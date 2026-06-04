El consum de tabac a Catalunya baixa a mínims històrics
L’epidèmia del vaporeig es dobla entre adolescents en només quatre anys. El tabaquisme causa 9.000 morts anuals, unes 24 al dia, en territori català.
Beatriz Pérez
El nombre de fumadors catalans es redueix al mínim històric – un 20,6% de la població de Catalunya –, però l’"epidèmia del vaporeig" llasta la lluita contra el tabac. "Els joves fumen molt menys que fa cinc anys, ho diuen les enquestes, però augmenten altres formes de consum, com els cigarrets electrònics, que s’han més que doblat en els últims quatre anys", va assenyalar ahir en roda de premsa el secretari de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández. Segons xifres de Catalunya de l’enquesta Estudes, el 2025 un 24,5% dels joves d’entre 14 i 18 anys havien fumat cigarrets electrònics l’últim mes, percentatge que era del 10% el 2021.
El tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable. A Catalunya, és responsable del 13% de les defuncions: prop de 9.000 morts anuals, unes 24 morts cada dia. El tabac és el responsable del 80% dels casos de càncer de pulmó, un dels més mortals. A Catalunya, de moment, la prohibició de fumar a les terrasses segueix en stand by a l’espera de reunions amb el Ministeri de Sanitat.
Els sabors afruitats dels vaporejadors són el "gran atractiu" per a gent jove i nens. La indústria s’adreça directament a ells. Però tampoc els adults es mantenen aliens al cigarret electrònic: el doctor Fernández ha assenyalat que entre el 50% i el 65% dels adults fumadors fan un "consum dual" de tabac industrial i cigarrets electrònics. "Són persones que normalment consumien tabac i que han caigut en els cigarrets electrònics amb la falsa promesa de deixar de fumar. I succeeix el contrari: continuen fumant i reben més tòxics", va alertar el secretari de Salut Pública.
"Està demostradíssim que els cigarrets electrònics poden augmentar entre dues i tres vegades el risc dels fumadors convencionals. L’Agència Internacional del Càncer [IARC, per les seves sigles en anglès] ha actualitzat la seva última edició i recomana no vaporejar pel seu perill ja reconegut científicament que porta al consum de tabac. Però no portem ni 15 anys d’epidèmia de cigarrets electrònics: les seves conseqüències en la salut les veurem en el futur", va advertir Fernández.
Un milió i mig
Un milió i mig de catalans fumaven el 2025, percentatge que es correspon amb el 20,6% de la població total. El 2024 era un 21,4%. El tabac arrossega una marcada bretxa de gènere: l’any passat a Catalunya fumaven el 25,3% dels homes en vista del 16,1% de les dones. Segons el subdirector general de Promoció de la Salut de la Secretària de Salut Pública (SSP), Albert Moncada Ribera, el consum de tabac "es manté sense canvis significatius a Catalunya" i la franja d’edat més fumadora és la compresa entre els 45 i els 64 anys. Entre els escolars de 14 a 18 anys, el consum de tabac es va reduir entre 2004 i 2025: l’any passat un 3,5% havia fumat l’últim mes, percentatge que era del 22% el 2004. "Hi ha una tendència a la disminució del consum", va reconèixer Moncada, que també va alertar dels "nous consums".
A més, va assenyalar que el consum de tabac és més elevat en homes de classe social baixa. Els universitaris i les classes més altes presenten consums "més baixos". "La classe social continua sent un condicionant molt important pel que fa a disfrutar d’una vida lliure de tabac", va dir Moncada. També es redueixen les dones embarassades que fumen, tot i que una vegada han donat a llum "només la meitat en deixen el consum".
Quant a l’exposició a la llar, a Catalunya un 7,2% de les persones de 15 anys i més no fumadores està exposada al fum ambiental del tabac a la llar. Un 6,5% dels nens de 0 a 14 anys conviuen amb alguna persona que fuma a la llar.
Entre els fumadors, el principal mètode de consum és el cigarret industrial – amb filtre –: l’utilitzen el 70,3% dels homes fumadors i el 71% de les dones fumadores. Però també hi ha "una part important" de cigarrets de cargolar, consumits pel 27,7% dels homes fumadors i el 32,4% de les dones fumadores. Quant als cigarrets electrònics, són empleats per un 1,8% d’homes fumadors i per un 0,8% de dones fumadores.
A més, a Catalunya, el 62% dels fumadors han rebut ajuda per deixar de fumar. Els centres d’atenció primària (CAP) ofereixen ajuda per abandonar la nicotina. Així, el 2025, un total de 72.980 persones van deixar de fumar i 23.513 més van rebre algun tipus d’acompanyament. Unes 71.000 persones van iniciar un tractament farmacològic –un 50,9% eren homes i un 49%, dones–. La majoria (54%) tenia entre 45 i 64 anys. Un 33,8% comptava entre 18 i 44 anys.
Com va explicar el coordinador del Grup de Tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), Joan Lozano, la setmana passada es va celebrar la 27a Setmana sense Fum sota el lema Inhala vida. El doctor Lozano va recórrer a enquestes (a què van respondre un 16% de fumadors) fetes per metges de família a tot Espanya per oferir algunes dades significatives. "El que més crida l’atenció entre la gent de 14 a 18 anys fumadora és que el 100% ens ha dit que fuma cigarret electrònic", va destacar Lozano. Molts són fumadors duals: combinen el vaporejador amb el cigarret convencional.
Bossetes de nicotina
Lozano també va voler advertir del perill de les bossetes de nicotina. "La indústria del tabac es dirigeix directament a la gent jove. A la nostra enquesta els únics que han declarat tenir contacte amb productes tòxics com les bossetes de nicotina són els menors d’edat", va assenyalar aquest metge de capçalera. Les mesures que aquests enquestats reclamen són "augmentar els espais lliures de fum" –ja que "ajuden la gent a no iniciar-s’hi" – i reforçar les campanyes publicitàries".
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