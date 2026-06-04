Gaudir de la muntanya amb seguretat: consells per a prevenir els accidents
Aquests espais naturals ofereixen diverses activitats per fer durant l’estiu, moltes de les quals en entorns complicats, on la prevenció és la millor eina per evitar imprevistos
Valentí Roger
La muntanya és un dels grans espais d’oci i esport a Catalunya, però també un entorn canviant on una mala planificació pot convertir una activitat en una situació de risc. Segons els Bombers de la Generalitat, en els últims anys i, especialment des de la pandèmia, s’ha produït un augment del nombre d’actuacions en aquest àmbit. El 2025 es van fer 1.867 rescats, la majoria a la muntanya (1.194).
Per evitar possibles contratemps, el més important és fer una bona preparació prèvia. Això inclou disposar d’un equipament adequat i tenir una condició física i psíquica adequada per a l’activitat.
Abans de sortir: planificació i prudència
Els Bombers de la Generalitat insisteixen que qualsevol activitat de muntanya exigeix preparació física, entrenament i coneixement del terreny. Sembla una cosa òbvia, però són molts els que acudeixen a aquests espais sense cap mena de previsió. Abans d’iniciar la ruta, és imprescindible consultar la previsió meteorològica i la possible evolució del temps. Si les condicions no són favorables, el més recomanable és ajornar o cancel·lar la sortida.
També és important planificar correctament el recorregut i la seva durada: conèixer la distància, el desnivell, la dificultat i el temps estimat de l’activitat. Portar mapes o eines de navegació digitals, anar acompanyat o, en cas que no sigui així, informar algú conegut de l’itinerari previst. Tot plegat pot ser determinant en cas d’emergència.
Pel que fa a l’equipament, s’ha d’adaptar sempre a l’activitat i a l’època de l’any. Els Bombers recomanen portar roba d'abrigar i impermeable, calçat adequat, aigua, aliments energètics, una llanterna o frontal i el telèfon mòbil amb la bateria carregada. A l’estiu, és especialment important disposar de prou aigua per mantenir-se hidratat en tot moment, així com tenir una preparació física òptima per aguantar les altes temperatures mentre es fa activitat física a l’aire lliure.
Durant la ruta: mantenir el contacte i orientar-se
Durant la realització de l’activitat a la muntanya, és fonamental seguir els camins senyalitzats i respectar totes les indicacions de perill. Quan es va en grup, convé mantenir sempre el contacte visual o verbal amb la resta de participants.
Els Bombers també recomanen fixar punts de referència en el recorregut per orientar-se i evitar abandonar els itineraris marcats, especialment si apareix boira o cau la nit. La hidratació constant i la ingesta d’aliments energètics ajuden a mantenir el rendiment físic i prevenir situacions de fatiga.
Què fer en cas d’emergència
Si es produeix un accident o una emergència, és important mantenir la calma i trucar immediatament al 112. Els serveis d’emergència necessiten informació concreta com el lloc exacte de l’accident, el nombre i l’edat de les persones afectades, l’estat dels ferits i les condicions meteorològiques de la zona.
En cas de desorientació o si arriba la nit, els Bombers recomanen no continuar avançant sense referències clares. El millor és buscar un lloc segur i arrecerat i esperar l’arribada dels equips de rescat.
La Generalitat de Catalunya posa el focus en la responsabilitat individual i l’autoprotecció com la millor eina per reduir el nombre d’accidents. Informar-se, equipar-se adequadament i adaptar l’activitat a l’experiència de cadascú són les mesures eficaces per garantir una experiència segura i òptima a la muntanya i la natura.
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