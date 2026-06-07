El comitè de vaga pacta no entorpir l’arribada a les PAU
Les accions de la vaga de professors de dimarts no començaran abans de les nou del matí per facilitar l’accés de l’alumnat als exàmens de la selectivitat.
Helena López
Les accions de protesta de la vaga docent convocada per a aquest dimarts, 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona començaran a partir de les nou del matí per facilitar que els més de 45.800 alumnes que comencen la selectivitat aquell mateix dia puguin arribar al seu tribunal. Així ho van acordar ahir els sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, COS i CNT durant una reunió del comitè de vaga en la qual també han decidit convocar una manifestació per demanar "un canvi estructural en l’educació pública catalana" diumenge vinent, 14 de juny, a Barcelona, a la qual conviden les famílies i tota la societat".
La resta de detalls de les accions de la vaga general educativa del dimarts 9 de juny –convocada després d’arrasar el no en la consulta sobre el preacord amb Educació– els anunciaran demà, dilluns, però ahir van voler avançar aquesta dada per tranquil·litzar l’alumnat que aquests dies prepara contra rellotge les PAU. Són docents i són els primers coneixedors dels nervis dels estudiants de segon de batxillerat –els seus alumnes– els dies previs a les proves. "No els volem perjudicar", apunten.
Les accions començaran més tard, però la vaga segueix dempeus, després de l’aturada d’aquest divendres, en què milers de mestres i professors van omplir el passeig de Lluís Companys al crit de "No era per diners" i "Som nosaltres els que som a l’aula, som nosaltres els que decidim què es pacta", i van fer una crida a "col·lapsar Barcelona" coincidint amb la visita del Pontífex [aquest dissabte a Madrid] i amb el debat dels pressupostos en comissió al Parlament. Una de les principals reivindicacions docents és la inversió del 6% del PIB en Educació (tal com marca la llei d’Educació de Catalunya) per poder fer front a la infinitat de demandes (de la climatització de les aules a l’erradicació dels barracons).
Pròximes vagues en l’aire
Queden en l’aire les pròximes convocatòries de vaga, ja que la situació sembla estar lluny de resoldre’s. Al curs, això sí, li queden només dues setmanes.
La proposta d’USTEC si sortia el no a la consulta era una "vaga indefinida", una cosa que dijous, quan es va conèixer el resultat, ja va descartar. La CGT –l’únic sindicat que va fer campanya pel no– no havia apostat mai per aquesta opció i sempre havia cregut a convocar vagues en "dates estratègiques".
De fet, amb el no en la consulta, el professorat es comprometia a "participar en les vagues que fossin necessàries fins a final de curs". De moment, hi va haver una vaga divendres passat i la pròxima serà aquest dimarts, en la batejada en alguns cercles com la Papavaga.
Crida a les famílies
Una de les qüestions que més s’ha repetit durant les últimes setmanes és la necessitat d’implicar la resta de la societat; la constatació que els problemes de l’escola no es resoldran només en una taula sindical. Seguint aquesta idea, el comitè de vaga ha acordat aquest dissabte convocar una manifestació el diumenge 14 de juny, que sortirà a les 11.30 hores de Jardinets de Gràcia, a Barcelona.
Quant als moviments de la conselleria, de moment Niubó remarcava divendres que "el moment de la negociació s’ha acabat". La consellera defensava de nou l’acord del març. "El pacte ofereix un marc suficient i realista per enfortir el sistema educatiu a Catalunya", concloïa Niubó, que recalcava que "una cosa és el dret a vaga i una altra, bloquejar-ho tot".
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