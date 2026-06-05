Mobilitat i exàmens
La visita del papa Lleó XIV a Barcelona coincideix amb les PAU: així afectaran els talls i desviacions als estudiants
La visita del pontífex provocarà alteracions en el trànsit i el transport públic en plena selectivitat a Catalunya
Aquest serà el recorregut del papa Lleó XIV al papamòbil per l’Eixample de Barcelona
El metro de Barcelona tancarà l’estació de Sagrada Família el 10 de juny per la visita del papa Lleó XIV
Gisela Macedo
La visita del papa Lleó XIV a Barcelona els pròxims 9, 10 i 11 de juny coincidirà de ple amb la celebració de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya, una circumstància que obligarà milers d’estudiants a planificar amb especial cura els desplaçaments cap als centres d’examen.
Així, als habituals nervis de la selectivitat se suma aquest any un complex dispositiu de seguretat i mobilitat que provocarà restriccions de trànsit, talls de carrers, modificacions en el transport públic i una elevada afluència de visitants en diferents punts de Barcelona i voltants.
A continuació repassem quines zones tindran més problemes de mobilitat , com pot afectar els estudiants i recomanacions per als desplaçaments.
Zona Universitària
La Zona Universitària, a l’entorn de l’extrem nord-oest de l’avinguda Diagonal, és una de les zones que menys afectacions directes patirà. No s’han anunciat restriccions als accessos als campus de la UB d’aquest sector, però els estudiants que arribin des d’altres punts de la ciutat podrien veure’s afectats pels talls a l’Eixample, per les modificacions en algunes línies d’autobús i per un possible augment del trànsit d’entrada a la ciutat. En aquest cas, l’L3 del metro també apareix com l’opció més fiable.
Barcelona centre
Les complicacions més grans es produiran al centre de la capital catalana, especialment als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample.
Entre el 8 i l’11 de juny hi haurà restriccions de trànsit i estacionament a l’entorn de la catedral de Barcelona, concretament entre l’avinguda de la Catedral, la plaça Nova i la plaça Antoni Maura. S’hi sumaran talls de circulació i controls d’accés els dies 9 i 10 de juny entorn de l’església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya, al Raval.
Per això, des de les 7.00 h del 9 de juny fins a les 23.59 h del dia 10 quedaran tancades al trànsit carrers com Hospital, Jerusalem, Arc de Sant Agustí, la plaça de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya. Unes restriccions afectaran especialment els que es desplacin amb autobús o en vehicle privat pel centre o hagin de passar per Ciutat Vella per arribar als seus respectius tribunals.
Plaça Universitat
L’edifici històric de la Universitat de Barcelona, a la plaça de la Universitat, es troba en una posició especialment delicada. Tot i que no s’han anunciat talls a la plaça ni als seus principals accessos, les restriccions previstes poden dificultar l’arribada d’estudiants procedents del nucli antic o de zones que depenen de línies d’autobús que travessen el centre.
La recomanació és evitar dependre de l’autobús i sortir amb prou marge. El metro pot ser una bona opció. Altres opcions són Rodalies o FGC, baixant a la plaça de Catalunya. No obstant, es pot tenir en compte que en aquestes estacions es preveu una gran afluència de passatgers.
Voltants de la Sagrada Família
El dia que es preveu més complicat és el dimecres 10 de juny, quan s’establirà un ampli perímetre de seguretat al voltant de la Sagrada Família. Des de les 7.00 h del dia 10 fins a les 2.00 h de la matinada del dia 11 es mantindran tancades al trànsit nombrosos carrers de l’Eixample, entre els quals trams de l’avinguda Diagonal, Rosselló, Pau Claris, Roger de Llúria, Bruc, Girona, Bailèn, passeig de Sant Joan, Roger de Flor, Nàpols, Sicília, Sardenya, Marina, Lepant, Provença, Mallorca i València.
Això provocarà talls i desviacions generalitzades de trànsit i afectarà molt significativament la circulació d’autobusos. 15 línies d’autobús tindran desviacions o modificacions de recorregut, entre les quals l’H8, H10, D50, 19, 33, 34, 39 i 47. També hi haurà carrers sense servei de bus, com Provença, Marina, Sicília o Nàpols.
En aquest context, el metro pot convertir-se en una bona alternativa. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat que reforçarà el servei de metro entre un 30% i un 65% per l’allau de visitants que aniran a veure el pontífex. No obstant, es pot tenir en compte que l’estació de metro de Sagrada Família estarà tancada tot el dia 10 de juny, i els trens de les línies L2 i L5 passaran sense aturar-se a l’estació. A més, aquell dia a la tarda, no es podrà accedir a l’estació de Verdaguer (L4).
Amb tot, els que tinguin exàmens al centre de Barcelona hauran de revisar amb temps les rutes alternatives i sortir amb temps de sobres. Aquesta serà la millor garantia per arribar puntuals i sense ansietat extra.
