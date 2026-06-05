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Pobresa a bcn

La meitat de les famílies ateses per Càritas viuen rellogades

Un dels usuaris del centre Cedia 24 Hores per a persones sense llar de Càritas fa el llit de la seva habitació.

Un dels usuaris del centre Cedia 24 Hores per a persones sense llar de Càritas fa el llit de la seva habitació. / JOSÉ LUIS ROCA

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Pau Lizana Manuel

Barcelona

Fins a 48.000 persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona l’any passat – tres quartes parts de les 63.525 persones que van rebre alguna atenció per part de l’entitat – no tenen una vivenda digna. Més de 30.000 d’aquestes persones –un 48% de totes les ateses– viuen en habitacions rellogades. Un altre 13% directament no té un sostre sota el qual dormir, cinc punts percentuals més que el 2024. Són dades de la memòria del 2025 l’entitat, que dona conclusions similars a anys anteriors: la crisi de la vivenda continua suant un dels principals factors d’exclusió social a la capital catalana i en gran part de la regió metropolitana.

Davant aquestes dades, el director de l’entitat, Eduard Sala, ha reclamat "mesures urgents per garantir l’accés a una vivenda digna". "Ho portem demanant des de fa dècades". ha destacat Sala. El director de l’entitat ha posat l’accent en la problemàtica del sensellarisme i ha urgit els grups polítics que es posin d’acord per tirar endavant la llei per a l’Erradicació del Sensellarisme que supera aquests mesos els seus últims tràmits al Parlament. "No podem deixar que acabi una altra legislatura sense aprovar-la", ha apressat Sala.

Vulnerabilitat

D’altra banda, la fotografia social que ofereix la memòria de l’entitat també mostra que quatre de cada deu llars ateses tenen hiojs a càrrec i que gairebé dos de cada deu estan encapçalades únicament per mares. A més, vuit de cada deu de les persones que acudeixen a Càritas es troben a l’atur o treballant en l’economia submergida.

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En aquest últim factor té molt pes el fet que el 55% de les persones ateses es troben en situació irregular. Càritas Diocesana de Barcelona és una de les entitats que consten al Registre Electrònic de Col·laboradors d’Estrangeria i que poden assistir persones interessades a accedir al procés de regularització extraordinària.

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