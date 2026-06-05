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Viatge històric

‘Souvenirs’ casolans i preus inflats

La picaresca per veure el Papa arriba a Madrid amb habitacions en pisos compartits a un cost desorbitat. També han aparegut ninots, tasses, clauers, bufandes i fins i tot targetes de transport amb la seva imatge.

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Héctor González

Madrid

Diu el refrany que el que no corre, vola. A Espanya, més d’un està prop de levitar amb la visita del papa Lleó XIV. A Madrid, porta d’entrada i parada més llarga del viatge, la imminent arribada del Papa dissabte ha desencadenat un enrenou gairebé sense precedents, amb la ciutat potes enlaire i administracions, diòcesis, hostaleria, voluntaris, fidels (i molts que no, també) abocats en uns preparatius frenètics, carregats d’expectatives i incomoditats.

En paral·lel a l’organització oficial ha sorgit també, com sempre en aquests casos, una altra d’oficiosa, orquestrada per aquells que han vist en el viatge una oportunitat per treure profit d’una manera o una altra. Mentre es descompten els dies per a l’aterratge del successor de Pere a Barajas, plataformes com Wallapop o Milanuncios s’han omplert d’un molt variat rosari (mai més ben dit) d’anuncis vinculats al Pontífex i el seu viatge apostòlic.

Des d’habitacions i pisos per allotjar-se temporalment durant aquells dies, la majoria, fins a productes bastant més peregrins, com figures gegants de Lleó XIV estil Lego fabricades amb impressora 3D, tasses, clauers i bufandes amb la seva imatge o targetes de transport temàtiques de la Comunitat de Madrid revenudes com a objecte de col·leccionista. S’hi afegeixen ofertes més pragmàtiques, com places de garatge per deixar el cotxe –pràcticament inútil en bona part del centre des d’aquesta setmana pels talls de trànsit– o reserves anticipades d’entrepans a prop del Santiago Bernabéu.

El mostrari d’aquesta enèsima demostració de la inclinació pàtria per la picaresca és àmplia i molt variada. Entre les curiositats i els souvenirs es colen també ofertes de naturalesa com a mínim qüestionables. L’allotjament s’emporta la palma, començant per ofertes simbòliques a un o zero euros que no reflecteixen el preu real i seguint per imports disparats que oscil·len de mitjana entre els 100 i els 250 euros per nit (tarifes més pròpies d’un hotel). A Wallapop apareix fins i tot una habitació per 980 euros "per motiu del viatge del Papa", amb una descripció tan escarida com eloqüent: possibilitat de compartir pis durant l’estada del Pontífex a Madrid.

En un altre anunci, aquest a Milanuncios, figura una habitació a Aravaca reservada "només" per a la visita del Papa, amb una altra estada disponible a la mateixa casa per a dues o tres persones més. Una altra entrada oferta "habitacions per nits barates" a Puerta del Ángel, al mòdic preu de 500 euros la nit. En alguns d’aquests anuncis, a més d’oferir-se habitacions o habitatges, els anunciants, com si fossin hotels i hostals, inclouen serveis extres com habitació addicional, llit extra o esmorzar.

Desplaçaments llargs

Especialment objectable resulta un anunci de Wallapop en què es lloga una habitació en un pis compartit amb el propietari. La descripció utilitza com a principal reclam que l’habitatge es troba a "20 minuts del passeig de la Castellana, on tindrà lloc l’esdeveniment del Papa". El mateix text reflecteix que la casa està ubicada a El Cañaveral, al districte de Vicálvaro. Una recerca ràpida a Google Maps del trajecte en transport públic entre aquest barri i la plaça de Lima dona un resultat lleugerament diferent: entre 1 hora i 6 minuts, l’opció més ràpida, i 1 hora i 35, la menys ràpida (consulta realitzada ahir dijous a les 16.47 hores de la tarda, fora de l’hora punta).

Tot això a falta de la més que previsible efusió d’anuncis de balcons, terrasses i finestres més o menys grans, però estratègicament ubicats, que està per aparèixer ara que per fi es coneixen els quatre itineraris que realitzarà el papamòbil pels carrers de Madrid. Després de molt fer-se pregar, ahir al migdia l’Arxidiòcesi madrilenya va difondre per fi la que era una de les informacions més esperades de la visita i que ha arribat diversos dies més tard que a les altres seus, Canàries i Barcelona, on ja no queda pràcticament ni un ampit per a plantes sense oferir. De moment, a la capital ja es pot trobar un anunci d’un saló amb vista a Lima, on tindrà lloc la vigília amb els joves, per un preu "negociable".

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No tots aquests anuncis han d’amagar un intent de frau, però molts comparteixen ingredients comuns: preus poc clars, condicions mínimes, ubicacions presentades com a immillorables i habitatges particulars reconvertits durant uns dies en pisos turístics.

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‘Souvenirs’ casolans i preus inflats

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