Els delictes d’odi van arribar a un rècord el 2025 amb 2.417 casos
Les agressions conegudes per les forces de seguretat són sobretot racistes, homòfobes i polítiques. L’acció policial es va saldar amb 1.018 detinguts.
Juan José Fernández
A l’agenda de treball de les Forces de Seguretat creixen més que mai els casos d’amenaça, marginació, assetjament, agressions, insults relacionats amb l’orientació sexual, la raça, el gènere o les creences. El nombre de delictes d’odi coneguts policialment ha assolit la xifra més alta de tota la sèrie històrica. Són 2.417 successos el 2025, la xifra més gran des que es va començar a comptar, el 2014, aquesta casuística, segons les conclusions de l’informe que sobre infraccions penals i incidents d’odi va presentar ahir el Ministeri de l’Interior.
No necessàriament significa que a Espanya s’odiï més el diferent, sinó que les víctimes són cada vegada més conscients del seu dret a protecció policial i jurídica quan se les ataca, i s’animen a denunciar. L’acció policial contra aquest tipus de violència es va saldar amb 1.018 detinguts. La majoria són homes (un 78,5%) i joves (24,2%) d’entre 26 i 40 anys.
Factors principals
Dels casos atesos, el 65,5% va acabar amb els agents de policia aclarint qui va ser el culpable. I de tota la marea de l’odi oficialment registrat es desprèn que el color de la pell, l’opció sexual i la ideologia són els factors principals que porten una persona a ser agredida a Espanya. Un any més, el racisme i la xenofòbia són la causa més freqüent, amb 934 casos seguits pels cossos policials. Aquesta franja ha augmentat un 16,1% respecte al 2024.
Al segon esglaó de l’odi a Espanya apareix en l’informe d’Interior el sexe. S’han registrat 571 atacs amb rellevància penal a persones per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Les persones del col·lectiu LGTBIQ+ són l’objectiu principal d’aquest tipus de delinqüents. A la tercera banda de la casuística de l’odi a Espanya hi ha la ideologia. Enmig del panorama de polarització que pateix aquest país, l’atac a persones per pensar diferent és de les modalitats que més creix: un 64%.
Però hi ha un tret específic que atrau com un imant els insults, menyspreus, marginacions o atacs violents, i que és el rang particular que més ha crescut en el fosc espai per a l’odi a les xarxes socials i places públiques d’Espanya: ser musulmà. La islamofòbia, segons anoten els especialistes de les Forces de Seguretat, s’ha disparat un 133%.
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