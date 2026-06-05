impostos
Milers de llars reben la carta de pagament del tribut metropolità
L’AMB informa de l’obligació fiscal que comença aquest 2026 per a unes 240.000 famílies de l’entorn de la capital. L’ens remarca la funció social de la taxa.
Manuel Arenas
"Les pròximes setmanes us arribarà, per primer cop, un rebut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) anomenat tribut metropolità". Així arrenca la carta amb què l’AMB informa de la nova obligació de pagar l’anomenat tribut metropolità que, com va avançar EL PERIÓDICO, es comença a aplicar aquest 2026 a unes 240.000 llars de l’àrea de Barcelona. La missiva, que ha transcendit en grups ciutadans a les xarxes socials, aquestes setmanes arriba a milers de famílies que han de començar a tributar aquest recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles (IBI) únic a Espanya.
La comunicació formal de l’AMB respon a l’obligació de les administracions públiques quan inclouen per primera vegada subjectes passius en padrons tributaris. De fet, els errors en aquest tipus de notificacions són el principal motiu de reclamacions de reemborsament a càrrec de la ciutadania, com ara va passar amb la taxa de residus al Vallès. Aquesta vegada, l’AMB informa que els cobraments a aquests nous milers de contribuents seran, "en la majoria dels casos", d’una quota anual situada entre 18 i 22 euros.
"Els diners recaptats per aquest tribut es destinen a finançar serveis públics i actuacions d’interès general, com ara les bonificacions socials del transport públic, les polítiques d’accés a l’habitatge protegit o el manteniment d’espais naturals i urbans", diu el text del comunicat. L’Administració metropolitana remarca la funció social del seu impost, objecte habitual de crítiques de plataformes veïnals dels municipis de la segona corona metropolitana –Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Molins de Rei, per exemple– que, arran d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), van començar a pagar el tribut metropolità l’any 2019.
La raó que explica la nova tributació és que aquests milers de llars fins ara estaven exemptes de pagar el gravamen pel fet de localitzar-se en immobles amb un valor cadastral inferior a 49.213,77 euros i dedicats a primera residència.
Després que el Tribunal Suprem tombés aquesta exempció, el benefici fiscal –vigent el 2025 de manera excepcional– ha desaparegut de la nova ordenança fiscal i ja no serà aplicable el pròxim 2026. La norma fiscal del 2026 va tirar endavant a finals de l’any passat al Consell Metropolità de l’AMB amb l’únic vot favorable del PSC i l’abstenció de la resta de les forces polítiques que integren el govern metropolità: Junts, ERC i els Comuns.
Una informació rellevant sobre la nova obligació tributària de milers de contribuents és el calendari fiscal, diferent segons el municipi. Segons les dates publicades per l’AMB, aquests mesos de juny i juliol el tribut es cobra a la majoria de municipis, de l’Hospitalet de Llobregat a Sant Adrià de Besòs. Entre el maig i el juny s’ha girat el rebut en ciutats com Barcelona i Badalona. I ja fins al 4 de setembre es cobrarà a Castelldefels i Cornellà de Llobregat.
Modificar la llei
L’últim moviment polític sobre el tribut metropolità va ser l’escalada de la reforma pendent al Congrés a l’abril. L’AMB està preocupada perquè la justícia l’ha obligada a executar una reforma fiscal en detriment dels contribuents particulars i amb què ha perdut 40 milions d’ingressos propis, fet que posa en perill les seves inversions. Per això totes quatre forces que governen l’Administració metropolitana, PSC, Junts, ERC i Comuns, van unir forces per reunir-se amb els grups parlamentaris del Congrés i traslladar-los la necessitat de modificar la llei d’hisendes locals.
L’estatalització del conflicte sobre el tribut metropolità que pretén l’AMB segueix el camí que ja va obrir la proposta de modificació legal que va presentar el grup parlamentari de Junts a finals del 2025.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa