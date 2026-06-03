"Si fóssim espanyols, no ens haurien tractat així"
Dos germans víctimes d’abusos en una escola del Pare Manyanet a Colòmbia acusen el superior de l’orde de fer-los "responsables del que va passar". En una gravació, Lluís Picazo li diu al més gran respecte al petit: "Si vostè ho sabia, ¿per què deixa que ell anés allà?".
Guillem Sánchez
Dos germans que van estudiar en una escola del Pare Manyanet a Colòmbia van haver d’acudir a la justícia colombiana per aconseguir que l’orde Hijos de la Sagrada Familia els indemnitzés després d’haver patit, durant anys, agressions sexuals per part d’un dels seus professors. "Crec que si haguéssim sigut alumnes espanyols no ens haurien tractat així", explica el germà petit. Aquesta víctima, en declaracions a EL PERIÓDICO i 3Cat, denuncia que, el 2020, el superior general de l’ordre, el català Lluís Picazo, va intentar fer-los "responsables del que va passar".
El que va passar va ser que un sacerdot que es deia Freddy Orlando Rodríguez va abusar d’ells quan eren nens escolaritzats a l’escola Santa Catalina de Siena de Bogotà, un centre del Pare Manyanet. Els dos germans van denunciar els fets i el capellà va ser condemnat el 2015. La sentència de la justícia colombiana, que relata anys de manipulacions, abusos i agressions, considera provat que el religiós "els va sotmetre i va accedir carnalment, i els va causar greus lesions físiques a les seves parts íntimes i intensos traumes psicològics". Freddy Orlando havia de reparar econòmicament els dos germans, però va morir a la presó, el 2019, abans d’indemnitzar-los.
En aquest context, els dos germans es van reunir el gener del 2020 amb el català Lluís Picazo, superior general de l’ordre Hijos de la Sagrada Familia, més coneguda com Pare Manyanet, per demanar-li que la seva congregació es fes càrrec de la indemnització. La reunió entre Picazo i els germans està gravada i EL PERIÓDICO ha tingut accés a aquest àudio. Durant les dues hores de conversa, Picazo evita comprometre’s amb els germans a pagar aquesta indemnització i es mostra desconfiat amb algunes de les explicacions que donen les víctimes. No obstant, el que més crida l’atenció de la reunió és que, ignorant que la sentència reflecteix la "violència psicològica" que el sacerdot exercia sobre ells, arriba a criticar-li al germà gran que no digués res quan veia que el pederasta també podia fer al seu germà petit el mateix que li havia fet a ell.
Én un fragment de la conversa, Picazo, de manera sibil·lina, per defensar un sacerdot a qui els germans assenyalen com un encobridor, els fa la següent reflexió: "…abans que passés amb vostè [assenyalant el germà petit] va passar primer amb vostè [assenyalant el germà gran] i llavors, jo dic, de vegades estem tots confosos, no sé si vostè [germà gran] també està confós, ¿si vostè [germà gran] ho sabia, ¿per què deixa que ell [germà petit] anés allà? […] no, no vull donar la culpa als nens, els nens són nens, el que passa és que vist per adults de vegades això confon, perquè si ningú parla, si ningú parla, si ningú diu res…".
Demanda
Els dos germans van contractar l’advocada Paola Giraldo, que va presentar una demanda per forçar el Pare Manyanet a pagar la indemnització. La justícia colombiana va obligar finalment el Pare Manyanet –i també l’església castrense a la qual pertanyia el pederasta Freddy Orlando– a pagar a mitges la reparació, i va forçar el Pare Manyanet a demanar perdó com a institució.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”