot de la ronda ciclista que el viatge de Lleó XIV –«sobretot perquè el Tour seran més dies»– i ha recomanat seguir els consells de mobilitat que es llançaran. «Hi haurà recomanacions en transport públic, especialment amb metro, que reforçarem», ha assenyalat.

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Ha afegit que, «inevitablement», les dues ocasions especials «generaran un impacte en la vida quotidiana». En tot cas, ha insistit que seran «puntuals» i ha remarcat que «l’organització i els serveis de l’ajuntament estaran preparats». «Tenim llarga experiència en l’organització d’esdeveniments i la ciutadania sap que, quan es fan aquests actes, és important seguir les recomanacions perquè tot vagi bé», ha esgrimit Collboni.

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