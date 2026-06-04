Els professors decideixen avui si accepten l’acord amb Educació
Només la meitat dels docents havien participat ahir en la consulta que acaba aquest migdia. Un ‘no’ suposaria continuar les vagues.
Helena López
Els resultats de la consulta sobre el preacord del 29 de maig que té en suspens gairebé 100.000 docents es coneixeran avui a les dotze del migdia. En aquell moment se sabrà si mestres i professors han apostat per signar el pacte amb el Govern, en el qual els negociadors van arrencar un nou plus de 170 euros mensuals en quatre anys que eleva la pujada salarial autonòmica a 450 euros, o si el consideren insuficient i es comprometen –el vot estava condicionat– a fer "totes les vagues que siguin necessàries fins a finalitzar el curs", del qual, es pot dir, només queden dues setmanes. Dues setmanes, això sí, que coincideixen amb la visita del Papa. Ahir a la tarda, encara quedava per votar més del 50% del col·lectiu.
En un primer moment, tot apuntava que el sí que guanyaria còmodament, ja que el preacord va ser signat per Ustec i Aspepc, els dos principals sindicats a primària i secundària. No obstant, amb el pas dels dies han anat augmentant tant la incertesa davant el resultat com la tensió, sobretot des d’Ustec, l’aposta inicial del qual era, si surt el no, convocar una vaga indefinida fins a final de curs. "Amb la pressió que hem exercit fins ara hem arribat fins aquí –mantenien dies enrere–. Si volem aconseguir més coses, hem de pressionar més i, per incrementar la pressió, només ens queda la vaga indefinida". Aquesta consigna, repetida al principi de la consulta, que va començar dilluns, s’ha anat rebaixant després de sentir les nombroses veus que han emergit contra l’acord tant en les xarxes socials com en xats de docents i assemblees de centres. En les últimes intervencions públiques, malgrat continuar mantenint que en el cas del no la seva aposta és la vaga indefinida, van matisar que aquesta decisió no s’imposaria, sinó que es portaria a consulta.
¿I a partir de divendres, què?
La gran incertesa a les escoles és què passarà a partir de divendres, jornada en què, per cert, continua convocada per part de CGT –sindicat que no va signa el preacord i està immers en una intensa campanya pel no– una nova jornada de vaga general educativa. Tot i que hi ha poques certeses, una és que, en principi, els 6.400 professionals designats per a l’escola inclusiva que s’han obtingut en les negociacions no perillen surti el que surti a la consulta, ja que el Govern va emmarcar la dotació en la comissió de desplegament i seguiment de l’acord del març signat per CCOO i UGT, pacte que continuarà vigent. El que sí que està en joc és el nou "complement de millora educativa" –un plus de 170 euros en quatre anys que sí que està recollit només en l’últim acord– i les 5.000 noves càtedres (a la pràctica, un altre plus per a qui hi accedeixi).
A menys de 24 hores del tancament de les urnes, ahir a primera hora de la tarda havien votat un 44,5% dels 97.400 docents cridats a pronunciar-se sobre un preacord que ha sigut molt criticat per no donar resposta a l’"emergència educativa". La participació era ahir bastant baixa tenint en compte la transcendència d’una consulta en la qual els partidaris del sí defensen la necessitat de "consolidar els assoliments per continuar avançant" i els partidaris del no –amb la CGT al capdavant– insisteixen que el que s’ha acordat queda molt lluny de resoldre les necessitats "reals" de l’escola.
Més enllà del resultat de la consulta, caldrà veure la reacció del professorat i dels sindicats contraris (la CGT, l’únic amb representació a la taula sindical). L’Assemblea Educativa de Catalunya –nova plataforma nascuda durant aquest cicle de protestes que va estar darrere dels talls coordinats a l’AP-7 durant la vaga de dimecres passat– està també en contra del preacord.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys