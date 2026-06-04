Hi ha un 70% de possibilitats que aquest estiu sigui més càlid del normal
Les temperatures altes es registraran a tot Espanya, segons l’Aemet, tot i que l’arxipèlag balear, el litoral mediterrani i la costa cantàbrica són les zones amb més risc. A Catalunya hi ha un 50% de probabilitats que plogui per sobre de la mitjana.
Valentina Raffio
Tot apunta que entre el juny, el juliol i l’agost, és a dir, en els tres mesos en què s’engloba l’estiu meteorològic, a Espanya les temperatures estaran per sobre del normal per a l’època. El pronòstic estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) apunta que ens endinsem en un trimestre més càlid a pràcticament tot el país. A l’arxipèlag balear hi ha fins a un 70% de probabilitats que faci més calor del normal, a la franja mediterrània i cantàbrica les possibilitats se situen en el 60%, al centre i sud-oest en el 50% i a les Canàries en el 40%. Els models apunten que, ara com ara, l’escenari més probable a totes les regions espanyoles és que aquest estiu doni lloc a temperatures més altes de l’habitual fins com a mínim passat l’agost.
Els models estacionals funcionen de manera diferent als pronòstics meteorològics diaris ja que, en lloc d’intentar predir amb precisió quina temperatura farà cada dia en una ciutat, combinen els resultats de múltiples models matemàtics i simulacions per identificar quines condicions climàtiques són més probables en una regió en un període de fins a tres mesos. A causa de la incertesa inherent als terminis, els seus resultats no es presenten com una predicció única, sinó com diferents escenaris possibles acompanyats de la probabilitat que cada un passi. És per això que, a diferència del que solem veure en les prediccions meteorològiques diàries, en les quals els meteoròlegs aconsegueixen afinar fins i tot quina temperatura farà en una ciutat concreta, en aquests casos les dades es presenten en format de probabilitat per a regions més àmplies.
Aquest estiu, per exemple, només hi ha entre un 20% i un 35% de probabilitats que les temperatures siguin normals per a l’època a Espanya i entre un 10% i un 25% que resultin més fredes del normal. En aquest sentit, els models es mostren contundents a l’apuntar a una elevada probabilitat de calor per sobre de l’habitual per a aquesta època a tot el país. Segons les últimes estimacions, les zones amb més risc de viure un estiu de calor extrema són les Balears; tot el litoral mediterrani, des de Catalunya fins al País Valencià i la Regió de Múrcia; i les comunitats del Cantàbric, des de Galícia fins a Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra i Aragó. En tots aquests punts, hi ha entre un 60% i un 70% de probabilitats que entre el juny i l’agost faci més calor del normal.
El desenvolupament del Niño
A curt termini, tots aquests càlculs s’han fet tenint en compte la tendència natural del clima i l’impacte ja visible del canvi climàtic als termòmetres. Però segons adverteix l’Organització Meteorològica Mundial, no podem descartar que en els pròxims mesos es desenvolupi el Niño, un fenomen climàtic natural associat a un augment encara més marcat de les temperatures. En aquest cas, afirmen els experts, és possible que aquest obligui a revisar les previsions climàtiques estacionals ja que, probablement, l’estimació d’increment dels termòmetres sigui encara més alta de cara als mesos venidors. A Espanya no s’espera que aquest fenomen es faci sentir de manera immediata però, segons apunten els models, tot dependrà de quan es formi i de quina intensitat adquireixi.
L’altra gran incògnita de l’estiu són les pluges. En aquest cas, els models estacionals apunten a diversos escenaris. En gran part del Mediterrani, Catalunya inclosa, hi ha fins a un 50% de probabilitats que entre el juny i l’agost plogui més del normal per a l’època; un 30% que les pluges siguin a la mitjana per a l’estació i només un 20% que sigui més sec de l’habitual. Al nord-est, centre i punts del sud, així com a les Canàries, les probabilitats que l’estació sigui més humida del normal estan en el 40%, la normalitat suma fins a un 35% de les possibilitats i un escenari de sequera arriba al 25%. Al litoral cantàbric i al sud-oest peninsular, els models es mostren tan incerts que, ara com ara, indiquen que hi ha la mateixa probabilitat que aquest estiu sigui plujós, sec o normal.
Els experts assenyalen que aquesta probabilitat més alta de registrar precipitacions per sobre de l’habitual no significa que plourà de manera contínua durant tot l’estiu sinó que, tenint en compte els models, en els pròxims mesos podrien donar-se les condicions perquè es formin "episodis convectius puntuals", és a dir, tempestes intenses i localitzades que es desenvolupen ràpidament a causa de l’escalfament de l’aire. Tot i que aquests esdeveniments solen afectar àrees concretes i durar poc, els registres poden deixar grans quantitats de pluja en poques hores, cosa que elevaria significativament el total acumulat de precipitacions d’una regió.
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