Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Kids&UsAccident menor a BalsarenyMare de la FontJonathan AndicGuillem JouRodatge a Manresa
instagramlinkedin

Després de la polèmica

El cardenal Omella confirma que el Papa parlarà català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família

L’arquebisbe de Barcelona assegura que el Summe Pontífex ja tenia previst incloure la llengua catalana en diverses parts de l’acte a l’obra magna d’Antoni Gaudí

El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família

El papa Lleó XIV

El papa Lleó XIV / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Pau Lizana Manuel

Barcelona

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha confirmat aquest dijous que «part» de la benedicció del Papa a la torre de Jesucrist de la Sagrada Família –el punt àlgid de la visita del Suume Pontífex a la capital catalana– es farà en catalá, tal com va avançar EL PERIÓDICO. Omella ha assegurat que Lleó XIV ja tenia previst fer-ho abans que aquesta setmana passada esclatés la polèmica quan es va publicar el discurs íntegrament en castellà i ha detallat que li consta que el màxim responsable del Vaticà ja «està assajant» alguns dels paràgrafs que haurà de pronunciar en llengua catalana. «És un home sensible a les llengües, i parlarà en l’idioma del país, que és un idioma que estimem molt», ha defensat el cardenal.

Omella encara no ha detallat quina part de la benedicció es farà en català, tot i que sí que ha detallat que altres discursos previstos durant l’acte a l’obra magna d’Antoni Gaudí, com la litúrgia, el sermó, les pregàries o el Parenostre també es faran en català. L’arquebisbe ha assegurat que la polèmica aixecada els últims dies entorn de la llengua de l’acte és «interessada» i que el Papa ja preveia des d’un inici utilitzar el català durant la visita.

Notícies relacionades i més

[Hi haurà ampliació]

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  2. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  3. El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
  4. 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
  5. Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
  6. Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
  7. La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa
  8. La via menys coneguda per entrar a La Meva Salut: què et permet fer el certificat digital?

Més de 39.500 professors catalans tomben el preacord amb Educació: demà hi haurà una nova vaga general

Més de 39.500 professors catalans tomben el preacord amb Educació: demà hi haurà una nova vaga general

Preacord en l’ERO de Nestlé: els acomiadaments baixen a 242 treballadors, la meitat a Catalunya

Preacord en l’ERO de Nestlé: els acomiadaments baixen a 242 treballadors, la meitat a Catalunya

Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar

Ni sou ni ascens professional: els joves consideren que l’èxit és treballar en allò que els agrada i poder conciliar

La Creu Roja fa 60 assistències en la primera jornada de Passacarrers de dimecres a Berga

La Creu Roja fa 60 assistències en la primera jornada de Passacarrers de dimecres a Berga

Els solsonins decideixen què cal millorar a la ciutat: els equipaments, la via pública o les zones verdes?

Els solsonins decideixen què cal millorar a la ciutat: els equipaments, la via pública o les zones verdes?

L’UCO «dedueix» dels missatges interceptats a Leire Díez que Pedro Sánchez coneixia l’activitat que desenvolupava la ‘lampista’ del PSOE

L’UCO «dedueix» dels missatges interceptats a Leire Díez que Pedro Sánchez coneixia l’activitat que desenvolupava la ‘lampista’ del PSOE

La nova vida de Pep Guardiola i el Legends Trophy de golf

La nova vida de Pep Guardiola i el Legends Trophy de golf

Com es reparteixen les despeses de la visita del Papa a Barcelona: la Generalitat i l’ajuntament pagaran part dels actes

Com es reparteixen les despeses de la visita del Papa a Barcelona: la Generalitat i l’ajuntament pagaran part dels actes
Tracking Pixel Contents