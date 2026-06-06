Urbanisme
El Govern vol que el futur Clínic beneficiï l’Hospitalet
El municipi aspira que els barris del nord de la ciutat, amb uns alts índexs de densitat i vulnerabilitat, aprofitin l’impacte del campus.
Àlex Rebollo
Tot i que el futur Hospital Clínic no veurà la llum, almenys, fins al 2035, la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, va assenyalar ahir en unes declaracions a la premsa a les portes del mercat de Bellvitge que els estudis i els treballs per fer realitat l’anhelat equipament avancen d’una manera "molt àgil". "Cada mes hi ha una reunió per part de totes les administracions que formen el consorci del nou Clínic i s’està treballant també en el Pla Director Urbanístic (PDU)", va remarcar Díaz, que va apuntar així mateix que aquest "progressa d’una manera més que adequada". També en matèria de mobilitat i, sobretot, de la prolongació de l’L3 del metro. En aquest apartat, la delegada va dir que en aquests moments s’està modificant el projecte executiu ja existent per adaptar-lo a l’arribada del Clínic i donar resposta a les necessitats de l’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a l’altre costat de la Diagonal.
L’executiu local de l’Hospitalet de Llobregat, ciutat on va tenir lloc la trobada, reclama des de fa mesos la necessitat que el futur centre hospitalari tingui un impacte positiu més enllà de Barcelona, on es troben els terrenys per al futur Clínic, i contribuir a desenvolupar la zona nord de l’Hospitalet, fronterera amb la capital catalana. Concretament, l’objectiu del consistori que lidera David Quirós aspira a aprofitar l’oportunitat que ofereix el futur campus als barris del nord de la ciutat, els més densos de tot Europa i amb alguns dels índexs de vulnerabilitat més elevats de l’àrea metropolitana. Específicament busca que això passi en els 156.000 metres quadrats dels terrenys de Can Rigalt, una llaminadura urbanística per a promotores i administracions: són pròxims a la Diagonal i s’ubiquen en la intersecció entre Barcelona, l’Hospitalet i Esplugues de Llobregat.
Salut, docència i recerca
Sobre aquesta qüestió que planeja sobre el nord de l’Hospitalet, Díaz va explicar que "s’està treballant per definir, des del punt de vista urbanístic, què és tot allò que encaixa amb l’Hospitalet en aquest àmbit i que pot ajudar a vertebrar i a desenvolupar activitat tractora en matèria de salut, de docència i recerca". "És una grandíssima oportunitat", va afegir Díaz.
En una línia similar es va expressar Quirós, que va definir com una "gran oportunitat" l’arribada del nou Clínic per avançar en els àmbits de la salut i el coneixement, a més de per poder urbanitzar i planificar "molt millor" tot l’entorn de Can Rigalt. "Estem treballant per poder aprofitar els usos de vivenda, de generació d’economia i d’equipaments necessaris per a la ciutat", va afirmar.
En el marc del desenvolupament de regeneració integral que també preveu l’Ajuntament hospitalenc, Quirós va indicar que el consorci definit per actuar a la zona "ja treballa" i que la pròxima aprovació dels pressupostos de la Generalitat comportaran una aportació econòmica per part del Govern catal per poder intervenir en matèria urbanística i social.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h