PAU 2026 a Catalunya
Arribar a la selectivitat després del curs de les vagues: «Entenc la protesta, però competim per la nota amb alumnes que no han fet ni una aturada»
Els alumnes de batxillerat dels instituts públics expliquen com els han afectat les aturades i es queixen del greuge que suposa competir per les notes de tall amb estudiants de centres privats o concertats que no han secundat aturades
DIRECTE | Vaga de professors a Catalunya
¿Afectarà la vaga d’educació la selectivitat?
Jordi Puig / Cristina Sebastián
Els alumnes de segon de batxillerat de Catalunya estan donant l’última empenta abans d’afrontar, els pròxims 9, 10 i 11 de juny, les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Als nervis i als colzes d’última hora s’hi suma aquest any un molest «convidat»: l’impacte que les vagues educatives han tingut al llarg del curs i, especialment, en el sempre sensible tram final en el cas dels alumnes d’instituts públics. «Alguns temaris els hem finalitzat una vegada acabat el curs i no sempre hem pogut repassar amb els professors», afirma Keila Quiroz, una de les desenes d’estudiants que aquests dies han estat repassant a la biblioteca Josep Janés de l’Hospitalet de Llobregat.
La tensió és palpable, i més quan, diuen, competeixen en les notes de tall amb els alumnes dels centres concertats o privats, que han tingut un curs sense incidències. «Jo entenc les protestes dels professors, perquè la situació a l’escola ha de millorar ja, però segon de batxillerat és molt estressant i les vagues han afegit tensió: no només et prepares pitjor, sinó que tens el plus de disputar-te l’accés al grau amb alumnes que han tingut un curs normal», afirma Lucas, que vol ser enginyer.
Professors disponibles
Conscients de la situació, en molts centres públics els docents s’han mostrat disposats a ajudar: han facilitat l’accés a continguts i s’han deixat a solucionar dubtes fora de l’horari escolar. Alba Gómez, que s’està preparant per accedir al grau de Psicologia, assegura que els professors han penjat materials al Classroom (plataforma digital de seguiment del curs) i fins i tot els han donat «els seus números de telèfon». «A la tarda o en les hores d’esbarjo han estat disponibles per a nosaltres», afegeix Alba.
A la biblioteca Josep Janés – la majoria de les de Barcelona estan tancades també per vaga –, els alumnes donen compte de com ha sigut aquest enfeinat final de curs. «Alguns professors han vingut, però d’altres no –afirma una altra estudiant, Núria Sejas–. Eso ha dificultado un poco la preparación para la selectividad, porque no hemos podido repasar materias importantes como Matemáticas".
Final de curs a contra rellotge
També hi ha hagut retards, expliquen, a l’hora d’impartir les matèries. «Hi ha assignatures que hem acabat aquests últims dies, així que hem tingut menys marge per assimilar els continguts», explica Keila Quiroz. El que sí que els han garantit els professors, expliquen, és que els dies de les PAU els acompanyaran i estaran amb ells al lloc de les proves.
«Hi ha assignatures que les hem acabat aquests últims dies, per la qual cosa hem tingut menys marge per assimilar els continguts»
«Els professors ens han facilitat els seus números de telèfon, fins i tot ens han atès a la tarda o en les hores del pati»
IA per repassar
Més enllà de l’impacte de les protestes, cosa que uneix tant els xavals d’instituts públics com de centres privats o concertats és que sempre acaben resolent els seus dubtes amb ajuda de la intel·ligència artificial. «Si no entenc alguna cosa o algun concepte no està massa desenvolupat, demano a la IA que m’ho expliqui amb més profunditat», explica Ainhoa Valverde. Entreles eines més utilitzades destaquen Claude o ChatGPTi els alumnes les utilitzen sobretot per entendre millor el procediment que han de seguir per resoldre exercicis pràctics.
També comenten que la IA els resulta útil per generar models d’examen i poder practicar. «Moltes vegades li passo el temari a la IA i em genera preguntes com si fos un model d’examen, i això m’ajuda a repassar», explica Jana Iturriaga. No obstant, són pocs els alumnes que admeten utilitzar-la per resumir temaris llargs. «No la utilitzo per fer resums perquè m’agrada estudiar directament tot el contingut del temari, només hi recorro quan hi ha una cosa que no acabo d’entendre», afirma Carlos Lucas Peredo.
Al costat de la intel·ligència artificial, també hi ha alumnes que utilitzen les xarxes socials per estudiar. «Per a l’assignatura de Castellano hi ha una ‘tiktoker’ que fa contingut que va bastant bé per repassar i també hi ha professors que fan directes en els quals expliquen els exàmens de les assignatures», explica Núria Sejas.
La lluita contra la pressió
¿I com porten la pressió? «Jo intentaré relaxar-me i no estudiar en excés els dies previs, perquè el que no has fet durant el curs no ho pots fer ara en tres dies», afirma Alba Gómez, que té «confiança» i a hores d’ara creu que ja ho té tot «més o menys controlat». També s’entrena a temperar l’estrès Jana Iturriaga: «Al cap i a la fi, és un examen més i hem de veure-ho d’aquesta manera, perquè si no, els nervis poden jugar-nos una mala passada», afegeix Jana Iturriaga.
Més o menys tranquils també hi ha Ariadna Santiago i Carlos Lucas Peredo, que es presenten per segon any consecutiu a la selectivitat. «Recordo una mica del que vaig fer l’any passat –explica Carlos Lucas–. Aquest any vaig anar al meu centre i els vaig demanar els apunts perquè el contingut havia canviat, així que no he tingut gaires dificultats».
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