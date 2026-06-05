Viatge històric
El Govern reforçarà els trens i reservarà l’espai aeri
Salvador Lachica
La visita del Papa a Espanya suposa un repte logístic davant l’allau de pelegrins que visitaran entre el 6 i el 12 de juny Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària. El Govern central espera concentracions que podran superar el milió d’assistents i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha preparat un dispositiu especial que inclou més trens i la reserva de l’espai aeri per a les forces de seguretat de l’Estat.La visita del Papa a Espanya suposa un repte logístic de grans dimensions davant l’allau de pel·legrins que visitaran entre el 6 i el 12 de juny Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria, els quatre llocs pels quals passarà León XIV en la seva primera visita a aquest país. El Govern espera concentracions que podran superar el milió d’assistents i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha preparat un dispositiu especial que inclou més trens i la reserva de l’espai aeri per a les forces de seguretat de l’Estat.
El tren i l’avió seran protagonistes de la visita. El Papa viatjarà en un avió d’Iberia de Madrid a Barcelona, mentre que l’episcopat espanyol ho farà en un tren Iryo. Renfe habilitarà dos milions de places addicionals i 2.000 trens més per facilitar l’arribada de pelegrins i visitants a les dues ciutats.El tren i l’avió seran uns dels protagonistes de la visita. No en va, el papa viatjarà en un avió d’Iberia en el seu trasllat de Madrid a Barcelona, mentre que l’episcopat espanyol ho farà en un tren Iryo. A més, Renfe habilitarà 2 milions de places addicionals i uns 2.000 trens més per facilitar l’arribada de pelegrins i visitants a les dues ciutats, segons fonts de la Moncloa.
Corredors
Els tres corredors que uneixen Valladolid i Segòvia, Ciudad Real i Puertollano, i Toledo amb Madrid oferiran més de 13.000 places durant el cap de setmana del 6 i 7 de juny, respecte al nombre de places d’un cap de setmana normal. El 6 i el 7 de juny, els dos trens regionals que connecten Madrid amb Extremadura circularan en doble composició amb 370 places addicionals cada dia, és a dir, 740 places més en total per a aquell cap de setmana.Entre ells, els tres corredors que uneixen Valladolid i Segòvia, Ciudad Real i Puertollano i Toledo amb Madrid oferiran més de 13.000 places durant el cap de setmana del 6 i 7 de juny, respecte al nombre de places d’un cap de setmana normal; mentre que tant el 6 com el 7 de juny els dos trens regionals que connecten Madrid amb Extremadura circularan en doble composició amb 370 places addicionals cada dia, és a dir, 740 places més en total per a aquell cap de setmana.
Ouigo espera 800 persones més als seus trens cap a Madrid, fins a un total de 35.000 persones. No obstant, en els trajectes a Barcelona estimen unes 1.655 persones menys, fins a un total de 5.000 persones.Des de l’operadora privada Ouigo esperen 800 persones més als seus trens cap a Madrid del 6 al 8 de juny, fins a un total de 35.000 persones, però en els trajectes a Barcelona del 9 al 10 de juny estimen unes 1.655 persones menys, fins a un total de 5.000 persones, segons les dades facilitades per la companyia.
Madrid i Barcelona reforçaran la seva programació de Cercanías i Rodalies amb un augment de places de més del 35% respecte al que és habitual.
Enaire, gestor estatal de la navegació aèria, garantirà la reserva de l’espai aeri a les zones per on transcorrerà la visita del Papa perquè només puguin sobrevolar aquestes àrees aeronaus dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa