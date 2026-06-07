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A la Sagrera

Restablerta l’alta velocitat entre Girona i Barcelona després de l’avaria que va interrompre el servei dissabte

La incidència va mantenir interrompuda la circulació ferroviària i va obligar a activar la prealerta del pla Ferrocat

Usuaris de la línia d’alta velocitat entre Girona i Barcelona abandonen el tren d’alta velocitat avariat.

Usuaris de la línia d’alta velocitat entre Girona i Barcelona abandonen el tren d’alta velocitat avariat. / Gema Santos Quero

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El Periódico

Barcelona

La circulació de la línia d’alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat restablerta aquest diumenge al matí i opera ja amb normalitat, després que Adif hagi treballat durant la nit per retirar el tren que havia quedat avariat a prop de l’estació de la Sagrera de Barcelona. La incidència va obligar a interrompre el servei aquest dissabte a la tarda i va provocar afectacions en diversos serveis de llarga i mitjana distància.

El problema va afectar un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i l’estació de la Sagrera. Segons la informació facilitada per Adif, l’avaria podria haver estat relacionada amb el pantògraf de la unitat o amb la catenària.

La situació es va veure agreujada pel fet que la segona via estava fora de servei a causa d’uns treballs de manteniment, cosa que impedia desviar la circulació per una via alternativa. Com a conseqüència, diversos trens van quedar detinguts en diferents estacions a l’espera que es resolgués la incidència.

Davant aquesta situació, Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat per fer seguiment de les afectacions. Segons va informar l’organisme, Adif va procedir a l’evacuació del centenar de passatgers del tren avariat amb la col·laboració dels Bombers, traslladant-los a una zona segura a la via pública. Aquesta operació va finalitzar al voltant de les 21.30 hores, més de dues hores després del contratemps ferroviari.

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Paral·lelament, Renfe va organitzar un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. El dispositiu preveia connectar les estacions de Figueres Vilafant i Girona amb Barcelona Sants mitjançant autobusos mentre es mantingués interrompuda la circulació ferroviària.

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