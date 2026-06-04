Onze càmeres vigilaran els accessos a les platges més cèntriques de BCN
Els dispositius s’instal·laran entre la plaça del Mar i el carrer de Marina abans de Sant Joan, quan milers de persones es concentren a la costa de la ciutat fins ben entrada la matinada.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona instal·larà 11 càmeres de seguretat abans de Sant Joan al Front Marítim de la Barceloneta, entre la plaça del Mar i el carrer de Marina, per vigilar els accessos a les platges cèntriques de la ciutat. L’alcalde, Jaume Collboni, ho va anunciar ahir i va apuntar que el nou sistema de videovigilància ha d’estar operatiu en dues setmanes, a temps perquè funcioni per a la revetlla, quan milers de persones ocupen els carrers i es concentren a la costa de la ciutat fins ben entrada la matinada. No obstant, fonts municipals van matisar que falta per veure que la connexió pugui efectuar-se a temps perquè els visors funcionin per a l’operatiu de Sant Joan. No és una qüestió que preocupi la policia, que disposa de drons i d’altres equips de control al litoral per a la revetlla.
Collboni va recordar que la videovigilància no enquadrarà les platges, per qüestions de protecció de la privacitat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) exigeix. "No enfocarà cap a la sorra, sinó sobretot als accessos, que és el requeriment que tenim per part dels tribunals", va explicar l’alcalde. Va manifestar que "es tindrà compte especialment cap a quina zona que s’ha d’enfocar". "És una mesura nova i s’anirà estenent per la ciutat", va afegir. El govern municipal del PSC vol triplicar els visors de seguretat el 2027, perquè llavors n’hi hagi 500 actives, i incrementar fins a mil els dispositius entre el 2027 i el 2031.
Collboni va confiar que la videovigilància "donarà una sensació reforçada de seguretat". Així mateix, va defensar que "tenen una tasca preventiva però també probatòria". "Ens han d’ajudar a portar a terme una feina de dissuasió", va postular. A part, el tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, va afegir que s’incrementaran les pales detectores d’armes blanques que portaran els vehicles de la Guàrdia Urbana que donin servei durant la nit de Sant Joan.
El socialista va remarcar que aquest serà el primer estiu amb plena vigència de les sancions de la nova ordenança de civisme i de la llei que endureix les penes per la multireincidència delictiva. "Ja s’està notant una disminució dels petits delictes que cometien els multireincidents", va assegurar el regidor. "Estem molt confiats que aquest estiu podrem aplicar plenament aquest nou marc legal, que dissuadirà molts que pensaven que cometre petits delictes aquí sortia barat o gratis, acabarem amb això a Barcelona i aquest estiu ho notarem", no va dubtar a vaticinar.
Collboni va advertir que serà un estiu "una mica diferent", a causa de la visita del Papa durant la setmana que ve i la sortida del Tour de França, amb dues etapes a la ciutat a principis de juliol. "Seran dies puntuals d’una certa tensió de la vida pública de la ciutat", va reconèixer l’alcalde. En tot cas, es va mostrar convençut que els serveis de la ciutat estaran "preparats". "Els posarem tots al 100% perquè els esdeveniments siguin un èxit", va prometre.
Impacte dels esdeveniments
"Tindrem dos grans esdeveniments puntuals i tindran un impacte que hem previst", va afirmar Collboni, que va fer una crida a "la responsabilitat i el civisme" dels barcelonins davant les dues cites excepcionals. "Ens agrada l’exemple de Sant Jordi, que la ciutat sempre supera amb nota, i aquest estiu tindrem dos Sant Jordis importants", va comparar el regidor. El socialista va augurar que la ciutat notarà més el desembarcament del pilot de la ronda ciclista que el viatge de Lleó XIV –"sobretot, perquè el Tour seran més dies"– i va recomanar seguir els consells de mobilitat que es faran. "Hi haurà recomanacions en transport públic, especialment amb metro, que reforçarem", va assenyalar.
L’alcalde va anticipar que, "inevitablement", les dues ocasions especials "generaran un impacte en la vida quotidiana". En tot cas, va remarcar que Barcelona acredita una "llarga experiència en l’organització d’esdeveniments". "La ciutat, els serveis municipals i la ciutadania tenen bona pràctica en moments excepcionals, organitzem molts esdeveniments habitualment, estem confiats en la professionalitat dels serveis i la comprensió de la ciutadania", va expressar.
Collboni va exposar també l’operatiu especial de seguretat i neteja d’aquest estiu. L’alcalde va emfatitzar que la brigada de neteja creixerà de 99 a 138 equips i de 234 a 295 treballadors. El reforç s’estén a tota la ciutat i es preveu un increment de la neteja amb aigua als carrers, sobretot en vies principals i eixos comercials, així com en tres franges horàries a la zona del litoral; més buidatge de papereres en zones d’alta afluència; més servei en parcs i jardins durant el torn de tarda; augment de la retirada de males herbes, i tres torns en la neteja manual de les platges.
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