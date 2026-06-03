Una gran festa culminarà la reforma integral de la Rambla
L’Ajuntament de BCN invertirà mig milió d’euros en un espectacle participatiu dissenyat per Lluís Danés que se celebrarà el 13 i 14 de febrer.
Patricia Castán
A més de vuit mesos del final de les obres a la Rambla de Barcelona, l’Ajuntament ja va iniciar els preparatius de la gran festa que coronarà la inauguració oficial després de quatre anys de reformes. Les celebracions, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027, volen ser proporcionals a la resposta ciutadana, i estimular els barcelonins per redescobrir-la. El creador visual Lluís Danés, amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, tutela l’"esdeveniment artístic i participatiu" que reivindicarà l’eix com a "símbol i escenari" pel qual "transitaran" els visitants.A més de vuit mesos del final de les faraòniques obres a la Rambla de Barcelona, l’ajuntament ja ha iniciat els preparatius de la gran festa que coronarà la inauguració oficial després de quatre anys de reformes. La dimensió dels festejos, durant tot el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027, vol ser proporcional a la resposta ciutadana, estimulant els barcelonins per redescobrir-la. El creador visual Lluís Danés, amb el lema ‘Ramblas a dalt, rambles a baix’, tutela l’"esdeveniment artístic i participatiu" que reivindicarà l’eix com a "símbol i escenari", pel qual "transitaran" els visitants. El regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha desgranat en els últims temps les novetats urbanístiques i normatives que proven de reordenar el seu territori, des de la transformació de la Rambla al pla d’usos del districte. Ahir va avançar l’ambició d’aquest colofó que ha d’obrir una nova etapa de reconnexió ciutadana.El regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha anat desgranant en els últims vegades les novetats urbanístiques i normatives que proven de reordenar el seu territori (des de la transformació de la Rambla al pla d’usos del districte, i les intervencions de la mà de la seva nova Estratègia Urbana fins al 2025), ha avançat aquest dimarts l’ambició d’aquest colofó que ha d’obrir una nova etapa de reconnexió ciutadana.
El també tinent d’alcalde creu que posar data a la festa serveix per "posar pressió" al consistori i complir amb els terminis previstos de la reforma, que finalment es va fer de manera intensiva, com va decidir l’alcalde Jaume Collboni a l’iniciar el seu mandat.El també tinent d’alcalde creu que posar data a la festa serveix per "posar pressió" al consistori i complir amb els terminis previstos de la reforma, que finalment s’ha fet de forma intensiva, com va decidir l’alcalde Jaume Collboni a l’inicir el seu mandat.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, va explicar que el pressupost per al desplegament artístic és d’"un màxim de 500.000 euros", tot i que pot dilatar-se un 10% per eventualitats. Per al regidor, l’esdeveniment servirà per posar el focus en el paper protagonista que ha de tenir la cultura i "oferir una mirada ciutadana renovada".El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha explicat que el pressupost per al desplegament artístic és inicialment d’"un màxim de 500.000 euros", tot i que és possible que es dilati un 10% per possibles eventualitats. Per al regidor, l’esdeveniment servirà per posar en el focus el paper protagonista que en el futur ha de tenir la cultura, i "oferir una mirada ciutadana renovada".
L’antelació de la preparació de l’esdeveniment, que anirà de la "tradició a la modernitat", es justifica a poder explicar-ho "amb prou temps". L’Ajuntament anirà desgranant nous continguts.L’antelació de la preparació de l’esdeveniment, que anirà de la "tradició a la modernitat", segons les seves paraules, i sembla equiparable a una gestació, es justifica en poder explicar-ho "amb prou temps". L’ajuntament anirà desgranant nous continguts.
En cinc trams
Segons van relatar, l’espai públic i les persones que l’habiten en seran els grans protagonistes, fusionant disciplines artístiques com circ, música, dansa i poesia. Inclourà de la memòria familiar a l’"evocació de les grans fites i personalitats" que l’han habitat, amb participació de personalitats i rostres coneguts, així com d’agents socials i culturals convidats a intervenir-hi i entitats del Raval, el Gòtic i la resta de Barcelona.Segons han relatat avui, l’espai públic i les persones que l’habiten seran els grans protagonistes, fusionant disciplines artístiques, com circ, música, dansa, poesia. Abarcant de la memòria familiar a l’"evocació de les grans fites i personalitats" que l’han habitat. I amb participació tant de personalitats i rostres coneguts, com d’agents socials i culturals convidats a intervenir, així com entitats del Raval, Gòtic i resta de Barcelona.
Danés omplirà el muntatge de càrrega simbòlica, com "una declaració d’amor a la Rambla i una declaració de principis". No hi faltaran humor, emoció, nostàlgia, cultura popular i comunitat. El seu disseny es concep com un territori on "la gent és part activa de l’espectacle". Evocant el passat amb botigues d’animals, ara "inconcebibles", però amb la idea que els ocells "hi puguin tornar lliurement", va dir l’artista.Danés omplirà el muntatge de càrrega simbòlica, com "una declaració d’amor a la Rambla i una declaració de principis". No faltaran humor, emoció, nostàlgia, cultura popular i comunitat, resum. El seu disseny es concep com un territori on "la gent és part activa de l’espectacle". Evocant fins i tot el passat amb botigues d’animals, ara "inconcebibles", però amb idea que els ocells "puguin tornar lliurement", ha dit l’artista.
La proposta parteix de la divisió del passeig en els seus cinc trams: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica. En cada un, amb l’estil "barroc, colorista i delicat" característic de l’autor, el passeig serà un "escenari d’escenaris", convidant el públic a itinerar de banda a banda.La proposta parteix de la divisió del passeig en els seus cinc trams: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica. En cada un d’ells, amb l’estil "barroc, colorista i delicat" característic de l’autor, el passeig serà un "escenari d’escenaris", convidant el públic a itinerar de banda a banda, destaca el consistori.
Al llarg de la seva carrera, Danés ha firmat la direcció artística i el disseny escenogràfic d’importants esdeveniments culturals, com la gala dels premis Goya, els premis Gaudí i el Piromusical de la Mercè. També ha treballat per a artistes internacionals.Al llarg de la seva carrera, Danés ha firmat la direcció artística i el disseny escenogràfic d’importants esdeveniments culturals, com la Gala dels premis Goya, els premis Gaudí, els actes institucionals de la Festa Nacional de Catalunya, el Piromusical de la Mercè i d’altres. També ha treballat per a artistes internacionals.
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