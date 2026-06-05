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Viatge històric

RTVE i TV3 preparen un gran desplegament per seguir Lleó XIV

Les cadenes de televisió públiques dedicaran gran part de la seva programació als actes a Madrid, Barcelona i les Canàries

El papa Lleó al Vaticà el 27 de maig. | MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

El papa Lleó al Vaticà el 27 de maig. | MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

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Alba Giraldo

Barcelona

RTVE i TV3 s’aboquen aquesta setmana amb la retransmissió de la primera visita oficial del papa Lleó XIV a Espanya des de la seva elecció com a Pontífex, que tindrà lloc del 6 al 12 de juny. Mentre que la televisió espanyola cobrirà tot el pas del Papa pel país, la cadena catalana se centrarà principalment en els actes del Pontífex a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny.

El desplegament d’RTVE començarà el 6 de juny amb l’emissió en directe de l’arribada del Pontífex a Madrid i les seves primeres trobades oficials. Durant la tarda, La 1 seguirà la trobada del Papa amb el projecte social CEDIA 24 Horas, de Càritas Diocesana de Madrid, i posteriorment la Vigília d’Oració amb joves a la plaça de Lima, prevista a les 20.30 hores. L’endemà, la cadena pública emetrà la Santa Missa des de la plaça de Cibeles, el recorregut del Papa pels carrers de la capital i la trobada Teixir xarxes amb el món de la cultura, l’art, l’economia i l’esport, al Movistar Arena, presentat per la periodista d’RTVE Lara Siscar al costat de Carlos Franganillo. El dilluns 8, La 1 informarà de la trobada de Lleó XIV amb el president del Govern, Pedro Sánchez, així com també de la trobada amb la Conferència Episcopal Espanyola, l’oració i homenatge a la mare de Déu de l’Almudena i la trobada amb la comunitat diocesana a l’estadi Santiago Bernabéu.

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La visita continuarà el 9 i 10 de juny a Barcelona, on Lleó XIV es desplaçarà a la catedral de Barcelona per a una primera oració. TV3, la plataforma 3Cat i Catalunya Ràdio també faran un seguiment de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. La televisió pública catalana produirà el senyal institucional de la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant de la visita a Barcelona. Es tracta d’un espectacle dissenyat pel director artístic català Igor Cortallas. La programació especial de TV3 començarà amb el seguiment de l’arribada del Papa a l’aeroport de Barcelona el dimarts 9 de juny i la missa a l’Estadi Olímpic. El dia 10, la cobertura inclourà la visita al centre penitenciari Can Brians i Montserrat, així com el seu pas per la parròquia de Sant Agustí fins a la seva arribada a la Sagrada Família.

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