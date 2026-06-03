120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
Vuit de cada deu menors de famílies vulnerables no aniran a casals amb un àpat al dia garantit, segons un informe d’Educo
Olga Pereda
A Espanya viuen centenars de milers de nens per als quals els mesos d’estiu no són unes vacances de veritat. Són fills i filles de famílies que no es poden permetre econòmicament una escapada estival familiar ni contractar un casal urbà. Segons els càlculs de l’organització Educo, uns 120.000 menors d’entre 6 i 10 anys es quedaran sols a casa aquest estiu. Sense la supervisió d’un adult, s’enfrontaran a 80 dies en què la seva única alternativa serà estar entre quatre parets i davant d’una pantalla.
“Em preocupa molt que els meus fills estiguin tot el dia a casa avorrits. Em provoca estrès i intranquil·litat pensar que estaran tancats a casa i enganxats a una pantalla per entretenir-se. El meu marit i jo treballem, així que no podem quedar-nos amb ells. La meva sogra pot venir un parell de vegades a la setmana, hauré de veure com ens organitzem”, assegura Mònica, una de les mares que posa rostre a l’informe Cuando el verano no sabe a vacaciones, publicat aquest dimecres per l’organització no governamental en defensa de la infància Educo. El dossier també posa de manifest un altre problema que afecta la infància cada estiu: la manca d’un àpat equilibrat, com el que reben a l’escola gràcies a una beca menjador.
Educo recorda que, a Espanya, el 34% dels menors de 18 anys no poden marxar ni una setmana de vacances. Hi ha grans diferències segons la comunitat autònoma. A Múrcia (51%), Andalusia (44%) o Castella-la Manxa (42%) se supera àmpliament la mitjana estatal. A l’altre extrem hi ha el País Basc (19%), La Rioja (20%) o les Balears (20%).
Els ingressos
Una enquesta realitzada per l’organització no governamental a més de 1.500 famílies amb nens i nenes d’entre 6 i 10 anys residents a Espanya mostra que la possibilitat d’anar de vacances varia considerablement en funció dels ingressos: només el 16% dels nens i nenes que se’n van de vacances pertanyen a llars de renda baixa.
L’informe també revela que només el 28% dels nens i nenes d’aquesta franja d’edat participen en activitats de lleure a l’estiu que inclouen, almenys, un àpat al dia. Si es tenen en compte només les famílies amb menys recursos, el percentatge baixa gairebé sis punts, fins al 22%. Això significa que vuit de cada deu nens i nenes de famílies vulnerables no van a casals que els garanteixin un àpat al dia.
“Si els ingressos no arriben per a tot, és fàcil que desapareguin les vacances. Hi ha nens i nenes que no saben què és passar una setmana fora de casa. De vegades, ni tan sols tenen l’oportunitat d’agafar un autobús urbà per anar un dia a la platja. Es queden a casa seva, normalment mal preparades per suportar la calor. De fet, en zones turístiques es pot donar la paradoxa que no poden ni sortir a menjar en família perquè els preus són prohibitius”, explica la directora general d’Educo, Pilar Orenes.
Bretxa educativa
“Els nens i nenes vulnerables han de poder participar en casals urbans o colònies perquè contribueixen al seu desenvolupament educatiu, social i emocional. Que no existeixi aquesta possibilitat amplia encara més la bretxa educativa”, afegeix la màxima responsable de l’entitat, que recorda que, en ple estiu, els casals urbans també funcionen com un refugi climàtic.
Mònica, la mare citada a l’inici d’aquest reportatge, no només està preocupada per la manca de lleure estival per als seus fills, sinó també per l’alimentació. Mentre duren les classes, al voltant d’un milió d’alumnes —uns 980.000— reben una beca menjador, que els garanteix, almenys, un àpat complet i nutritiu al dia. L’estiu suposa dir adéu a aquesta ajuda durant 80 dies. “Em tranquil·litza saber que els meus fills mengen peix a l’escola un parell de vegades per setmana. És un aliment molt ric en vitamines, però car, així que jo el trec de la cistella de la compra i puc dedicar els diners a una altra cosa”, es lamenta Mònica. Un any més, Educo demana estendre a l’estiu la beca menjador.
Igual que Mònica, Leudymar és una altra mare preocupada per l’alimentació dels seus fills un cop finalitzi el curs. “A l’escola mengen carbohidrats, proteïnes i fruita. Quan acabi el curs, hauré de comprar més menjar. Més fruita i més iogurts, perquè els meus fills estan a casa”, explica.
Risc de pobresa
Segons les estadístiques oficials, un de cada tres nens, nenes i adolescents viuen en risc de pobresa i exclusió a Espanya, una dada que porta més d’una dècada estancada i que està directament relacionada amb factors com la precarietat laboral, els baixos salaris, l’alt cost de l’habitatge o la manca d’ajudes socials. Un indicador clau del risc de pobresa i exclusió que recull l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) és la possibilitat que tenen els nens i nenes de menjar carn, pollastre, peix o proteïna vegetal cada dos dies. A Espanya, el 5,6% dels menors de 18 anys (al voltant de 450.000) no poden fer-ho.
“El fet de viure en grans àrees urbanes fa que l’habitatge absorbeixi gran part dels sous. Al final, això significa que en moltes llars es consumeix menys carn, peix o llegums en favor d’aliments més barats com els ultraprocessats. Per a aquestes famílies, l’alimentació dels seus fills i filles és un repte”, explica la directora general de l’organització.
Un any més, Educo ha llançat la campanya Pena per conscienciar i demanar el suport de la societat. Sota el lema “no volem fer pena, volem donar-los de menjar”, l’anunci està protagonitzat per les cuineres d’un menjador escolar que entonen a cor la icònica cançó Pena, penita, pena, de Lola Flores, mentre preparen el que, per a alguns nens i nenes, serà el seu únic àpat del dia.
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