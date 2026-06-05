Viatge històric
‘Souvenirs’ casolans i preus inflats
La picaresca per veure el Papa arriba a Madrid amb habitacions en pisos compartits a un cost desorbitat. També han aparegut ninots, tasses, clauers, bufandes i fins i tot targetes de transport amb la seva imatge.
Héctor González
Diu el refrany que el que no corre, vola. A Espanya, més d’un està prop de levitar amb la visita del papa Lleó XIV. A Madrid, porta d’entrada i parada més llarga del viatge, la imminent arribada del Papa dissabte ha desencadenat un enrenou gairebé sense precedents, amb la ciutat potes enlaire i administracions, diòcesis, hostaleria, voluntaris, fidels (i molts que no, també) abocats en uns preparatius frenètics, carregats d’expectatives i incomoditats.
En paral·lel a l’organització oficial ha sorgit també, com sempre en aquests casos, una altra d’oficiosa, orquestrada per aquells que han vist en el viatge una oportunitat per treure profit d’una manera o una altra. Mentre es descompten els dies per a l’aterratge del successor de Pere a Barajas, plataformes com Wallapop o Milanuncios s’han omplert d’un molt variat rosari (mai més ben dit) d’anuncis vinculats al Pontífex i el seu viatge apostòlic.
Des d’habitacions i pisos per allotjar-se temporalment durant aquells dies, la majoria, fins a productes bastant més peregrins, com figures gegants de Lleó XIV estil Lego fabricades amb impressora 3D, tasses, clauers i bufandes amb la seva imatge o targetes de transport temàtiques de la Comunitat de Madrid revenudes com a objecte de col·leccionista. S’hi afegeixen ofertes més pragmàtiques, com places de garatge per deixar el cotxe –pràcticament inútil en bona part del centre des d’aquesta setmana pels talls de trànsit– o reserves anticipades d’entrepans a prop del Santiago Bernabéu.
El mostrari d’aquesta enèsima demostració de la inclinació pàtria per la picaresca és àmplia i molt variada. Entre les curiositats i els souvenirs es colen també ofertes de naturalesa com a mínim qüestionables. L’allotjament s’emporta la palma, començant per ofertes simbòliques a un o zero euros que no reflecteixen el preu real i seguint per imports disparats que oscil·len de mitjana entre els 100 i els 250 euros per nit (tarifes més pròpies d’un hotel). A Wallapop apareix fins i tot una habitació per 980 euros "per motiu del viatge del Papa", amb una descripció tan escarida com eloqüent: possibilitat de compartir pis durant l’estada del Pontífex a Madrid.
En un altre anunci, aquest a Milanuncios, figura una habitació a Aravaca reservada "només" per a la visita del Papa, amb una altra estada disponible a la mateixa casa per a dues o tres persones més. Una altra entrada oferta "habitacions per nits barates" a Puerta del Ángel, al mòdic preu de 500 euros la nit. En alguns d’aquests anuncis, a més d’oferir-se habitacions o habitatges, els anunciants, com si fossin hotels i hostals, inclouen serveis extres com habitació addicional, llit extra o esmorzar.
Desplaçaments llargs
Especialment objectable resulta un anunci de Wallapop en què es lloga una habitació en un pis compartit amb el propietari. La descripció utilitza com a principal reclam que l’habitatge es troba a "20 minuts del passeig de la Castellana, on tindrà lloc l’esdeveniment del Papa". El mateix text reflecteix que la casa està ubicada a El Cañaveral, al districte de Vicálvaro. Una recerca ràpida a Google Maps del trajecte en transport públic entre aquest barri i la plaça de Lima dona un resultat lleugerament diferent: entre 1 hora i 6 minuts, l’opció més ràpida, i 1 hora i 35, la menys ràpida (consulta realitzada ahir dijous a les 16.47 hores de la tarda, fora de l’hora punta).
Tot això a falta de la més que previsible efusió d’anuncis de balcons, terrasses i finestres més o menys grans, però estratègicament ubicats, que està per aparèixer ara que per fi es coneixen els quatre itineraris que realitzarà el papamòbil pels carrers de Madrid. Després de molt fer-se pregar, ahir al migdia l’Arxidiòcesi madrilenya va difondre per fi la que era una de les informacions més esperades de la visita i que ha arribat diversos dies més tard que a les altres seus, Canàries i Barcelona, on ja no queda pràcticament ni un ampit per a plantes sense oferir. De moment, a la capital ja es pot trobar un anunci d’un saló amb vista a Lima, on tindrà lloc la vigília amb els joves, per un preu "negociable".
No tots aquests anuncis han d’amagar un intent de frau, però molts comparteixen ingredients comuns: preus poc clars, condicions mínimes, ubicacions presentades com a immillorables i habitatges particulars reconvertits durant uns dies en pisos turístics.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa