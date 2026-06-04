Els túnels del Garraf reobriran dilluns vinent
Adif donarà per acabades les obres una setmana abans del que estava previst i els trens podran circular un cop es facin les comprovacions de seguretat pertinents.
Pau Lizana Manuel
Adif donarà per reoberts els túnels del Garraf de Rodalies dilluns vinent, 8 de juny, després de tres mesos d’obres de manteniment que han obligat a limitar la circulació de l’R2 Sud per via única i a deixar a Sant Vicenç de Calders tots els Regionals del corredor sud de Catalunya.
La Generalitat començarà el mateix dilluns a fer marxes blanques amb els trens de Rodalies per comprovar la seguretat de les reformes efectuades i té previst que totes les línies afectades tornin al seu horari habitual entre el mateix dilluns i dimecres si res falla durant les proves. Així ho va anunciar ahir el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que es va felicitar per entregar les obres a la Generalitat "una setmana abans del que estava previst".
També va celebrar la fita la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. "Un tram que era la imatge de la desinversió acumulada de Rodalies ara mostra com ens hem conjurat –Generalitat i Estat– per anar fent aquestes obres", va explicar. "Són tan molestes com necessàries", va admetre també la consellera.
Durant una visita a un dels túnels que es van començar a arreglar el 16 de març passat, Santano també va anunciar que el tram de l’R3 entre l’Hospitalet i Mollet del Vallès –que s’havia de reobrir durant el mes de maig– al final seguirà el mateix calendari que les obres de desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga. És a dir, que estarà tancat fins a principis de l’any que ve, quan reparin íntegrament el mur d’una fàbrica cimentera que va caure sobre part de les vies que s’estaven col·locant durant les obres a l’estació de Montcada Bifurcació.
Litigi
El secretari va assegurar que el nou termini respon al fet que des del 6 de març, quan va caure la paret, Adif i la fàbrica han estat litigant sobre la responsabilitat del sinistre. Ara, tot i que l’assumpte continua sent tractat als tribunals, la companyia ferroviària i la cimentera han arribat a un acord perquè Adif es faci càrrec de la reparació completa del mur. Malgrat que el tros que va caure ocupa poc més de 12 metres, el mur que ha de ser reforçat mesura 700 metres de llarg.
El tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà sí que podrà reobrir en les pròximes setmanes. El traçat transpirinenc estava clausurat després de l’accident de Gelida i Adif va decidir avançar treballs de manteniment a dos túnels mentre la resta de la línia també estava tancada. Encara no hi ha una data exacta per a la reobertura.
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