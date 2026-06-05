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Viatge històric

El Govern reforçarà els trens i reservarà l’espai aeri

Lleó XIV arriba per presidir la seva audiència general setmanal a la plaça de Sant Pere, al Vaticà, ahir. | ANGELO CARCONI / EFE

Lleó XIV arriba per presidir la seva audiència general setmanal a la plaça de Sant Pere, al Vaticà, ahir. | ANGELO CARCONI / EFE

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Salvador Lachica

Madrid

La visita del Papa a Espanya suposa un repte logístic davant l’allau de pelegrins que visitaran entre el 6 i el 12 de juny Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària. El Govern central espera concentracions que podran superar el milió d’assistents i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha preparat un dispositiu especial que inclou més trens i la reserva de l’espai aeri per a les forces de seguretat de l’Estat.La visita del Papa a Espanya suposa un repte logístic de grans dimensions davant l’allau de pel·legrins que visitaran entre el 6 i el 12 de juny Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria, els quatre llocs pels quals passarà León XIV en la seva primera visita a aquest país. El Govern espera concentracions que podran superar el milió d’assistents i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha preparat un dispositiu especial que inclou més trens i la reserva de l’espai aeri per a les forces de seguretat de l’Estat.

El tren i l’avió seran protagonistes de la visita. El Papa viatjarà en un avió d’Iberia de Madrid a Barcelona, mentre que l’episcopat espanyol ho farà en un tren Iryo. Renfe habilitarà dos milions de places addicionals i 2.000 trens més per facilitar l’arribada de pelegrins i visitants a les dues ciutats.El tren i l’avió seran uns dels protagonistes de la visita. No en va, el papa viatjarà en un avió d’Iberia en el seu trasllat de Madrid a Barcelona, mentre que l’episcopat espanyol ho farà en un tren Iryo. A més, Renfe habilitarà 2 milions de places addicionals i uns 2.000 trens més per facilitar l’arribada de pelegrins i visitants a les dues ciutats, segons fonts de la Moncloa.

Corredors

Els tres corredors que uneixen Valladolid i Segòvia, Ciudad Real i Puertollano, i Toledo amb Madrid oferiran més de 13.000 places durant el cap de setmana del 6 i 7 de juny, respecte al nombre de places d’un cap de setmana normal. El 6 i el 7 de juny, els dos trens regionals que connecten Madrid amb Extremadura circularan en doble composició amb 370 places addicionals cada dia, és a dir, 740 places més en total per a aquell cap de setmana.Entre ells, els tres corredors que uneixen Valladolid i Segòvia, Ciudad Real i Puertollano i Toledo amb Madrid oferiran més de 13.000 places durant el cap de setmana del 6 i 7 de juny, respecte al nombre de places d’un cap de setmana normal; mentre que tant el 6 com el 7 de juny els dos trens regionals que connecten Madrid amb Extremadura circularan en doble composició amb 370 places addicionals cada dia, és a dir, 740 places més en total per a aquell cap de setmana.

Ouigo espera 800 persones més als seus trens cap a Madrid, fins a un total de 35.000 persones. No obstant, en els trajectes a Barcelona estimen unes 1.655 persones menys, fins a un total de 5.000 persones.Des de l’operadora privada Ouigo esperen 800 persones més als seus trens cap a Madrid del 6 al 8 de juny, fins a un total de 35.000 persones, però en els trajectes a Barcelona del 9 al 10 de juny estimen unes 1.655 persones menys, fins a un total de 5.000 persones, segons les dades facilitades per la companyia.

Madrid i Barcelona reforçaran la seva programació de Cercanías i Rodalies amb un augment de places de més del 35% respecte al que és habitual.

Notícies relacionades

Enaire, gestor estatal de la navegació aèria, garantirà la reserva de l’espai aeri a les zones per on transcorrerà la visita del Papa perquè només puguin sobrevolar aquestes àrees aeronaus dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.

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