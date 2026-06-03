Catalunya descarta recomanar el teletreball
Sara González
Malgrat que el Ministeri de Treball liderat per Yolanda Díaz reclama a les empreses de Madrid, Catalunya i Canàries que facilitin al màxim el teletreball als seus empleats per evitar problemes de mobilitat durant la visita del Papa, el Govern de Salvador Illa va descartar fer aquesta recomanació. L’argument va ser que la seva tasca ha d’estar centrada a garantir la mobilitat perquè tots els treballadors arribin als seus llocs de treball, una cosa per a la qual, va subratllar, es reforçaran els transports públics entre el 9 i l’11 de juny.
"No sé si seria un bon missatge que quan hi ha visites de caps d’Estat el Govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors", va dir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que va defensar que l’aposta de l’Executiu sigui ampliar la freqüència i la capacitat de trens i autobusos durant aquells dies, una cosa que també succeirà davant altres esdeveniments previstos com el Tour de França.
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