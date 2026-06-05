Viatge històric
Les agències turístiques s’aboquen a les estades de grups
Sara Ledo
Fa setmanes que les agències de viatges organitzen la visita del Papa, tot i que la majoria de les reserves són grups que busquen estades curtes i se centren en el transport. "Al ser una visita a Espanya, molta gent va pels seus propis mitjans, sense agència. Molts van amb autobús, fan la vigília nocturna i l’endemà se’n tornen", expliquen des d’Haya Peregrinaciones.El Papa León XIV visitarà Espanya per primera vegada del 6 al 12 de juny amb parades a Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. Fa setmanes que les agències de viatges organitzen la visita, tot i que la majoria de les reserves són grups que busquen estades curtes, d’una nit, i se centren en el transport. "Al ser una visita a Espanya, molta gent va pels seus propis mitjans, sense agència. Molts van amb autobús, fan la vigília nocturna i l’endemà es tornen", expliquen des d’Haya Peregrinacions, agència especialitzada a organitzar paquets de viatges religiosos.
Des d’Ávoris, una de les principals agències de viatges del país, coincideixen que la demanda es concentra en grups religiosos (parròquies, diòcesis, ordes religiosos i col·legis) que contracten serveis a mesura basats en el desplaçament, per carretera o tren, i serveis complementaris, com guies turístiques o personal que acompanyi els visitants per la ciutat.Des d’Ávoris, una de les principals agències de viatges del país, coincideixen que la demanda aquells dies es concentra en grups religiosos (parroquis, diòcesi, ordes religiosos i escoles) que contracten serveis a mesura basats en el desplaçament, per carretera o tren, i serveis complementaris, com guies turístiques o personal que acompanyi els visitants per la ciutat, però sense allotjament.
La mobilització se centra en Madrid i Barcelona, en funció de la proximitat geogràfica de l’origen dels visitants. "A les Canàries és anecdòtic, perquè la gent de la Península ja el veu a Madrid o a Barcelona", afegeixen des d’Ávoris. Aquesta agència de viatges no està dissenyant paquets especials per a la visita del Papa perquè la major part de la demanda és grupal i els particulars que van a les agències no tenen prou escala que justifiqui fer paquets de viatges.La mobilització se centra a Madrid i Barcelona, en funció de la proximitat geogràfica de l’origen dels visitants. "A les Canàries és anecdòtic perquè la gent de la Península ja ho veu a Madrid o a Barcelona", afegeixen des d’Ávoris. Aquesta agència de viatges, com la resta, no està dissenyant paquets especials per a la visita del Papa perquè la major part de la demanda és grupal i els particulars que van a les agències no tenen prou escala que justifiqui realitzar paquets de viatges.
Als afores o residències
En el cas d’optar per allotjament, la majoria d’interessats ho fan a través de residències o en establiments situats als afores de les ciutats, segons relaten des de les agències. "Els hotels a Madrid i a Barcelona són molt cars i no distingeixen entre pelegrins i un altre tipus de turistes, de manera que hem hagut d’anar a residències i col·legis majors", expliquen des de Viajes Pertur.En el cas d’optar per allotjament, la majoria d’interessats ho fan a través de residències o en establiments situats als afores de les ciutats, segons relaten des de les agències. "Els hotels a Madrid i a Barcelona són molt cars i no distingeixen entre pelegrins i tardor tipus de turistes, per la qual cosa hem hagut d’anar a residències i col·legis majors", expliquen des de Viatges especialitzats en aquest tipus d’esdeveniments religiosos.
La coincidència amb altres esdeveniments massius, com la desena de concerts de Bad Bunny a Madrid o el Primavera Sound i el Gran Premi de Fórmula 1 a Barcelona, ha disparat les reserves hoteleres.
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