Conflicte a l’escola catalana
Els professors criden a "bloquejar Catalunya" durant la visita del Papa
Els sindicats contraris al pacte, que han de dissenyar un nou full de ruta, van secundar l’aturada d’ahir. La vaga va tenir un seguiment del 30%, segons Educació, i del 80%, segons els organitzadors.
Helena López
Milers de docents –90.000 segons l’organització, 15.200 segons la Guàrdia Urbana– van omplir ahir el passeig de Lluís Companys de Barcelona després de tombar l’acord firmat fa només una setmana pels sindicats majoritaris i el Govern. A la capçalera, sostenint una pancarta casolana en la qual es llegia "ha guanyat la dignitat educativa", no hi havia cap líder sindical ni cap bandera, però sí un missatge clar: "Som nosaltres els que som a l’aula, som nosaltres els que decidim què es pacta". L’argument més estès del no és que la pujada salarial no soluciona les dificultats amb què els docents es troben en el dia a dia de l’aula.
La que al principi, d’acord amb l’intens calendari inicial d’aturades, havia de ser la vaga que tancava un cicle –amb un seguiment, ahir, del 80% segons els convocants i del 30% segons el departament– es va convertir en la primera d’una nova sèrie de protestes que va desbordar el sindicalisme clàssic i que podria viure el seu punt àlgid dimarts vinent amb una nova jornada d’aturada amb què es pretén "paralitzar Catalunya" coincidint amb la visita del Papa a Barcelona i amb l’inici dels exàmens de la selectivitat.
A més de la significativa pancarta de la capçalera, un altre missatge clar penjava de l’escenari al parc de la Ciutadella en el qual es van llegir els parlaments finals: "No eren els diners, lluitem per un nou model educatiu". Una escola per a la qual els manifestants reclamen més inversió: el 6% del PIB recollit en la llei educativa de Catalunya (LEC). Per això, explicaven, dimarts és una data important no només per la visita del Papa i les PAU: també perquè els pressupostos es debaten en comissió al Parlament.
Mentre les proclames es feien sentir a la Ciutadella, a la Via Augusta, la seu del Departament d’Educació, la consellera es reunia amb Aspepc, CCOO i la UGT, els tres sindicats signants del preacord i que tiren endavant amb ell, malgrat el resultat de la consulta organitzada per la USTEC i la CGT, sindicats que també prossegueixen amb les vagues.
Un marc "realista"
Hores abans, Niubó ja havia remarcat que "el moment de la negociació s’ha acabat". La consellera va defensar de nou l’acord firmat la setmana passada amb CCOO, la UGT, Professors de Secundària (Aspepc) i la USTEC, sindicat que es va desvincular després de la consulta. "El pacte ofereix un marc suficient i realista per enfortir el sistema educatiu a Catalunya", va concloure. La consellera, que va recalcar que "una cosa és el dret a vaga i una altra, bloquejar-ho tot", va apostar per desplegar l’acord ràpidament.
Després de la reunió amb Niubó, no obstant, el sindicat Professors de Secundària va afegir més tensió i "va condicionar" la firma definitiva del preacord a la seva entrada en la comissió de seguiment del pacte –en la qual fins ara únicament hi eren CCOO i la UGT, després d’haver firmat al març l’Acord de País– i que la Generalitat acceleri el retorn del deute dels sexennis.
L’únic sindicat que va rebutjar reunir-se ahir amb la consellera va ser la USTEC, organització en una posició si més no incòmoda després d’haver fet campanya pel sí al preacord, en una consulta en la qual va arrasar el no amb un 65% dels vots. A la crida de la consellera per reunir-se ahir, des de la USTEC– ara com ara el sindicat majoritari que hi ha a Educació– van respondre que aquesta jornada estaven de vaga i van emplaçar a veure’s dilluns en el marc del comitè de vaga. La consellera, per la seva banda, no va contactar amb la CGT, sindicat minoritari amb representació a la taula sindical que, amb la seva defensa del no, s’ha convertit en el guanyador de la consulta.
Esbroncades a la USTEC
El moment dolç que viu la CGT amb el professorat mobilitzat es va fer ben evident amb l’ovació unànime que va rebre la seva líder, Laura Gené. En la manifestació també es va fer evident el malestar cap a la USTEC, amb les esbroncades rebudes per la seva portaveu, Iolanda Segura, a qui Gené va abraçar a l’escenari per frenar la xiulada i escenificar la unió sindical. "Ara hem d’anar juntes", va defensar. Segura, per la seva banda, va assegurar que recollia el guant, que seria al carrer "fins que fes falta" i que d’ara endavant "no firmarà res que no vulgui el col·lectiu", cosa que també va arrencar l’aplaudiment dels allà reunits, gest que Segura va agrair amb un somriure.
Precisament, fins quan "farà falta" és la pregunta que sobrevola el conflicte i que es fan amb més intensitat les famílies.
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