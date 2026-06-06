Investigació en marxa
Els Mossos busquen testimonis de la caiguda d’Andic rastrejant mòbils
Amb aquesta anàlisi, la policia també pretén aclarir si el fill del fundador de Mango va anar acompanyat al sender dies abans del succés.
J. G. Albalat
Els Mossos d’Esquadra busquen testimonis de la caiguda del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de desembre del 2024, i dels dies previs, el 7 i 10 de desembre, en els quals el seu fill, Jonathan Andic, que està imputat pel presumpte homicidi del pare, va ser a Collbató i al sender de les Feixades, on es va produir el succés. En aquest sentit, la policia catalana va sol·licitar a la jutge de Martorell Raquel Nieto, que és qui instrueix el cas, que requerís a sis operadores de telefonia informació sobre les persones els telèfons de les quals van estar connectats durant aquestes dates a les antenes de telefonia de la zona on el magnat de la moda es va acabar precipitant per un barranc i com a resultat de la caiguda va morir. Gràcies a les antenes es poden rastrejar els telèfons de les persones que han estat en una zona en un determinat moment.
En l’última interlocutòria judicial –en què es demana a Vodafone informació sobre les connexions que podria haver tingut el mòbil de Jonathan Adic a l’Equador, que ell assegura que va ser robat–, la jutge també fa una detallada enumeració de les peticions que li han fet els Mossos per aclarir la caiguda de l’empresari. Una d’aquestes, segons la resolució, és la sol·licitud d’informació a sis operadores de telefonia mòbil no només perquè concretin si el 7 i 10 de desembre Jonathan Andic "va ser a la zona d’influència de Collbató", sinó també per "obtenir informació de testimonis directes" i de persones que "van auxiliar" el primogènit de l’empresari el 14 de desembre.
Així, amb la llista dels usuaris que aquells dies es van connectar a les antenes des dels mòbils a la franja horària en què Jonathan Andic va ser a Collbató, la policia també pretén comprovar si l’acusat anava acompanyat d’altres persones. És a dir, els Mossos es proposen comprovar si els dies previs a la caiguda va anar sol o acompanyat a revisar aquest sender. La fiscalia va avalar aquesta petició, segons la resolució de la jutge, per determinar "la possible presència de terceres persones que puguin tenir relació amb els fets que s’investiguen en els dies 7, 10 i 14 de desembre".
A partir d’aquesta identificació, la policia podria buscar eventuals testimonis per saber si alguna persona va presenciar la caiguda mortal o es va creuar amb Jonathan Andic els dies previs a la caiguda.
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