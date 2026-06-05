Lleó XIV arribarà a una Espanya que es mou entre la fe i la secularització
La primera visita papal des de fa 15 anys porta el moll d’Arguineguín inclòs en el programa i l’ombra dels abusos sense resoldre
Serà la primera vegada que un Papa visiti el Congrés i presideixi una sessió conjunta a les Corts
Irene Savio
Fa 15 anys, Benet XVI va venir a Madrid i dos milions de persones es van plantar sota el sol de l’agost. Ara arriba Lleó XIV i les xifres seran paregudes. En el marc dels preparatius, la capital d’Espanya ha mobilitzat 16.000 voluntaris, ha hagut de tancar l’M-30 i ha reforçat el seu metro un 125%.
Espanya és el quart viatge internacional del Pontífex després de Turquia i el Líban, Mònaco i Àfrica. I no és una destinació triada a l’atzar. Fa anys que l’Església espanyola entaula una batalla que no sempre reconeix obertament: la de la seva pròpia rellevància. El Vaticà ho ha presentat amb cert lirisme: una terra d’antiga tradició cristiana, laboratori de diàleg en l’edat mitjana, pàtria de grans sants i de l’escola de Salamanca, on va néixer la reflexió sobre els drets i la dignitat de cada persona.
Traduït: els espanyols ja no omplen les esglésies, però tampoc han trencat del tot amb el que representen. En aquest marge incòmode és on el Papa ve a operar. L’instrument triat són els joves. Aquesta setmana, el portaveu vaticà Matteo Bruni ha sigut explícit: a ells va dirigida "una paraula densa de contingut, que sàpiga imaginar amb ells el futur". La vigília de dissabte a la plaça de Lima, la trobada al Bernabéu, la presència de figures de l’esport i de la cultura en els actes públics: tot apunta a una Església que sap que, si no connecta amb les noves generacions, el problema de la secularització esdevé del tot irreversible. Bruni ho ha dit sense embuts: l’Església "té encara molt per dir a molts nivells a Espanya i a Europa, on pot ser una part constructiva del debat públic".
Presència parsimoniosa
Robert Prevost va néixer a Chicago, va passar 20 anys de missioner al Perú i va acabar al Vaticà gestionant el fitxatge de bisbes per a tot el món, que és la tasca més semblant a dirigir recursos humans d’una empresa global amb dos mil anys d’història. Quan el conclave el va triar Papa el maig del 2025, el seu perfil era el d’un home sense gairebé cap notorietat mediàtica, un Papa de consens a qui li tocava calmar les aigües.
Un any després, l’aigua continua bastant agitada, però ell persisteix, parsimoniós en la seva presència i en les seves paraules, entossudit a difuminar la seva pròpia figura i a no deixar-se encasellar ni a la dreta ni a l’esquerra. En temps de soroll, això ja és una posició.
El viatge té, a més, una pota molt més concreta que aterra als ports de Gran Canària, on el Papa anirà a veure amb els seus propis ulls el moll d’Arguineguín, conegut durant anys com el "moll de la vergonya", per on han passat milers de migrants amuntegats arribats des de l’Àfrica occidental. Això no és turisme espiritual.
En aquest sentit, Bruni va remarcar que el tema migratori i el desarmament, "en un temps de justificació de l’ús de les armes", seran eixos centrals dels 23 discursos que el Papa pronunciarà a Espanya. Un serà al Congrés, on presidirà una sessió conjunta de les Corts. Serà el primer cop que un cap de l’Església catòlica visiti la seu de la sobirania popular espanyola. Es reunirà amb els Reis. Visitarà un centre d’acolliment per a persones sense llar al barri madrileny de Lucero. I anirà al Bernabéu.
Personatge de l’any
Un dels actes centrals serà diumenge a la Cibeles, amb la missa del Corpus. Mig milió de persones inscrites. Setze mil voluntaris. Metro reforçat. Una ciutat que es paralitza per rebre un home que, diu l’Enciclopèdia Treccani, és el personatge del 2025 precisament perquè ha aconseguit no ser el centre d’atenció. Paradoxes de l’Església.
Lleó XIV ha apostat per un pontificat de sobrietat, mesura i escolta, expressió d’una Església pobra per als pobres, tal com predicava Francesc. El problema és que l’Església espanyola no sempre ha donat aquesta imatge. El tema dels abusos, que a Espanya ha tingut els seus propis capítols dolorosos, sobrevola el viatge. Bruni ha confirmat que, ara per ara, no està prevista una trobada privada del Papa amb les víctimes. L’argument dels organitzadors de la visita és que, si Lleó XIV decideix reunir-se amb les víctimes, com ha fet en altres països, ho farà de manera "privada" i s’informarà de la trobada una vegada s’hagi fet. De moment, les associacions i col·lectius de víctimes es concentraran dilluns vinent davant la Nunciatura Apostòlica de Madrid per expressar la seva "indignació" pel tractament que estan rebent per part de l’Església espanyola en la seva gestió de la visita del Papa a Espanya.
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