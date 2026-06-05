Barcelona, protagonista
Masia Tibidabo arrenca amb les millors vistes
L’empresa municipal BSM ha invertit 2,5 milions en el nou projecte gastronòmic, liderat pel xef Rafa Zafra i que recupera un immoble modernista.
Patricia Castán
El Tibidabo suma des d’avui una altra motivació per als visitants. La Masia Tibidabo es converteix en la nova proposta gastronòmica del recentment rehabilitat edifici modernista del 1901. La carta està liderada pel reconegut xef Rafa Zafra i el restaurant ofereix unes vistes espectaculars de Barcelona des d’uns 500 metres d’altitud. El projecte, que remata l’oferta del parc d’atraccions, afegeix cuina catalana de qualitat a l’idíl·lic entorn.
Aquest immoble centenari (d’autor desconegut), gestionat per l’empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM), ha renascut de les seves cendres en un context idoni, al complir-se el 125è aniversari del recinte de lleure. El vell restaurant havia tancat fa un any, i des de l’octubre es va sotmetre a una intervenció que ha afectat tant l’edifici com el disseny interior, amb una inversió de BSM de 2,5 milions d’euros. La delicada missió ha anat a càrrec de Varis Arquitectes, liderada per l’arquitecte Dani Freixes.
L’alcalde Jaume Collboni no va voler perdre’s el baptisme, que per a l’Ajuntament –com va explicar la primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet– suposa un nou reclam perquè els barcelonins vagin a la muntanya i la facin seva.
La potència gastronòmica està garantida amb la proposta del sevillà Zafra, format a elBulli amb Ferran Adrià i amb una trajectòria que inclou dos restaurants molt destacats de Barcelona, com són Estimar i Amar. El projecte va de la mà dels seus socis Anna Gotanegra i Ricardo Acquista. Junts han definit l’oferta i equip executiu de cuina. La resta de la plantilla, fins a un total de 20 empleats, forma part de la nòmina de BSM.
Per a tots els públics
Al Tibidabo, Zafra aprofundeix en la cuina catalana per a tots els públics, mimant el producte i les elaboracions per compartir. "Treballem amb conceptes que ja existeixen però actualitzats, menjar senzill però amb un punt més". Davant diversos centenars de convidats van exhibir una mostra en petites dosis: anxoves i seitons amb pa amb tomàquet, croquetes de rostit, porro confitat amb avellana torrada, salmorejo tradicional amb ou i pernil, lluç a la brasa amb mongetes i botifarra esparracada, bacallà confitat a la catalana, costella de xai arrebossada amb allioli...
La carta inclou des d’un arròs a la cassola amb costella de porc i bolets de temporada (19 euros) a un fricandó de vedella (21), incloent-hi carns i peixos a la brasa. El xef estima que el tiquet mitjà pot rondar entre 45 i 50 euros al menjador central, una sala mirador amb finestrals panoràmics. Però també hi ha l’oferta més informal del vermut i tapes per 12 o 15 euros a la terrassa, amb vista al parc i a Collserola. L’espai té un aforament per a 300 comensals.
Per a Freixes, la rehabilitació de la Masia Tibidabo ha sigut un repte, que va partir de l’encàrrec de gestar un restaurant "confortable i singular". Per a això volia implicar els cinc sentits. Zafra posava "el paladar i l’olfacte", va explicar, mentre que el disseny havia d’arribar a la vista (impressionant des dels seus finestrals), l’orella ("cal poder parlar mentre es menja bé") i el tacte, amb les càlides fustes i tèxtils. La singularitat l’aporta haver dibuixat l’espai perquè tingui un "relat", "com si les parets parlessin".
Els llums creats per SONO Tecnologia Audiovisual són un interlocutor clau i, de fet, funcionen com a projectors d’imatges històriques del Tibidabo, de la ciutat i fins i tot de continguts personalitzats en cas d’esdeveniments.
Zafra, Gotanegra i Acquista, que van guanyar per concurs l’adjudicació gastronòmica, veuen complert un somni i "portar la cuina a dalt de tot", fan broma. Per cert, l’experiència d’arribar fins al restaurant forma part de la proposta d’immersió, ja que la reserva de taula inclou el trajecte en el funicular Cuca de Llum, el transport panoràmic d’accés al parc. Tot i així, també hi ha aparcament per als qui hi pugin en vehicle privat.
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