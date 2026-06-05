Visita papal
Josefina, la interna que parlarà al Papa Lleó XIV a la presó de Brians 1: «És l’acte més emocionant de la meva vida»
El Summe Pontífex passarà 20 minuts al centre penitenciari, on l’esperaran vuitanta persones entre presos, funcionaris i autoritats
Pau Lizana Manuel
El primer acte del segon dia del Papa Lleó XIV a Barcelona el portarà a visitar la presó de Brians 1. Serà la primera vegada en la història que un Summe Pontífex es presenti en un centre penitenciari a Espanya, i la segona visita a una d’aquestes institucions que Robert Prevost fa en el seu primer any de papat —ja va visitar fa pocs mesos la presó de Bata, a Guinea Ecuatorial—. A la presó de Sant Esteve Sesrovires, on passarà poc més de 20 minuts abans d’encaminar-se a Montserrat, l’esperaran unes 80 persones. Són alguns dels interns que acudeixen normalment a les misses que es fan a les dues presons de la zona —Brians 1 i Brians 2— i també alguns dels funcionaris que treballen als centres. «És l’acte més emocionant de la meva vida», ha resumit Josefina, una de les una mica més de cent dones internes a Brians 1. Ella, juntament amb Montserrat, una altra de les internes, serà una de les recluses que, breument, adreçaran unes paraules al Pontífex de Roma.
«Fa dues nits que em desperto almenys tres vegades de l’emoció», relata Josefina, que és la perruquera del mòdul i que cada diumenge acudeix a les eucaristies que ofereix el pare Jesús Roy al mòdul femení. «Si no fos per Déu, m’hauria tornat boja», explica la dona, que agraeix la tasca setmanal dels sacerdots penitenciaris. «Quan surto de missa, em sento més plena», sentencia.
«Quan surto de missa, em sento més plena»
Dimecres vinent, també s’acostaran fins a Brians 1 nou de les dones internes a la presó de Wad-Ras de Barcelona. Són les cosidores de l’estola —una peça litúrgica— que el president Salvador Illa va entregar a Lleó XIV durant la seva visita al Vaticà el passat 30 d’abril. Va ser precisament en aquesta reunió on va sorgir l’oportunitat que el Papa visités el centre penitenciari. Un cop finalitzada la trobada, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez i el coordinador dels viatges pontificis, monsenyor Jose Nahum Jairo Salas, van plantejar la possibilitat, que va ser ben rebuda al Vaticà. Com que el programa per a aquell moment ja estava pràcticament tancat, les possibilitats per encaixar aquest acte en l’agenda eren limitades, així que es va optar per una solució lògica: fer-ho en una presó a mig camí entre Barcelona i Montserrat.
Esdeveniment fugaç
La visita serà ràpida. El Papa arribarà en cotxe directament al Teatre de la presó a les 10.50 hores i serà rebut per un cant dels interns del centre. El director de la presó, Jordi Pons, tindrà llavors tres minuts per fer una salutació. Seguirà el delegat de la pastoral penitenciària i capellà de Brians 1, Jesús Bel, amb una intervenció de dos minuts. Llavors serà el torn d’Elisabeth i Montserrat, que adreçaran unes paraules al Papa i explicaran els seus testimonis personals. Finalment, s’interpretarà el Virolai i Lleó XIV parlarà i beneirà el centre abans de sortir cap al Monestir de Montserrat a les 11.10 hores.
El Papa passarà 20 minuts al teatre de la presó i rebrà un plat commemoratiu fet pels interns
Rebran el Papa, a més de les nou internes del Wad-Ras, 13 dones preses a Brians 1, 26 presos de la mateixa presó i altres 32 homes que vindran des de Brians 2. Segons ha explicat aquest divendres el capellà Bel —que oficia eucaristies els dissabtes i diumenges als mòduls masculins de la presó— no hi ha hagut una selecció exhaustiva i simplement s’ha convidat els presos que normalment acudeixen a les misses a la presó.
De fet, segons ha explicat el sacerdot, van ser molts els presos que van sol·licitar acudir a missa després de saber que el Papa visitaria la presó. «Però s’ha optat per respectar els que ja venien abans de saber-ho», ha aclarit. «Estan emocionats, hi va haver un pres que, en saber que vindria, em va dir: “El Papa ha pensat en nosaltres, ens té al seu cor”», ha relatat Bel.
Seguretat reforçada
El capellà també ha aclarit que no s’ha descartat cap pres per motius de seguretat i ha assegurat que les parròquies penitenciàries tenen per norma no parlar amb els interns dels motius que els han portat a ser-hi. «A més, el dret a la pràctica religiosa és un dret fonamental», ha volgut remarcar el conseller Espadaler.
Per reforçar la seguretat de l’acte, s’incorporaran una cinquantena de funcionaris addicionals i, de manera excepcional, es permetrà que els equips de seguretat del Vaticà entrin al recinte amb les seves armes reglamentàries.
Obsequis diversos
Els interns, a més d’assistir a l’acte, han preparat la decoració floral amb què s’adornarà el Teatre on tindrà lloc l’acte —i que actua normalment de capella. Els alumnes que acudeixen a l’escola de la presó també han dissenyat murals que penjaran al mateix teatre. Finalment, els tallers de disseny i de ceràmica de les presons catalanes s’han encarregat de preparar un obsequi institucional: un plat de ceràmica de 30 centímetres de diàmetre amb un disseny inspirat en un colom, com a símbol de llibertat.
«És molt fàcil oblidar-se dels que som aquí»
El plat anirà acompanyat d’una carta firmada per tots els presos que han ajudat a elaborar-la. La firmaran internes com Elisabeth o Maite, dues de les dones que podran veure el Papa de prop dimecres vinent. Atenent els mitjans, Maite ha agraït que el Pontífex hagi pensat en ells. «És molt fàcil oblidar-se dels que som aquí», ha lamentat.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió