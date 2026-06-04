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Badalona obre el termini per optar als vuit pisos de lloguer assequible del Gorg

L’Oficina Local d’Habitatge ja ha publicat la llista dels inscrits que compleixen els requisits i que poden sol·licitar una de les cases fins al 22 de juny.

Badalona obre el termini per optar als vuit pisos de lloguer assequible del Gorg

Badalona obre el termini per optar als vuit pisos de lloguer assequible del Gorg / 5

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Gerardo Santos

Badalona

L’Ajuntament de Badalona va obrir ahir un termini de 15 dies perquè els veïns optin a un dels "vuit habitatges municipals amb protecció oficial de règim general de lloguer" al barri del Gorg.

Concretament, es tracta de quatre pisos de tres habitacions i 84 m2, i quatre més de dos dormitoris i 65 m2, s ituats al carrer del Progrés 245-268. Els preus del lloguer seran de 677,03 euros mensuals per als pisos de dues habitacions i de 868,17 euros per als de tres. El govern municipal diu que "els imports s’actualitzaran anualment a través de l’índex de referència per a l’actualització d’arrendament d’habitatge", i que s’hauran de tenir en compte a part les despeses comunitàries i les taxes corresponents.

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El termini per a les persones interessades acabarà el 22 de juny. Per optar a algun dels habitatges, prèviament els interessats s’havien d’inscriure en el Registre de Sol·licitants d’HPO i formalitzar la sol·licitud a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), que ja ha publicat la llista dels que compleixen els requisits per participar en el procés d’adjudicació.

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