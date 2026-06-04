Les vagues continuen en peu
Més de 39.500 professors catalans tomben el preacord amb Educació: demà hi haurà una nova vaga general
39.502 docents aposten per rebutjar el preacord firmat pels sindicats majoritaris divendres passat i seguir endavant amb les vagues
La CGT, l’únic sindicat de la taula sectorial que no va firmar el preacord i va fer campanya pel ‘no’, demana la dimissió de la consellera Niubó
Vaga de professors a Catalunya, en directe | Última hora i resultats de les votacions de l’acord dels sindicats amb Educació
Helena López
39.502 docents, un 65,1% dels mestres i professors que han participat en la consulta, aposta per rebutjar el preacord firmat per Ustec i Aspec i seguir endavant amb les vagues.
Després de vuit llargues reunions aconseguides gràcies a quatre vagues generals educatives i més d’una desena d’aturades territorials, Ustec i Aspepc van firmar un preacord amb el Govern que es resumeix en un nou complement en la nòmina dels docents de 170 euros mensuals i 6.400 dotacions per a l’escola inclusiva –totes dues coses en quatre anys– que els sindicats van posar a votació dels gairebé 100.000 docents del sistema públic català. Una votació que s’ha allargat quatre dies –de dilluns a les 12.00 a dijous a les 12.00– i que compta amb una participació bastant més gran que la de la consulta sobre l’acord del març. Un 61% dels docents ha participat en la consulta: 60.686 vots; dels quals 39.502 (un 65,1%) han apostat per no firmar el preacord i «continuar amb totes les vagues que siguin necessàries».
La sensació és semblant a la que es respirava després de la firma de l’‘Acord de país’ del 9 de març per part del Govern, CCOO i UGT. La d’un malestar tan gran a les aules –aquests dies, a 30 graus– que no s’ha sabut entendre. O, com a mínim, al qual no s’ha sabut donar resposta. El missatge que llança aquest ‘no’ és clar: l’«emergència educativa» està lluny de ser resolta amb 6.400 professionals per a la inclusió –que arribaran, a més, de forma progressiva en quatre anys– i amb 450 euros més en la nòmina dels docents. El problema de l’escola –i en això coincideixen tant els del sí com els del no– és molt més profund i molt probablement no es resolgui només en una taula sindical.
35% de pobresa infantil
De fet, part del rebuig del preacord és que deixa fora el personal d’atenció educativa (PAE) –monitors de recolzament a l’educació inclusiva, tècnics d’educació espacial, integradors socials...– una cosa que els signants del preacord expliquen que les condicions d’aquests professionals es defensen des d’altres taules de negociació, que el pacte s’ha firmat a la taula de docents, una cosa que des de les escoles, amb unes taxes d’un 35% de pobresa infantil, no s’ha entès.
El professorat demanava un increment salarial –de fet part dels ‘no’ rebutgen la pujada aconseguida al considerar-la insuficient–, però també un cop de timó a l’escola per sortir del pou que no entenen que els passos endavant fets en preacord aconsegueixin fer.
Vaga aquest divendres
Caldrà veure ara, com es resituen les coses. De moment, aquest divendres segueix convocada la vaga general educativa (l’última d’aquest ‘cicle’ de protestes). La CGT, que no va firmar el preacord al no recollir cap de les seves línies vermelles, entre les quals hi havia el compromís de no tancar cap línia a l’escola pública, va fer campanya pel ‘no’ a la consulta i ja va anunciar que no desconvocaria la vaga. Al cap de pocs minuts de conèixer-se el resultat Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, ha demanat la dimissió d’Esther Niubó.
La situació no és fàcil. Part important de les direccions ja han mostrat el seu rebuig de l’acord del març –el preacord actual és un annex al del març– al reduir fins al 3% les places perfilades i eliminar les entrevistes, ja que asseguren que aquestes mesures posen en perill els seus projectes educatius, amb especial impacte als centres de màxima vulnerabilitat.
La reacció de les famílies
L’aFFaC, federació d’afes de l’escola pública, he emès aquest dijous un comunicat en el qual les famílies valoren la mobilització educativa, reclamen concrecions per avançar en inclusió, adaptació climàtica, menjadors universals, gratuïtat de l’educació i planificació de l’oferta pública, i reivindiquen el seu paper en «la construcció de les respostes».
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