Catalunya suma el 92% dels assajos clínics que es desenvolupen a Espanya
Novartis és una de les tres companyies que més recerques ha impulsat en l’última dècada. Els àmbits amb més creixement són la medicina personalitzada, la immunoteràpia i les teràpies avançades.
Beatriz Pérez
A Espanya hi ha actualment uns 6.276 assajos clínics en actiu –segons l’informe AseBio 2024 i l’informe de BioRegió 2025 de Biocat–, cosa que el col·loca com el tercer país europeu i el sisè mundial. Però, dins del país, Catalunya és líder a l’acumular el 92% de tots els assajos clínics que es fan a Espanya: un total de 5.768. Segons la Conselleria de Salut, els hospitals –amb els seus centres de recerca associats– que tenen actualment el nombre més elevat d’assajos clínics a Catalunya són, per aquest ordre, l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Clínic, l’Hospital de Sant Pau, l’ICO Badalona, l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital Sant Joan de Déu. Els àmbits que actualment tenen més creixement són, segons Salut, la medicina personalitzada, la immunoteràpia i les teràpies avançades, amb un "clar impacte" en el tractament del càncer i de les malalties minoritàries.
"La indústria farmacèutica ha aconseguit que Espanya sigui el país que lidera la recerca clínica a Europa", explica a aquest diari Javier Malpesa, responsable d’Assajos Clínics de Novartis Iberia. "Això permet posar a disposició d’hospitals i sanitaris tot l’arsenal terapèutic per a pacients que fins ara no tenien cap teràpia". Novartis és una de les tres companyies que més assajos clínics ha impulsat en l’última dècada a Espanya i la majoria els desenvolupa a Catalunya. "Catalunya és la comunitat amb més confiança i més inversió per a nosaltres. Entre el 80% i el 90% de tots els assajos clínics que desenvolupem a Espanya tenen presència en hospitals catalans", explica Malpesa. El 2025, aquesta farmacèutica en va fer un total de 257, 195 dels quals –el 85 %– tenien representació a Catalunya.
Però no només Novartis fa assajos a Catalunya, sinó la indústria farmacèutica en general que està assentada a Espanya. Segons Farmaindustria, que és la patronal de la indústria farmacèutica a Espanya, Catalunya i la Comunitat de Madrid concentren el 45% de tota la recerca clínica que es fa a Espanya. Com explica Malpesa, el 50% dels assajos que desenvolupa Novartis Espanya són "d’àmbit oncològic en fases primerenques i en fase tres". "I a Catalunya tenim grans centres de recerca oncològica de fases primerenques, com els hospitals Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, Sant Pau i l’Institut Català d’Oncologia (ICO)", apunta.
Segons Ana Clopés, directora de l’Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut), la raó de l’"èxit" de la recerca clínica a Catalunya és "multifactorial i multiactor". "Inclou el lideratge dels investigadors catalans, dels hospitals i dels seus instituts de recerca, l’impuls fet des dels diferents nivells de l’Administració –europea, estatal i catalana– i la cultura i participació de la ciutadania catalana", diu Clopés. "Els assajos clínics són un àmbit clau que il·lustra molt bé que el futur de la salut es construeix quan la ciència, l’atenció sanitària i el compromís publicoprivat s’alineen, amb les persones i les comunitats al centre", afegeix Clopés.
Tres plataformes tecnològiques
A més, els altres dos àmbits en els quals es fan aquests assajos són "els camps de les neurociències i el cardiovascular". Oncologia, neurociències i l’àmbit cardiovascular giren entorn de "tres plataformes tecnològiques molt importants", precisa Malpesa. "En l’oncologia estem desenvolupant teràpies de radiolligands [un tipus de tractament oncològic de medicina nuclear que intenta portar radiació directament a les cèl·lules tumorals, amb el menor mal possible al teixit sa]. Som pioners en aquest camp. Una altra plataforma tecnològica és la teràpia CAR-T, que estem ampliant al camp de les malaltes immunològiques i neurociències. I, finalment, les teràpies RNA per a malalties cardiovasculars", explica.
Malpesa opina que si Espanya és avui líder d’Europa en recerca és a causa que el país va adoptar molt ràpidament la directiva europea. També destaca tota la feina que la indústria ha exercit amb les associacions de pacients.
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