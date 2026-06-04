Meteorologia
Protecció Civil demana «molta prudència» per la previsió de tempestes i crescudes sobtades de rius a Barcelona i Girona aquesta tarda
Augmenta el risc d’inundacions sobretot en aquestes comarques, on podrien caure 40 l/m2 en 30 minuts
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El Periódico
Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d’alerta el Pla especial per risc d’inundacions (Inuncat) davant la previsió de xàfecs molt intensos aquest dijous a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementat el perill de xàfecs a diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. En concret, s’esperen precipitacions que poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts i en alguns llocs també es podria arribar al nou llindar de perill de 60 l/m2 en tres hores. Per això, el Govern demana «molta prudència» davant les tempestes que es preveuen intenses i sobtades i que poden fer créixer rius i rieres.
L’SMC ha informat que l’episodi s’iniciarà a les zones d’interior i avançarà cap al litoral, amb una afectació territorial àmplia. S’espera que els xàfecs siguin d’intensitat forta, acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informa que el sòl es troba humit a causa de les pluges recents, cosa que pot provocar una resposta ràpida dels rius i rieres, amb crescudes puntuals.
Per tot això, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc. Així, recorda que cal allunyar-se de rius, rieres i barrancs, tot i que no plogui a la zona, i en cap cas creuar-los tot i que portin molt poca aigua. Davant qualsevol emergència, cal trucar al 112.
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