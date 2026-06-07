El 20% dels treballadors amb horari rotatiu prenen hipnòtics
La prevalença del treball per torns experimenta un creixement exponencial. Una quarta part del total d’empleats treballa amb aquest sistema, cosa que impacta en el son. S’aconsella limitar els torns nocturns consecutius i les jornades llargues.
Nieves Salinas
Gairebé una quarta part dels treballadors espanyols treballen en diferents torns. Sanitaris, transportistes, personal de seguretat i operaris de fàbrica, entre d’altres, fan horaris rotatius que, diuen els metges, impacten directament en la seva salut, en la seva seguretat laboral i en la seva conciliació social i familiar. Aquesta organització del temps laboral és un dels principals determinants de la falta de son: menys del 3% dels treballadors nocturns aconsegueixen ajustar els seus ritmes circadiaris i el 20% dels empleats que treballen per torns utilitzen hipnòtics per dormir. El 25% recorre al tabac com a estimulant. "És una realitat creixent i inevitable, i exigeix respostes urgents", adverteix a EL PERIÓDICO Juan Carlos Rueda, que presideix l’Associació Espanyola d’Especialistes en Medicina del Treball (AEEMT).
Juntament amb l’Alianza por el Sueño, l’AEEMT ha elaborat El treball per torns i la cura del son: un repte comú entre salut pública i salut laboral, una guia que aborda les conseqüències que suposa la feina per torns en la qualitat del son dels treballadors. Així mateix, inclou també mesures organitzatives i individuals per facilitar l’adaptació a aquest tipus de jornades amb l’objectiu de mantenir una higiene del son adequada.
La prevalença del treball per torns ha anat en augment i experimenta "un creixement exponencial" a causa de les demandes de la globalització, els avenços tecnològics i la naturalesa de certs sectors que requereixen una operació contínua, adverteixen els experts.
Matí i tarda
El treball per torns, diu el doctor Rueda, és molt freqüent. En empreses de serveis, de forces i cossos de seguretat, en el sector sanitari... Exemplifica que ell treballa a Múrcia, una comunitat on els treballadors de les línies d’envasament o de producció hortofructícola treballen de matí i tarda. "En aquest sector es pot tallar la producció divendres, perquè no hi ha una maquinària l’arrencada de la qual resulti especialment costosa o pugui ser perillosa. Per tant, no es treballa de nit ni el cap de setmana. Però hi ha línies de producció que no poden estar parant perquè suposa uns costos enormes i un risc davant el sistema de seguretat, amb la qual cosa funcionen les 24 hores".
Els efectes del treball per torns sobre la salut no es limiten al cansament, avisa l’especialista. Diversos estudis assenyalen una incidència més important de malalties cardiovasculars o l’impacte en la salut mental. La mala qualitat del son pot ocasionar trastorns com ansietat, depressió, fatiga, estrès, burnout i, fins i tot, ideació suïcida. De fet, els treballadors per torns presenten un 40% més de risc de patir depressió, apunten els especialistes. L’Alianza por el Sueño alerta que el torn fix de nit és el que presenta els pitjors indicadors de salut, ja que augmenta els riscos cardiovasculars, metabòlics i de càncer.
Quadrants saludables
"Sabem que el treball per torns i el no dormir bé i fraccionar el son té un preu per a la salut. Està considerat com un treball de risc", assenyala el doctor Rueda. El més recomanable, continua explicant, és que el cicle de torns sempre sigui de rotació. La guia que acaben de publicar els experts aconsella dissenyar quadrants saludables amb rotacions ràpides, anterògrades (matí/tard/nit) i descans suficient entre torns.
També aposta per limitar els torns nocturns consecutius (màxim de 2 o 3) i evitar jornades prolongades, reduir la càrrega de treball en horaris crítics (3.00-6.00 hores), facilitar espais de descans, alimentació saludable, recursos de salut mental i l’accés a programes de benestar laboral, i incloure flexibilitat i autogestió parcial de torns per afavorir la conciliació, valorant en cada empresa la necessitat real de mantenir-los.
L’objectiu, continua l’especialista en Medicina del Treball, és que aquesta rotació s’adapti bé al ritme circadiari, aquest rellotge biològic intern que regula els nostres processos fisiològics, incloent-hi el son, la temperatura corporal, la secreció hormonal i el metabolisme. El ritme se sincronitza amb la llum solar, per la qual cosa mantenir uns horaris regulars de son i alimentació resulta fonamental per preservar la salut.
"Hi ha empreses que encara ho fan al revés, de vegades per tradició. Es treballa una setmana completa o 15 dies complets de matí, després 15 dies a la tarda. Realment això tampoc és el més recomanable. Interessa que hi hagi rotacions i cicles de canvi curts i que així no afectin massa el nostre sistema. Així mateix, es podria vigilar i assessorar les empreses que no regulen o no modifiquen els quadrants de torns", afegeix l’especialista.
Seguretat laboral
D’altra banda, la falta de son també repercuteix en la seguretat laboral i en la productivitat dels empleats amb uns horaris rotatius. El risc d’accident s’incrementa un 30% en el torn nocturn en comparació amb el torn de dia, especialment després de tres torns nocturns consecutius. En aquest sentit, els especialistes remarquen que el consum de pastilles per mantenir-se desperts o induir el son tampoc és la solució. Lluny de millorar el rendiment, pot alterar encara més el son i elevar el risc d’esgotament crònic.
A més, el consum de substàncies i la fatiga acumulada afecten directament l’acompliment laboral, a l’augmentar la taxa d’errors, disminuir l’eficiència i augmentar les baixes laborals per malaltia, la mitjana de les quals és superior entre els treballadors per torns respecte als que tenen horari regular.
Hàbits saludables
"El consum de benzodiazepines està molt estès. I és fàcil d’entendre que, quan tens dificultat per poder dormir i una feina nocturna, es recorri a la mesura més barata i més fàcil. Però hi ha altres mesures. Podem fer una teràpia cognitivoconductual per ajudar el pacient", assenyala el doctor Rueda.
Però a banda de les mesures organitzatives, el metge al·ludeix a les que pot prendre cada empleat per tenir uns horaris de son regulars i uns bons hàbits de salut malgrat aquesta feina per torns. Per la seva experiència, conclou, mantenir-los, sobretot en torns com el nocturn, requereix molta disciplina. "He vist treballadors que, després de 20 o 25 anys treballant per torns, han aconseguit una regularitat. Però han sigut molt metòdics".
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