Campus Ciutadella
Els estudiants que realitzin les PAU al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) no patiran directament els talls, però sí que hauran d’anar amb compte si es desplacen des del districte de Ciutat Vella o de l’Eixample, on sí que es concentraran les restriccions més importants.
Les restriccions previstes al Raval, a l’entorn de la catedral o a la Sagrada Família poden provocar notables retencions de trànsit, així com retards i canvis en les línies d’autobús que connecten diferents punts de la ciutat amb el campus.
Zona Besòs-la Mina
Els tribunals ubicats en l’àmbitBesòs-la Mina, vinculats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),també estan entre els que presenten menys exposició al dispositiu especial.
En aquesta zona no es preveuen problemes greus d’accés (més enllà de l’habitual trànsit d’hora punta del matí, al qual no s’ha de deixar de prestar atenció). Igualment, com en el cas anterior, hauran d’anar amb especial cura els estudiants que es desplacin des d’altres punts de la ciutat i sortir amb temps.
Baix Llobregat
Les afectacions no es limitaran a Barcelona ciutat. El dimecres 10 de juny, el Sant Pare visitarà el centre penitenciari Brians I, a Sant Esteve Sesrovires. Els alumnes que es desplacin des d’aquesta zona cap als diferents tribunals d’examen, com cap al Campus del Baix Llobregat de la UPC, també podrien trobar-se amb complicacions en la circulació.
Aquell mateix matí, la circulació per les carreteres BP-1121 i BP-1103 i els accessos a Montserrat quedaran restringits per la visita del Papa a l’abadia. Per això, els estudiants dels municipis de l’entorn que s’hagin de moure per realitzar l’examen d’Història o Història de la Filosofia, previst a les 9.00 hores d’aquell dia, hauran de sortir amb més antelació de l’habitual.
Es pot tenir en compte que als possibles talls de carrers i carreteres s’afegirà el moviment de persones que miraran d’acostar-se als llocs on serà el pontífex.
De fet, el sector hoteler de Barcelona preveu una elevada ocupació durant aquells dies per l’arribada de visitants internacionals i també s’espera una forta afluència de viatgers en la línia R2 de Rodalies, al connectar amb l’aeroport. Així mateix, es preveuen aglomeracions en estacions com Sants, Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia, ja que podrien registrar una activitat superior a l’habitual.
Vallès Occidental
Quant als estudiants que s’examinin al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),en principi no es veuran afectats de forma directa pels dispositius de seguretat ni pels talls de trànsit previstos amb motiu de la visita del pontífex.
Igualment, els alumnes del Vallès hauran de tenir en compte que els desplaçaments cap a Bellaterra poden complicar-se pels habituals embussos de trànsit durant l’hora punta del matí, especialment en corredors com la C-58, l’AP-7 i la B-30. S’hi podria sumar un increment puntual d’usuaris a Rodalies i FGC durant els dies de la visita papal.
Per això, tot i que es tracta d’una de les seus menys exposades a les afectacions, la recomanació continua sent la mateixa: sortir amb prou antelació per evitar disgustos.
Reforços a Rodalies i FGC
Per absorbir l’increment de mobilitat previst durant la visita del pontífex, Rodalies reforçarà personal, senyalització i freqüències de trens. També s’habilitaran trens especials des d’estacions estratègiques com Aeroport, Barcelona Sants, Plaça de Catalunya, Arc de Triomf i Passeig de Gràcia. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) també posarà en marxa una operativa extraordinària en les línies Llobregat-Anoia i Vallès
¿Què passa si un estudiant arriba tard a l’examen?
La coincidència amb el Papa no és menor. A Catalunya, tots els alumnes realitzen els mateixos exàmens al mateix temps, per la qual cosa arribar tard pot comprometre la realització de la prova. El primer examen de Llengua Castellana està programat per a les 9.00 hores del dilluns 9 de juny; el dimecres 10 la jornada arrencarà amb Història o Història de la Filosofia, i dijous 11 amb Llengua Catalana. Tres assignatures que formen part de la fase comuna i, per tant, que han de realitzar obligatòriament tots els estudiants que provenen de batxillerat. Després hi haurà altres exàmens fins a les 17:00 h, amb proves que corresponen a la fase específica.
La normativa de les PAU contempla la possibilitat de modificar la data d’un examen únicament en casos d’ incidències greus degudament justificades.
Si el retard es deu a un accident de trànsit, l’estudiant ha de presentar un certificat policial. Si la causa és una incidència en el transport públic, és necessari aportar un justificant emès per l’operador corresponent, ja sigui Rodalies, FGC o un altre servei. No obstant, no està clar si les afectacions derivades de la visita del Papa,anunciades amb temps i conegudes prèviament, podrien considerar-se una causa vàlida per autoritzar la realització de les proves en un altre moment.
Per això, el millor consell per a tots els estudiants és planificar els desplaçaments amb temps, consultar les afectacions de mobilitat abans de cada jornada i evitar, sempre que sigui possible, el vehicle privat i els trajectes amb autobús per les zones més afectades del centre de Barcelona.
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