La desactivació d’una aplicació del mòbil del Jonathan genera sospites
Els Mossos investiguen si la desconnexió es deu al fet que el dispositiu va deixar de funcionar dos dies abans del suposat robatori de l’acusat a l’Equador.
Guillem Sánchez
La jutge de Martorell que instrueix la mort d’Isak Andic continua investigant la desaparició del telèfon del seu fill Jonathan, acusat per aquests fets. Ahir va ordenar a Vodafone entregar la tarifació del terminal entre els dies 21 i 26 de març del 2025. El Jonathan manté que el 24 d’aquell mes va viatjar a l’Equador i que, un dia després, el 25, un lladre li va sostreure el telèfon mentre es trobava a Quito. No obstant, als investigadors els crida l’atenció que l’aplicació Health del telèfon es va aturar un dia abans d’aquest viatge. ¿Per què? La jutge de Martorell que instrueix la mort de l’empresari Isak Andic continua investigant la desaparició del telèfon del seu fill Jonathan Andic, acusat per aquests fets. Aquest dimecres ha ordenat a Vodafone que entregui la tarifació d’aquest terminal entre els dies 21 i 26 de març del 2025. Jonathan manté que el 24 d’aquell mes va viatjar a l’Equador i que, un dia després, el 25, un lladre va sostreure el telèfon mentre es trobava a Quito, la capital del país sud-americà. No obstant, als investigadors els crida l’atenció, després de comprovar dades emmagatzemades a l’iCloud, que l’aplicació Health del telèfon del Jonathan, una app que compta passos i brinda informació de salut, es va aturar un dia abans d’aquest viatge. ¿Per què?
L’aplicació Health (Salut en català) registra els passos que realitza un usuari quan porta el telèfon, els metres que ha recorregut i les calories que ha consumit. Són dades de salut que es transfereixen al perfil d’iCloud. Els investigadors no comprenen per què els del Jonathan, si és veritat que va perdre el telèfon el 25 de març a causa d’una sostracció, s’aturen el 23 de març a les 21.25 hores, un dia abans de viatjar a l’Equador.L’aplicació Health, o ‘Salut’ en castellà, registra els passos que realitza un usuari quan porta el telèfon. O els metres que ha recorregut. O les calories que ha consumit. Són dades de salut que també es transfereixen al perfil d’iCloud. Els investigadors no comprenen per què els del Jonathan, si és veritat que va perdre el telèfon el 25 de març de forma inesperada i a causa d’una sostracció, s’aturen el 23 de març a les 21.25 hores, un dia abans de viatjar a l’Equador.
Els Mossos es pregunten si el final del recompte de passos es deu al fet que l’iPhone 14 de Jonathan va deixar de funcionar o si l’únic que es va aturar va ser l’aplicació Health. Als investigadors els sembla sospitós que aquest fet ocorregués un dia abans de patir el suposat robatori a l’Equador. La policia catalana ha comprovat que no consta que Jonathan Andic hagués desactivat Health en altres ocasions.Els Mossos es pregunten si aquest final del recompte de passos es deu, en realitat, al fet que l’iPhone 14 de Jonathan va deixar de funcionar llavors o l’única cosa que es va aturar va ser l’aplicació ‘Health’. En els dos casos, als investigadors els sembla sospitós que aquest fet ocorregués un dia abans de patir el suposat robatori a l’Equador. La policia catalana ha pogut comprovar que no consta que Jonathan Andic hagués desactivat Health en altres ocasions.
La defensa, per la seva banda, va declarar que pot demostrar que el Jonathan va fer trucades després de les 21.25 hores del dia 23. Fonts pròximes a la investigació, que donen validesa a aquestes trucades fetes des de l’Equador, no descarten que poguessin aconseguir la mateixa targeta però des d’un altre dispositiu.La defensa del Jonathan, per la seva banda, ha dit públicament que pot demostrar que Jonathan va fer trucades després de les 21.25 hores del dia 23. Fonts pròximes a la investigació, que donen validesa a aquestes trucades realitzades des de l’Equador que esgrimeix la defensa, no descarten que poguessin aconseguir la mateixa targeta però des d’un altre dispositiu. Amb les dades de tarifació sol·licitades, els investigadors podran saber si el Jonathan va utilitzar aquest telèfon després de les 21.25 hores del 23 de març i si aquest telèfon va viatjar a l’Equador, on el fill d’Andic assegura que un lladre l’hi va treure per sorpresa.Per aquest motiu, els Mossos han sol·licitat a la jutge que ordeni a Vodafone entregar les dades de tarifació d’aquest terminal. En concret, el registre de trucades que es van produir entre els dies 21 i 26 de març del 2025. Amb aquestes dades, els investigadors podran saber si Jonathan va utilitzar aquest telèfon després de les 21.25 hores del 23 de març i, també, si aquest telèfon va viatjar a l’Equador, on el fill d’Andic assegura que un lladre l’hi va treure per sorpresa. Els Mossos també van consultar Apple quan es va registrar l’última activitat del telèfon del Jonathan. Segons la interlocutòria de la jutge, la companyia d’iPhone va respondre que va ser el 25 de març, quan el Jonathan ja era a l’Equador. La jutge no aclareix quina activitat consta a Apple ni on es trobava el dispositiu llavors.Els Mossos també han consultat Apple quan es va registrar l’última activitat del telèfon del Jonathan. Segons la interlocutòria de la jutge, la companyia d’iPhone va respondre el mateix 25 de març, quan el Jonathan ja era a l’Equador. La jutge, en la interlocutòria, no aclareix quina activitat en concret consta a Apple ni tampoc on es trobava el dispositiu llavors.
Sense denúncia
La jutge crida l’atenció sobre el fet que el Jonathan no arribés a presentar una denúncia pel robatori que afirma haver patit a l’Equador. També assenyala que, després del suposat robatori, tampoc "va donar instruccions per esborrar el contingut" del terminal al responsable de tecnologia de Mango. Es va exposar que el lladre pogués tenir accés a la informació que contenia en aquest dispositiu.La jutge de Martorell crida l’atenció sobre el fet que Jonathan no arribés a presentar una denúncia pel robatori que afirma haver patit a l’Equador. I també sobre un altre fet: després del suposat robatori, Jonathan tampoc "va donar instruccions per esborrar el contingut" del terminal al responsable de tecnologia de Mango. És a dir, es va exposar que el lladre pogués tenir accés a la informació que contenia en aquest dispositiu. Tal com va avançar EL PERIÓDICO, un altre aspecte d’interès per a la jutge relacionat amb el telèfon extraviat del Jonathan és que aquest, a l’adquirir un nou iPhone 16, que va començar a utilitzar després del viatge a l’Equador, no va recuperar les converses de WhatsApp.Tal com va avançar EL PERIÓDICO, un altre aspecte d’interès per a la jutge relacionat amb el telèfon extraviat de Jonathan és que aquest, quan va adquirir el dispositiu nou –un iPhone 16, que va començar utilitzar després del viatge a l’Equador, el 26 de març– no va recuperar les converses de whatsapp. La jutge qualifica d’"esborrament" aquesta maniobra del Jonathan i destaca que el viatge "llampec" no constava a la seva agenda.Els Mossos, quan van requisar el seu telèfon, el nou, el setembre del 2025, van descobrir que no hi havia converses de whatsapp anteriors al viatge que va fer a l’Equador. La jutge qualifica d’"esborrament" aquesta maniobra de Jonathan i, en aquesta última interlocutòria, destaca que el viatge "llampec" que el fill de Mango fa l’Equador, durant el qual es creua amb el presumpte lladre, no constava a la seva agenda.
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