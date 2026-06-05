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Els espanyols aproven el Papa i el reben amb indiferència i curiositat

Lleó XIV suscita més opinions positives que negatives i és definit com una figura moderada que ajudarà a millorar la imatge de l’Església

Lleó XIV saluda els feligresos en un acte a Acerra, a Itàlia. | CESARE ABBATE / EFE / EPA

Lleó XIV saluda els feligresos en un acte a Acerra, a Itàlia. | CESARE ABBATE / EFE / EPA

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Jose Rico

Barcelona

El papa Lleó XIV aterrarà demà a Espanya enmig d’una expectació moderada i un interès limitat per una visita que desperta més curiositat que entusiasme. El primer any de Robert Francis Prevost a la cadira de Sant Pere s’ha traduït en una imatge positiva entre els espanyols, una societat que es continua considerant majoritàriament catòlica i que expressa poca hostilitat cap a l’actual Pontífex. Aquesta és la fotografia que es desprèn d’una enquesta flaix feta aquesta setmana pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP).

El 93,5% de la ciutadania ha sentit a parlar de la visita del Papa a Espanya, que es desenvoluparà a Madrid, Barcelona i les Canàries entre grans restriccions de mobilitat. Sigui per aquests condicionants o per altres circumstàncies, a dos de cada tres espanyols (67,9%) els desperta poc o gens d’interès l’arribada de Lleó XIV, mentre que al 32% sí que li suscita molt o bastant interès. El viatge atrau un xic més les dones que els homes i les franges d’edat més jove (de 18 a 29 anys) i més gran (a partir de 60 anys). La diferència més notable és entre els votants del PP, que són els únics amb un interès que supera el 50%. En la resta de partits, inclòs Vox, predomina el desinterès.

El 61,7% dels enquestats opinen que la visita és un esdeveniment molt o bastant important per a Espanya, davant el 37% que la considera poc o gens important. De nou són els votants de dreta els qui més importància donen a la presència de Lleó XIV, igual com les franges d’edat més grans. El treball de camp del sondeig es va fer els dies 1 i 2 de juny a partir de 500 entrevistes, coincidint amb els preparatius del viatge.

Preguntats pel sentiment que els desvetlla l’arribada del Papa, la meitat dels espanyols (50,3%) reflecteixen indiferència, tres de cada deu (30%) hi mostren curiositat, el 14,3% afirma tenir il·lusió i un escàs 5,1% expressa rebuig. És a dir, la visita no entusiasma la majoria dels ciutadans, però l’hostilitat envers Lleó XIV és molt minoritària. Indiferència i curiositat predominen en tots els segments socials i electorats, mentre que el sentiment d’il·lusió s’enfila només entre els votants del PP (33,1%).

En la mateixa línia, una mica més de la meitat dels espanyols (55,3%) afirmen que tenen una imatge "ni positiva ni negativa" del Papa, i un de cada tres (36,3%) té una opinió positiva. Tot just el 6,6% dels entrevistats asseguren tenir una percepció negativa del Pontífex. Els votants del PP i del PSOE són els qui valoren més bé Lleó XIV i superen en suports l’electorat de Vox.

Més moderat que conservador

I és que, ideològicament parlant, el 52,7% dels espanyols situen el Papa com una figura moderada, mentre que el 22,9% el defineix com a conservador i el 15,2% el considera progressista. Els votants més crítics amb Prevost són els de Vox, ja que el 28,3% el veuen massa progressista.

Castigada els últims anys per escàndols de pederàstia, el 58,2% dels enquestats creuen que la visita del Papa ajudarà poc o gens a millorar la imatge de l’Església catòlica a Espanya, pel 38,5% que assegura que hi contribuirà molt o força. Els més optimistes en aquest sentit són els votants del PP.

Una mica més de divisió provoca la idea que les administracions públiques destinin recursos a l’organització dels actes, un fet que recolza el 42,4% dels espanyols i rebutja el 56,1%. Entre els ciutadans de més edat i els votants del PP i de Vox es donen els percentatges més alts de suport al finançament públic de l’esdeveniment.

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El GESOP reflecteix que per a set de cada deu ciutadans (70,8%), Espanya continua sent un país catòlic, una tesi que nega el 27,1%. La percepció catòlica és majoritària en tots els segments i electorats i se situa per damunt de la mitjana estatal entre els homes, els més joves, els més grans i els votants del PP i del PSOE.

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Els espanyols aproven el Papa i el reben amb indiferència i curiositat

Els espanyols aproven el Papa i el reben amb indiferència i curiositat
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