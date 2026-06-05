Comença a desplegar-se el nou servei
Badalona guanya més d'un centenar de treballadors i uns 40 camions per a la seva neteja municipal: "Anaven amb vehicles indignes"
NETEJA | Badalona adjudica el contracte de neteja més gran de la seva història per gairebé 500 milions a FCC: "Serà un abans i un després"
Edu Gil
Badalona ha presentat aquest dilluns el desplegament del nou contracte de neteja i recollida de residus, el més important de la història de l'Ajuntament per volum econòmic. El nou servei, adjudicat a FCC Medi Ambient, comptarà amb una inversió que rondarà els 500 milions d'euros durant els pròxims 12 anys i suposarà un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat. La presentació s'ha celebrat a la plaça del President Tarradellas, on s'han exposat uns 30 dels nous vehicles que començaran a operar progressivament durant el mes de juny.
L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que amb l'entrada en funcionament de la nova contracta la ciutat passarà a comptar amb "un dels millors serveis de neteja de Catalunya". El dirigent popular ha recordat que l'anterior contracte feia més de cinc anys que estava caducat i que l'última gran licitació del servei s'havia realitzat fa 17 anys. Albiol ha destacat l'esforç econòmic realitzat per l'Ajuntament, que passarà de destinar 27 milions d'euros anuals a 45 milions per a reforçar la neteja viària i la recollida de residus.
Una de les principals novetats serà l'increment de la plantilla, que passarà de 416 a 565 treballadors. A més, la totalitat de la maquinària serà substituïda per nous equips en el marc d'una renovació integral del servei. La flota augmentarà de 110 a 146 vehicles i inclourà des d'escombradores fins a camions de recollida de residus de nova generació.
Durant la presentació, l'alcalde ha destacat que tots els vehicles actuals seran reemplaçats i ha recordat les dificultats amb les quals ha treballat la plantilla durant els últims anys a causa de l'antiguitat de la contracta. Albiol ha arribat a afirmar que molts empleats "anaven amb vehicles que eren indignes", tant per a prestar un servei de qualitat com per a desenvolupar la seva feina en condicions adequades.
De 4.200 a 6.000 contenidors
El nou contracte també contempla una important ampliació de la xarxa de contenidors. La ciutat passarà dels aproximadament 4.200 recipients actuals a més de 6.000 unitats distribuïdes pels diferents barris. Els nous contenidors incorporaran sensors que permetran conèixer el seu nivell de càrrega en temps real per a optimitzar les rutes de recollida i evitar acumulacions de residus a la via pública.
Entre les novetats més destacades figura un servei específic per a persones grans o amb problemes de mobilitat. Els usuaris podran sol·licitar telefònicament la retirada de mobles i estris des dels seus propis habitatges, evitant que hagin de traslladar-los fins al carrer. Albiol ha assenyalat que aquesta mesura busca facilitar el dia a dia d'aquells veïns que tenen més dificultats per a desplaçar-se i considera que és un dels aspectes on es mostra més “satisfet” del nou contracte.
Per la seva part, el director general de la plataforma Atlantic de FCC Serveis Medi Ambient Hòlding, Javier Irigoyen, ha agraït la confiança dipositada per l'Ajuntament i ha assegurat que la companyia treballarà per a complir els objectius europeus de reciclatge i economia circular. "Estem orgullosíssims de poder continuar a Badalona. Feia gairebé 60 anys que funcionàvem i treballàvem a la ciutat i poder continuar per a nosaltres és realment un gran honor", ha assenyalat.
El responsable de l'empresa ha destacat la incorporació de maquinària elèctrica i de baixes emissions, així com les millores destinades a incrementar la recuperació de residus i avançar cap a un model més sostenible. En aquest sentit, ha assegurat que el nou contracte està alineat amb els objectius europeus de sostenibilitat i economia circular i ha defensat que "tot aquest esforç va encaminat a poder arribar a aquests objectius europeus i als de la mateixa llei espanyola".
Una crida al civisme
Durant la seva intervenció, l'alcalde ha demanat la col·laboració ciutadana per a mantenir els carrers nets i ha apel·lat al civisme dels veïns perquè les millores del servei tinguin un impacte real en l'espai públic. "Podem invertir tots els diners en neteja, però si nosaltres, individualment, no som capaços de dur a terme les pràctiques quan correspon, tot això no servirà de res", ha afirmat Albiol, qui ha reclamat més implicació ciutadana en aspectes com la correcta gestió dels residus o la recollida dels excrements dels animals de companyia.
La nova maquinària començarà a incorporar-se de manera progressiva durant les pròximes setmanes, amb l'objectiu que el nou model de neteja estigui plenament implantat al llarg dels pròxims mesos.
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