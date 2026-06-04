El Papa arriba aquest dissabte
Menys fidels però més joves que mai i sense complexos: així és l’Església espanyola que es trobarà Lleó XIV
El nombre d’espanyols que es declara catòlic s’ha reduït gairebé 20 punts des de l’última visita d’un Papa, la de Benet XVI el 2011, però entre els joves la xifra ha passat del 31,6% al 45% en cinc anys
Els sociòlegs destaquen l’auge de l’espiritualitat entre els més joves: busquen espais segurs en aquesta època d’incertesa, fake news i scroll infinit
Roberto Bécares
Miguel de Olim va néixer a Veneçuela fa 26 anys, treballa d’enginyer i fa dos anys i mig que resideix a Espanya, els mateixos que suma «vivint de veritat la fe». «Jo vaig créixer en una família catòlica, però en els últims anys és quan en la fe he trobat un propòsit per fer les coses. He trobat un nord», afirma el jove, un dels 20.000 voluntaris inscrits per ajudar que la visita de Lleó XIV a Madrid surti a la perfecció. Els voluntaris i els joves són precisament el mirall en què l’Església espanyola vol reflectir-se aquests dies d’esperança davant la tan esperada arribada del Papa, que aterrarà a Madrid aquest dissabte.
Des de l’última visita d’un Papa a Espanya, fa just 15 anys —en la visita a Madrid de Benet XVI durant unes Jornades Mundials de la Joventut (JMJ)—, l’Església s’ha transformat de manera sorprenent navegant un oceà d’incertesa i pèrdua de fe. El 2011, segons el CIS, es declaraven catòlics al voltant del 71,4% dels espanyols. Segons l’últim estudi, ara són només el 52,8%. Gairebé 20 punts menys.
«En els últims anys en la fe he trobat un propòsit per fer les coses. He trobat un nord»
Les vocacions també s’han desplomat. El 2011 hi havia a Espanya 61.106 religiosos i religioses dedicats a la vida consagrada. Ara amb prou feines arriben a la meitat, i els que hi ha són, en part, gràcies a l’arribada de novicis i religiosos de l’estranger, sobretot de l’Amèrica Llatina, l’Índia i les Filipines.
5.000 sacerdots menys en 15 anys
En aquests 15 anys s’ha passat de prop de 19.600 sacerdots a 14.994, fet que ha obligat que en molts pobles de la denominada Espanya buidada siguin laics, alguns casats, els qui oficiïn una “missa” sense consagració, anomenada Celebració de la Paraula, perquè l’església, sovint punt de trobada del veïnat, continuï oberta els diumenges.
Els sagraments principals —baptismes, comunions, confirmacions i casaments— també han experimentat un descens d’entre un 4% i un 8% només en l’últim any. Mentrestant, les parròquies continuen perdent fidels any rere any.
«L’Església que es trobarà el Papa no està en un moment feble. Hi ha una nova il·lusió i esperança en l’expansió de la fe entre joves»
Amb aquestes dades, qualsevol diria que són mals temps per al catolicisme, però segons càrrecs eclesials i sociòlegs és més aviat el contrari, precisament per casos com el de Miguel de Olim.
«L’evolució de l’Església ha estat enorme aquests anys, igual que la de la societat. L’Església que es trobarà el Papa és més plural, més diversa, i no és en un moment dèbil ni molt menys. Hi ha una nova il·lusió i esperança en l’expansió de la fe entre adolescents i joves», sosté Caballero.
El 38,4% dels joves entre 15 i 29 anys considera la religió “bastant o molt important” a la seva vida, la dada més alta de tota la sèrie històrica.
L’il·lusió no és només una percepció: segons l’informe de la Fundació SM Joves espanyols 2026, el 38,4% dels joves considera la religió important o molt important, i els joves que es defineixen com a catòlics han passat del 31,6% el 2020 al 45% el 2025.
L’estudi mostra també una barreja de creences: molts joves que es declaren catòlics també creuen en el karma (60,7%), la reencarnació (48,5%), les arts màgiques (44,1%), la predicció del futur (37,1%) o les energies curatives (40,3%).
La fe i l’espiritualitat s’han tornat més poroses, però també un espai de refugi davant l’excés d’estímuls i la incertesa, especialment per la manca d’habitatge i els salaris precaris.
«Davant la incertesa econòmica i social es produeix una necessitat de control. La religió és una alternativa, un refugi», explica Rubén Arriazu, doctor en Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.En el congrés també s’ha explicat com la ràpida aparició de noves drogues psicoactives suposa un repte afegit per als serveis d’Urgències, especialment per les dificultats per identificar-les ràpidament.
«La manca de detecció de noves drogues en la majoria de casos no impedeix el maneig clínic a urgències, però sí que aportaria informació sobre nous consums i milloraria el tractament», explica Burillo.
Per què passa això? Per què baixa l’assistència a missa i alhora augmenta la fe entre els joves?«Els joves estan cansats del scroll infinit i busquen espiritualitat en l’aproximació a l’Església, que ofereix un missatge moral i connexió amb la tradició», sosté Narciso Michavila, sociòleg i president de la consultora GAD3.«Fa deu anys pensàvem que els llibres en paper desapareixerien i ara llegim més que mai. La generació Z torna als valors dels avis», afegeix.
El que abans s’heretava, ara es viu d’una altra manera. «La religió ha passat de ser una cosa de família a ser una cosa pròpia», resumeixen els experts. "La necessito. En Déu trobo respostes per a la vida», conclou María López, voluntària del viatge del Papa.
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