La nova estació de bus Barcelona Nord guanyarà un milió d’usuaris
L’alcalde Collboni fixa l’horitzó 2035 per poder disposar d’una terminal d’autobusos interurbans a cada corredor d’entrada i sortida de la ciutat.
Glòria Ayuso
Amb unes instal·lacions completament modernitzades, l’estació d’autobusos Barcelona Nord va estrenar ahir les seves dependències. Més de tres milions de passatgers la fan servir cada any, si bé l’Ajuntament ha explicat que preveu que n’afegeixi gairebé un milió més, i se situï a prop dels quatre milions, abans del 2030.
Un sol espai de 1.500 m2 substitueix les dues plantes que hi havia abans de la reforma, iniciada la primavera passada. L’únic accés és al carrer de Nàpols, cosa que "permet ordenar i controlar millor l’afluència" de passatgers a l’edifici de l’estació, que al seu torn condueix a les andanes on hi ha estacionats els autobusos de les operadores Alsa, Julià, Sagalés, Moventis, Flixbus i Castlexperience.
Precisament, un dels aspectes que requeria l’antiga estació era la millora de la seguretat. La instal·lació de sistemes intel·ligents permet ara fer "un seguiment continu de l’activitat" a tots els punts, amb una "capacitat de prevenció i resposta davant possibles incidències" més gran, assenyala Barcelona de Serveis Municipals (BSM), que ha invertit 14 milions d’euros en tota la reforma.
Nou logo
Amb aquesta reforma, la nova estació Barcelona Nord, que a més estrena logo, guanya entitat per presentar-se com el "principal centre de sortides i arribades d’autocars cap a destinacions nacionals i internacionals de la ciutat". Tot i no ser gaire gran, de moment és la principal de Barcelona, i les companyies que hi operen no només connecten diversos punts de la geografia catalana mitjançant autobusos interurbans, que de fet representen només el 20% de les circulacions. La majoria, el 35%, uneixen Barcelona amb altres poblacions d’Espanya, mentre que un altre 20% ho fan amb diversos punts d’Europa.
Dues grans pantalles digitals a la paret anuncien a l’entrada i al vestíbul central les pròximes sortides i arribades, així com l’assignació d’andanes, com passa a l’aeroport o a l’Estació de Sants amb els trens. Una cosa que podria semblar normal en una estació, però que per a Barcelona, i aplicat als autobusos, és nova.
Tots els serveis es concentren a la mateixa planta, on es pot trobar un espai de cafeteria al centre i una zona de venda automàtica. BSM espera, a més, que s’hi instal·li pròximament un restaurant al costat de l’entrada. En aquesta estació, els usuaris solen passar uns 60 minuts abans de pujar a un autocar, per la qual cosa la reforma també ha servit perquè els seients i la zona d’espera siguin més confortables. També s’hi ha incorporat un punt d’informació de Barcelona Turisme, així com altres que corresponen als diferents operadors dels autobusos, per resoldre les consultes dels seus respectius clients.
Igual que a l’estació de Sants, els lavabos han passat a ser de pagament i inclouen un torn que només se supera si s’hi introdueixen monedes o s’hi passa la targeta de crèdit. Els menors de set anys hi poden accedir gratuïtament.Igual que a l’estació de Sants, els lavabos han passat a ser de pagament, i inclouen un torn que només és possible superar si s’hi introdueixen unes monedes o s’hi passa la targeta de crèdit, tot i que els menors de set anys hi poden accedir gratuïtament. La nova distribució també va voler facilitar la connexió amb l’estació del metro i Rodalies d’Arc de Triomf.La nova distribució també ha volgut facilitar la connexió amb l’estació del metro i Rodalies d’Arc de Triomf.
És la "primera mostra de la nova generació d’estacions" que espera tenir la ciutat, que, amb 7.000 autobusos que cada dia entren i surten de l’urbs, continua estudiant amb la Generalitat com habilitar una terminal a cada corredor. L’alcalde Jaume Collboni va fixar l’horitzó 2035 per poder disposar finalment de totes, les primeres a la Sagrera i a la plaça Espanya. També a Fabra i Puig, a la Diagonal entre Zona Universitària i Francesc Macià, i a la Gran Via per l’extrem nord.És la "primera mostra de la nova generació d’estacions" que espera tenir la ciutat, que amb 7.000 autobusos que cada dia entren i surten de l’urbe, continua estudiant amb la Generalitat com habilitar una terminal a cada corredor. L’alcalde, Jaume Collboni, ha fixat l’horitzó 2035 per poder disposar finalment de totes, les primeres a la Sagrera i a la plaça Espanya. Però també a Fabra i Puig, a la Diagonal entre Zona Universitària i Francesc Macià, i a la Gran Via per l’extrem nord.
De camí cap a les andanes de l’exterior, al paviment, la nova estació ha recuperat el mosaic Helios i les fases lunars, de l’artista Armand Olivé, que havia quedat ocult per l’antiga escalinata central.De camí cap a les andanes de l’exterior, al paviment la nova estació ha recuperat el mosaic ‘Helios i les fases lunars’, de l’artista Armand Olivè, que havia quedat ocult per l’antiga escalinata central. BSM preveu instal·lar, a més, plaques fotovoltaiques a la coberta de l’estació per cobrir part del seu consum energètic.
Queixes pel soroll
Davant les queixes dels veïns de l’estació pel soroll dels motors i al fer marxa enrere els autobusos, la primera tinenta d’alcaldia d’Urbanisme i Mobilitat, Laia Bonet, va remarcar que el consistori reduirà aquest any l’impacte en l’espai públic de les parades, no tant en aquest lloc, però sí a l’entrada sud per la Diagonal, la que reuneix més volum d’autobusos interurbans. El 2027 i el 2028 s’aplicaran millores a la resta de paradesDavant les queixes dels veïns de l’estació pel soroll dels motors i al fer marxa enrere els autobusos, la primera tinenta d’alcaldia d’Urbanisme i mobilitat, Laia Bonet, ha remarcat que el consistori reduirà aquest mateix any l’impacte en l’espai públic de les parades, no tant en aquest lloc, però sí a l’entrada sud per la Diagonal, la que reuneix més volum d’autobusos interurbans. Després, el 2027 i el 2028 s’aplicaran millores a la resta de parades.
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